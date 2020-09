Investiţii de 41 miliarde lei în primul semestru. Cîţu: Guvernul a investit cea mai mare sumă din ultimii zece ani

În semestrul I 2020, comparativ cu semestrul I 2019, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 1,5%, creştere înregistrată la lucrările de construcţii noi cu 7% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 2,3%. La alte cheltuieli s-a înregistrat o scădere cu 21,5%.

În trimestrul II 2020, investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 23,5 miliarde lei, în creştere cu 0,4%, comparativ cu trimestrul II 2019.

În trimestrul II 2020, comparativ cu trimestrul II 2019, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 0,4%, creştere înregistrată la alte cheltuieli cu 15,5% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 0,7%. La lucrări de construcţii noi s-a înregistrat o scădere cu 1,9%.

Cîţu: Cea mai mare sumă din ultimii zece ani

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a declarat, miercuri, că Guvernul a investit cea mai mare sumă din ultimii zece ani în primul semestru şi se vede.

Economia României a răspuns perfect la măsurile implementate de guvernul PNL!! Investiţiile nete în economie mai mari în trimestrul ÎI şi semestrul I din 2020 faţă de aceeaşi perioadă din 2019. Doar guvernul a investit cea mai mare sumă din ultimii zece ani în primul semestru şi se vede. Pariul guvernului PNL pe investiţii este confirmat de date oficiale. Datele prezentate azi de INS susţin fără dubii scenariul revenirii economiei în V începând cu trimestrul III. Am implementat o politica fiscala anticiclica, prudentă şi responsabilă, iar datele confirmă că am ales cea mai bună strategie. În continuare este nevoie şi de dobânzi reale zero sau chiar negative pentru a menţine acest ritm. Nu am dubii că aşa se va întâmpla”, a scris Cîţu, pe Facebook.