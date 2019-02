OMV Petrom amână decizia privind investiţia în Marea Neagră din cauza OUG 114 - DOCUMENT

Compania anunţase 2018 ca fiind an hotărâtor pentru luarea deciziei privind demararea investiţiilor pentru exploatarea rezervelor de gaze din Marea Neagră, dar acum vorbeşte despre amânare, în condiţiile în care OUG 114, adoptată de Crăciun, impune un profit pe cifra de afaceri a companiilor din energie şi plafonează preţul la care producătorii de gaze pot vinde, scrie G4media.ro.

„Neptun Deep: mediul legislativ actual nu oferă premisele necesare pentru o decizie de investiţie în valoare de câteva miliarde. Ramanem dornici sa vedem zacamintele din Marea Neagra dezvoltate si vom continua dialogul cu autoritatile pentru a intelege calea de urmat”, arată compania în raportul făcut public miercuri.

În document, Petrom spune clar că OUG 114 a influenţat planurile companiei:

„Conform ultimului exercitiu de evaluare a riscurilor desfasurat de catre Grupul OMV Petrom in septembrie 2018, principalele incertitudini care pot influenta rezultatele Societatii raman cele legate de riscul de pret al marfurilor tranzactionabile, riscurile operationale, precum si riscul politic si de reglementare. In privinta riscului de reglementare, Societatea se afla in dialog cu autoritatile romane pe subiecte relevante pentru industrie. In ultimele luni am observat o serie de initiative fiscale si de reglementare discutate si/sau implementate. Acest lucru sporeste volatilitatea legislativa si influenteaza intreg mediul de afaceri. Un cadru fiscal si de reglementare stabil, predictibil si favorabil investitiilor reprezinta o cerinta esentiala pentru dezvoltarea investitiilor noastre viitoare, atat onshore, cat si offshore”.

Petrom listează în raportul public şi principalele probleme legislative:

– Legea privind activitatile offshore a intrat in vigoare la jumatatea lunii noiembrie 2018;

– La sfarsitul anului 2018, Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta nr. 114, introducand masuri care afecteaza mai multe sectoare. Printre aspectele principale care afecteaza activitatea noastra se numara stabilirea de preturi reglementate la gaze naturale si energie electrica pe o perioada de trei ani, precum si majorarea contributiei financiare aplicate cifrei de afaceri din activitatile de gaze naturale si energie electrica. Actualmente, suntem in curs de evaluare a impactului asupra operatiunilor noastre, deoarece legislatia secundara inca nu a fost emisa.

Petrom a anunţat un profit net de 4,078 miliarde de lei în 2018, semnificativ mai mare decât cel înregistrat în 2017 (2,489 miliarde de lei).

