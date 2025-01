Românii au cumpărat mai multe locuințe anul trecut față de precedentul. București-Ilfov în topul vânzărilor

Vânzările de case și apartamente au crescut în 2024 cu 7,6% în București și Ilfov față de rezultatul înregistrat în 2023, în timp ce la nivel național s-au vândut anul trecut cu 6,6% mai multe locuințe comparativ cu 2023, potrivit unei analize.

Astfel, aproape 169.000 de unități rezidențiale au fost tranzacționate în 2024 în România, în timp ce numărul locuințelor vândute în București și Ilfov, cea mai mare piață regională a țării, au depășit 60.000 de unități, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), sintetizate de către SVN Romania.

„2024 a fost un an bun pentru piața rezidențială locală, cu un vânzări în creștere, în ciuda unor estimări negative. Principalii factori care au dus la înregistrarea acestui rezultat au fost majorările de salarii, îmbunătățirea accesibilității generale a cumpărării unei locuințe și scăderea dobânzilor pe segmentul fix. Pe de altă parte, livrările de locuințe noi au scăzut în mai multe centre regionale din țară, inclusiv în București și împrejurimi, fapt care se va perpetua, din păcate, și în acest an. Cu vânzări în creștere și livrări în scădere, presiunea pe prețuri va crește și mai mult. Cu toate acestea, estimăm că 2025 va fi un nou an bun pentru piața rezidențială locală”, a declarat Andrei Sârbu, CEO SVN Romania.

Timișoara a redevenit în 2024 cea mai importantă piață rezidențială regională din România după regiunea București – Ilfov, ținând cont de numărul de locuințe tranzacționate, devansând Iașiul, Cluj – Napoca, Constanța și Brașov.

Cea mai pronunțată creștere a vânzărilor de locuințe în rândul celor mai importante piețe regionale a fost înregistrată în Iași, de 38,1%, în timp ce cel mai slab rezultat a fost înregistrat în Brașov, unde numărul unităților rezidențiale vândute în 2024 a fost mai mic cu 11% comparativ cu rezultatul înregistrat în 2023.

ANCPI: În București au fost vândute 5.136 de imobile doar în decembrie 2024

Datele oficiale furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că, în luna decembrie a anului 2024, s-au vândut în Capitală cu 18,7% mai multe locuințe față de luna noiembrie, mai exact 5.136 de imobile, comparativ cu 4.326 de unități cumpărate în penultima lună din 2024.

„Anul 2024 a fost un an care a oferit foarte multe oportunități de investiții pentru piața imobiliară din București. Vânzările de apartamente noi, case și vile au avut creșteri importante de la o lună la alta, ceea ce dovedește interesul pentru real estate, atât pentru investitorii care cumpără cu scopul obținerii de randamente atractive din operațiunile de închiriere sau revânzare, cât și pentru cei care vor să își îmbunătățească confortul de locuire”, declară Vlad Musteață, CEO North Bucharest Investments.

Cererea pentru proprietăți rezidențiale s-a consolidat în ultima lună a anului 2024 și la nivelul întregii țări. Potrivit ANCPI, în România s-au tranzacționat în total 15.650 de locuințe. După București, în topul orașelor cu cele mai multe vânzări se află Timiș cu 1.145 de unități vândute, Constanța cu 1.009 unități, Cluj cu 978 și Brașov cu 867 de locuințe achiziționate în decembrie 2024.

„Infrastructura modernă a Capitalei, poziționarea proprietăților disponibile și accesibilitatea față de unitățile de învățământ de renume, spitale, marile zone comerciale sau centrele de birouri, sunt argumente importante pentru trendul de creștere a cererii de imobile din București”, subliniază Vlad Musteață.