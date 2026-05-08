România, pe ultimul loc în topul european al ultra-bogaților, deși numărul lor crește accelerat

România rămâne la coada clasamentului european când vine vorba de numărul ultra-bogaților, însă ritmul de creștere al marilor averi este printre cele mai rapide de pe continent. În ultimii cinci ani, numărul românilor cu averi de peste 30 de milioane de dolari aproape s-a dublat, semn că țara începe să producă tot mai mulți membri ai clubului exclusivist al super-bogaților.

Numărul persoanelor cu averi de cel puțin 30 de milioane de dolari (25,7 milioane de euro) este în continuă creștere în Europa. Germania conduce detașat clasamentul celor mai mulți ultra-bogați și continuă să adauge anual noi membri în acest club exclusivist.

Potrivit Raportului Knight Frank privind averea în 2026, numărul persoanelor cu averi ultra-ridicate — cunoscute drept ultra-high-net-worth individuals (UHNWI) — a crescut cu 26% în Europa în ultimii cinci ani. Astfel, între 2021 și 2026, încă 37.428 de persoane au intrat în categoria celor cu averi de peste 30 de milioane de dolari.

La nivel global, peste 710.000 de persoane dețin averi nete de cel puțin 30 de milioane de dolari, iar aproape un sfert dintre acestea — 25,8% — locuiesc în Europa. Populația UHNWI de pe continent a crescut de la 146.525 de persoane în 2021 la 183.953 în 2026, conform raportului Knight Frank, citat de Euronews.

Germania conduce detașat clasamentul

Germania ocupă primul loc în Europa, cu 38.215 persoane ultra-bogate. Regatul Unit se află pe locul al doilea, cu 27.876 de UHNWI, urmat de Franța, cu 21.528.

Nicio altă țară europeană nu depășește pragul de 20.000 de persoane ultra-bogate. Elveția are 17.692, iar Italia 15.433.

După primele cinci state, cifrele scad semnificativ. Spania găzduiește 9.186 de persoane ultra-bogate, Suedia are 6.845, iar Olanda 5.077. Urmează Danemarca (4.657), Turcia (4.208), Austria (4.188) și Polonia (3.017).

În restul Europei, numărul UHNWI scade sub 3.000 de persoane. Norvegia are 2.460, Cehia 2.270, Irlanda 2.196, Portugalia 2.187, iar Finlanda 1.317. Toate celelalte state europene rămân sub pragul de 1.000.

Rusia, care nu este membră a Uniunii Europene și nici a EFTA, are 8.399 de persoane ultra-bogate.

Unde a crescut cel mai rapid numărul ultra-bogaților

Germania a înregistrat cea mai mare creștere în termeni absoluți între 2021 și 2026, adăugând 9.273 de noi membri în clubul averilor de peste 30 de milioane de dolari.

Creșteri importante au fost raportate și în:

Elveția: +4.968

Franța: +3.781

Regatul Unit: +3.005

Italia: +2.886

Spania: +2.708

Turcia: +2.034

Polonia: +1.575

Polonia, Turcia și România au cele mai mari rate de creștere

În termeni procentuali, clasamentul arată diferit. Polonia a înregistrat cea mai mare creștere a populației ultra-bogate, de 109%, ceea ce înseamnă că numărul UHNWI s-a mai mult decât dublat.

Turcia a raportat o creștere de 94%, iar România de 93%, plasându-se printre cele mai dinamice piețe din Europa în ceea ce privește expansiunea marilor averi.

Grecia, Cehia și Portugalia au înregistrat, la rândul lor, creșteri de peste 50%.

În marile economii europene, creșterile au fost mai moderate:

Spania: +42%

Germania: +32%

Italia: +23%

Franța: +21%

Regatul Unit: +12%

Suedia a înregistrat cea mai mică rată de creștere dintre statele analizate, de doar 8%.

Experții subliniază că ritmurile de creștere tind să fie mai mari în țările unde baza inițială de ultra-bogați este mai redusă.

Averea globală se redistribuie

Raportul Knight Frank arată că averea globală se extinde geografic, chiar dacă rămâne concentrată în câteva mari centre economice.

„Europa se află într-o poziție puternică, iar țări precum România, Grecia și Suedia înregistrează creșteri robuste. Imaginea generală este una a bogăției care se extinde geografic, chiar dacă aceasta continuă să fie concentrată într-un număr redus de mari puteri economice”, se arată în raport.

Liam Bailey, director global de cercetare la Knight Frank, a declarat că lumea traversează una dintre cele mai importante schimbări în distribuția bogăției globale din istoria modernă.

„SUA rămâne principalul motor al creșterii averilor, însă observăm și ascensiunea rapidă a Indiei și a altor economii emergente care remodelează peisajul global”, a afirmat acesta.

Statele Unite rămân lider mondial la numărul de ultra-bogați, cu 387.422 de persoane UHNWI.

Raportul mai subliniază că majorarea taxelor și presiunile de reglementare accelerează mobilitatea globală a marilor averi. Tot mai mulți ultra-bogați își împart viața și activele între mai multe jurisdicții, în timp ce birourile familiale administrează activ riscurile fiscale, politice și legate de stilul de viață.

În paralel, numărul miliardarilor continuă să crească la nivel mondial, inclusiv în Europa.

