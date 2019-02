Cele trei spitale regionale nu se pot construi până în 2023, deşi PSD promitea că le va face până în 2020

"Noi ne-am angajat că facem trei spitale regionale care să fie finanţate din fonduri europene. Alocarea bugetară pentru aceste spitale regionale s-a făcut în 2015 şi ea este doar de 150 de milioane de euro pentru toate trei. Un spital regional este investiţie majoră. Această investiţie majoră presupune şi o documentaţie tehnică necesară care nu poate fi făcută peste noapte. Luând în calcul că anul 2016 a fost un an în care nu s-a făcut nimic, de-abia din 2017 au început discuţiile cu consultantul nostru - Banca Europeană de Investiţii - cu care colegii mei de la Ministerul Sănătăţii, cât şi de la Ministerul Dezvoltării lucrează, astfel încât tot ce înseamnă parte tehnică să fie finalizată în timp util, dar nu se poate peste noapte. Sunt foarte multe elemente tehnice. Nu vorbim doar despre studiu de fezabilitate, vorbim şi de proiect tehnic şi de proiect de execuţie şi de mapare", a spus Rovana Plumb, la Digi TV.

Potrivit acesteia, documentaţia tehnică costă 40 de milioane de euro per/spital, iar faza întocmirii acesteia se va finaliza spre sfârşitul anului 2020 sau începutul anului 2021. Ulterior, se va organiza licitaţie pentru atribuirea lucrărilor la cele trei spitale.

"Din informaţiile pe care ni le-au transmis consultanţii şi Ministrul Sănătăţii, această fază a documentaţiei tehnice se va termina undeva la sfârşitul acestui an - începutul anului viitor. După ce se termină această documentaţie tehnică, care include aşa cum am spus mai multe proiecte, urmează procedura de achiziţie pentru a atribui lucrările unui constructor, unei asocieri, cum se va decide. Dacă nu vor exista contestaţii - şi ne-am obişnuit să existe - cel mai repede ar putea să înceapă spre sfârşitul anului 2020 - începutul anului 2021, ceea ce înseamnă că intrăm în viitoarea perioadă de programare. Aşa că pentru exerciţiul acesta financiar 2014 - 2023, pentru că avem 3 ani în plus, noi ne-am propus să plătim aceste documentaţii din banii alocaţi, iar construcţia efectivă să se realizeze din fondurile europene care aparţin următoarei perioade de programare", a explicat ea.

Rovana Plumb a subliniat că în actuala perioadă de programare banii vor fi utilizaţi doar pentru întocmirea documentaţiei tehnice.

"În 2023 se termină actuala perioadă de programare. În 2021 începe următoarea perioadă de programare, cu o altă alocare bugetară pentru care România a primit o sumă considerabilă. Deci, practic, avem 2021, 2022, 2023 suprapunere. Pe actuala perioadă de programare vom utiliza banii doar pentru documentaţiile tehnice. Din viitoarea perioadă de programare, din viitoarea alocare bugetară, vom construi aceste spitale, ceea ce mi se pare un lucru corect şi o abordare clară pe care de altfel am stabilit-o şi cu Comisia Europeană", a precizat ministrul.

Şeful de la Fonduri Europene nu avansat niciun termen pentru finalizarea spitalelor, afirmând că "nu vreau să mă lansez în nişte date pentru care nu am o certitudine, o garanţie, o siguranţă că vor fi respectate peste ani şi ani".

"Nu pot să avansez niciun termen, deoarece totul depinde de momentul în care se dă ordinul de începe a lucrărilor şi nu vreau să avansez termene, pentru că nu am cum să fac lucrul acesta. Este posibil ca documentaţiile tehnice să se termine mai devreme. Dacă documentaţiile tehnice se finalizează mai repede, atunci intrarea în procedura de atribuire se face mai devreme. Dar, în momentul de faţă, aceasta este estimarea: la sfârşitul anului acesta - începutul anului viitor. De aceea nu vreau să mă lansez în nişte date pentru care nu am o certitudine, o garanţie, o siguranţă că vor fi respectate peste ani şi ani. Aceasta este previziunea pe care o avem şi nu are rost să intrăm în anumite date", a afirmat Plumb.

În altă ordine de idei, ministrul a spus că, săptămâna viitoare, la Bruxelles va avea loc primul trialog pe o parte din pachetul legislativ care constituie baza reglementării modului în care se va face absorbţia fondurilor europene.

"Tot ceea ce înseamnă politică de coeziune este în sarcina Ministerului Fondurilor Europene şi se negociază în cadrul Preşedinţiei României la Consiliului UE. Chiar săptămâna viitoare vom avea primul trialog pe o parte din pachetul legislativ care constituie de fapt baza reglementării modului în care facem absorbţia fondurilor europene. Sunt nişte obiective clare, strategice, pe care le vom urmări în context european, la care România se va plia şi, în urma dezbaterilor publice pe care le vom avea cu toţi actorii implicaţi, vom desena din 2021 care sunt priorităţile investiţionale ale României, repet, respectând obiectivele de la nivel european", a adăugat ea.

Ce promitea PSD în programul său de guvernare „Peste 50.000 de noi locuri de muncă vor fi create în domeniul sănătate, prin cele 9 mari spitale construite până în 2020, dar şi prin deblocarea tuturor posturilor de medici din toată ţara şi scoaterea lor la concurs până cel târziu în primăvara anului 2017“, se arăta în programul de guvernare al PSD. De altfel, Dragnea şi apropiaţii care au redactat programul de guvernare precizau că spitalele urmau să fie construite cu finanţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, fond care nici măcar nu e încă înfiinţat, după ce legea prin care urmărea acest obiectiv a fost declarată neconstituţională. „● 8 spitale regionale, organizate ca centre de urgenţă-excelenţă, pentru toate specialităţile medicale, inclusiv cu centre de telemedicină regionale sau naţionale în funcţie de specialitate, la care se pot conecta centrele medicale, atât pentru diagnostic, dar şi pentru a doua opinie. Descriere: 1.000 paturi, 10 clinici, 1 centru de cercetare, echipamente de ultimă generaţie. Cartier de locuinţe pentru medici şi personal, infrastructura de cazare pentru rudele şi însoţitorii pacienţilor (hotel – minim 50 de locuri). Cost: 300 milioane de euro/spital. ● 1 spital republican, în Bucureşti, care va fi organizat ca centru de urgenţă-excelenţă şi cercetare, pe toate specialităţile. Descriere: peste 2.500 paturi, 30 clinici, 2-5 centre de cercetare, echipamente de ultimă generaţie. Adiacent acestui spital, se va construi un campus medical, care va include facilităţi (şcoală, grădiniţă, magazine etc) pentru cadrele medicale, dar şi facilităţi de cazare pentru însoţitorii bolnavilor. (hotel – minim 2000 de locuri). Cost: 1.1 miliarde euro“, preciza acelaşi program de guvernare.

