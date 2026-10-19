Prețul gramului de aur, 19 octombrie 2026. Aurul s-a ieftinit ușor

Prețul gramului de aur a scăzut luni, 19 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 636,9848 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 637,7784 lei.

Aurul s-a ieftinit ușor luni Foto: arhivă

Banca Națională a României a stabilit pentru luni, 19 octombrie, un preț de 636,9848 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 0,7936 lei față de ședința precedentă. Vineri, 16 octombrie, gramul de aur era cotat la 637,7784 lei.

Cotația aurului a crescut însă față de ultima ședință de tranzacționare din săptămâna anterioară, joi, 15 octombrie. Atunci, un gram de aur era evaluat de BNR la 636,0040 lei, astfel că valoarea stabilită luni este cu 0,9808 lei mai mare.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă. Joi, 15 octombrie, gramul de aur era cotat la 636,0040 lei, iar vineri, 16 octombrie, prețul a crescut la 637,7784 lei. Luni, 19 octombrie, cotația a coborât la 636,9848 lei.

Evoluția prețului gramului de aur în 2026

Cursul maxim: 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim: 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cum se calculează cotația aurului

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația Băncii Centrale, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.