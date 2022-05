Grindeanu afirmă că speră ca podul de la Brăila să fie deschis circulaţiei în decembrie: Eu sunt optimist

"Eu sunt optimist. Aşa cum ne-au anunţat şi constructorii, acea mică întârziere în montarea tablierelor va fi recuperată, astfel încât în decembrie să putem să dăm în circulaţie. Un proiect început în 2017, iată că măcar după cinci ani se finalizează şi ce mai important e că vor beneficia foarte mulţi români, şi nu numai, de această lucrare”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri seară, la finalul unei vizite la şantierul podului de la Brăila.

El a spus că toate cele 86 de tabliere ar fi trebuit montate, la ora actuală, dar acest lucru nu s-a întâmplat, fiind aduse pe şantier 52 de tabliere şi montate 36. Cauza întârzierii o reprezintă, potrivit ministrului, condiţiile meteo nefavorabile. Grindeanu s-a arătat mulţumit de faptul că tablierele au fost realizate la Brăila şi Galaţi, arătând că acest lucru ajută economia locală.

Ministrul a precizat că CNAIR a plătit "la zi" lucrările pentru pod, subliniind că îşi doreşte ca toate parteneriatele pe care compania de drumuri şi autostrăzi le are să fie la fel de serioase cum este cel pentru realizarea podului de la Brăila.

"Suntem cu plăţile la zi, să ştiţi că nu e o problemă de bani şi niciodată nu a fost o problemă de bani, sunt fonduri europene, problema este să reuşim să facem lucrările aşa cum trebuie şi să fie decontate”, a spus Grindeanu.

La rândul său, prezent în vizită alături de ministrul Grindeanu şi de fostul premier Mihai Tudose, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a povestit, vineri seară, la Brăila, că foştii miniştri PSD din perioada în care partidul era condus de Liviu Dragnea au semnat în ultimele ore de mandat contractul pentru acest pod.

"Sunt ferm convins, cel puţin presa locală, că v-aţi săturat de politicienii care vin în pelerinaj la acest pod. Eu o să vă povestesc ce ştiu eu de realizarea acestui pod. Sorin Grindeanu a fost desemnat de către partid să fie prim ministru al României şi cred că în fişa de acuzaţii a fost – e pentru prima oară, cred, în care se spune – şi faptul că a transferat 500 de milioane de la ITI Delta Dunării şi la recomandarea preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, pentru că aceşti bani s-ar fi pierdut, s-ar fi dat înapoi la Comisia Europeană şi pe urmă ştiţi mecanismul. (...) Ştiţi, cea mai mare greşeală pe care a făcut-o din punctul meu de vedere PSD, s-a făcut şedinţa, s-a hotărât ca domnul Grindeanu să nu mai fie prim ministru, să fie domnul Tudose prim ministru, dânsul având inspiraţia să mă ia şi pe mine vicepremier. După câteva luni, cred că egale lunile de mandat, am fost chemaţi de conducerea superioară de partid, înfieraţi proletar, şi am înţeles mesajul atât eu, cât şi colegul meu Mihai, amândoi ne-am urcat în maşină să plecăm spre Guvern să ne luăm pozele copiilor şi ficusul. În drum spre Guvern, fără să ştie nimeni, am făcut o deviere aranjat cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, la Ministerul Transporturilor, unde în ultimele ore de mandat al lui Mihai Tudose s-a semnat contractul de la acest pod la care acuma cu toţii venim în pelerinaj”, a povestit Ciolacu.

El a catalogat întâmplarea drept "o lecţie de viaţă”.

Ciolacu i-a felicitat pe constructori, arătând că podul este "o lucrare care este foarte fixă şi foarte bine calculată”.