Nokian Tyres colaborează cu Polestar pentru a crea prima mașină neutră din punct de vedere climatic

Nokian Tyres se alătură proiectului Polestar 0 care urmărește să creeze o mașină neutră din punct de vedere climatic, până în 2030, a informat miercuri compania, care deține o fabrică la Oradea.

Proiectul producătorului de vehicule electrice Polestar vizează eliminarea tuturor emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din producția și scoaterea din uz a unei mașini. Nokian Tyres contribuie la proiect prin dezvoltarea anvelopelor premium neutre din punct de vedere climatic.

Scopul proiectului Polestar 0 este ca pe întregul lanț de aprovizionare al mașinii, procesele de fabricație și scoaterea din uz, toate sursele de emisii de CO2 să fie eliminate fără a le compensa. Abordarea cuprinde colaborarea de-a lungul întregului proces de dezvoltare și a lanțului valoric, de la furnizori până la retaileri. Fiecare componentă trebuie să fie neutră din punct de vedere climatic, la fel și lanțurile lor valorice.

Pentru a obține progrese, diferite părți interesate trebuie să își unească eforturile și să colaboreze.

„Acest tip de parteneriat este o potrivire perfectă când vine vorba de valorile Nokian Tyres, de afaceri și de munca noastră ambițioasă în domeniul sustenabilității”, spune Teemu Soini, șeful departamentului de inovare și dezvoltare de la Nokian Tyres.

„Colaborarea, cercetarea și rezultatele obținute vor avea beneficii mai largi și în afara acestui proiect, deoarece vor fi create noi modalități de scădere a amprentei de carbon a diferitelor activități de afaceri. Unele dintre ele pot fi disponibile deja înainte de 2030, când este stabilit obiectivul proiectului. De exemplu, inovațiile anvelopelor create în timpul proiectului Polestar 0 vor fi utilizate în produsele Nokian Tyres cât mai curând posibil”, continuă el.

Tradiție de 90 de ani

Nokian Tyres a dezvoltat prima anvelopă de iarnă din lume în 1934, iar de atunci, compania inovează pentru o conducere sigură și durabilă. Anul trecut, compania a introdus conceptul de anvelopă Nokian Tyres Green Step, cu designul său ambițios constând în 93% din materiale fie reciclate, fie regenerabile. În calitate de pionieri ai industriei anvelopelor, mașinile electrice au fost în centrul cercetării și dezvoltării Nokian Tyres de peste un deceniu, iar întreaga sa selecție de anvelope premium este compatibilă cu vehiculele electrice.

„Nokian Tyres a mai demonstrat leadership în domeniul sustenabilității în industria anvelopelor și suntem hotărâți să o facem din nou – de data aceasta prin dezvoltarea anvelopelor neutre din punct de vedere climatic. Abordarea crizei climatice necesită inovație, creativitate și colaborare între industrii, iar alăturarea unui proiect revoluționar precum Polestar 0 este exact tipul de provocare pe care suntem dornici să ne-o asumăm”, spune Soini.

„Nokian Tyres a depus o muncă extinsă pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și crearea de anvelope durabile și eficiente din punct de vedere energetic. Reputatia dovedită, experiența și cunoștințele lor vor fi foarte valoroase pentru noi în cadrul Proiectului Polestar 0, atunci când vom face împreună cercetări privind eliminarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu Nokian Tyres în dezvoltarea mașinii viitorului”, spune Hans Pehrson, șeful proiectului Polestar 0.

Nokian Tyres deschide prima fabrică de anvelope cu emisii zero din lume în 2024

Anul acesta, Nokian Tyres a sărbătorit inaugurarea noii sale fabrici din Oradea, România. Fabrica face istorie ca prima fabrică de anvelope cu emisii zero de CO2 din lume. Va fi un punct de referință în industrie cu o abordare holistică a sustenabilității, inclusiv utilizarea exclusiv a surselor de energie ecologică, procese eficiente din punct de vedere energetic și extrem de automatizate. În plus, fabrica urmărește același standard zero deșeuri la depozitul de gunoi din producție ca și la celelalte fabrici ale companiei din Finlanda și SUA. Primele anvelope sunt programate să fie produse în România în 2024, iar producția comercială este așteptată să înceapă în 2025.

Polestar este un producător suedez de vehicule electrice premium, fondat de Volvo Cars și Geely Holding în 2017. Polestar are sediul în Göteborg, Suedia, iar mașinile sale sunt disponibile online pe 27 de piețe la nivel global din America de Nord, Europa și Asia Pacific.