Cătălin Drulă anunţă că vrea bani în plus la rectificare pentru întreţinerea drumurilor. Pe ce vor fi cheltuiţi banii

Ministerul Transporturilor susţine că are o execuţie bugetară pe fondurile de la bugetul de stat de 93% pe primul semestru al acestui an, şi „creşteri spectaculoase” pe investiţiile din fonduri europene comparativ cu anii anteriori. Astfel, Transporturile vor cere la prima rectificare bugetară sume în plus de circa 2,9 miliarde de lei (aproximativ 580 milioane euro), potrivit informaţiilor transmise la solicitarea HotNews.ro.