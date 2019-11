Programul Prima Casă. Dezvoltatorii imobiliari cer majorarea plafonului

"Speranţa noastră este ca, pe acest final de an, având în vedere că proiectul se află încă în Camera Deputaţilor şi mai pot fi adoptate anumite modificări, acest proiect să treacă într-o formă care să fie adecvată pieţei, şi anume să majoreze plafonul pe care îl avem, şi care ne împiedică destul de mult", a declarat Bogdan Cosmin Ivan, secretarul-general al ADIR, scrie Agerpres.

Reprezentantul Asociaţiei Dezvoltatorilor Imobiliari din România - URBANIS s-a declarat dezamăgit de forma în care Senatul a modificat în acest an programul Prima Casă.

"La începutul acestui an am cerut modificarea programului Prima Casă într-un singur sens, şi anume majorarea sumei, de la suma de 66.500 euro până la suma de 450.000 de lei, considerând noi că este un demers absolut util şi necesar, având în vedere că s-a modificat şi TVA de 5% şi era o măsură care ar fi ajutat foarte mult piaţa imobiliară. Primele veşti care au venit după iniţiativa noastră au fost destul de bune, în sensul că s-a anunţat majorarea plafonului la o sumă destul de generoasă, şi lucrul acesta ne-a bucurat, însă din păcate ultima formă care a fost adoptată de către Senat este o formă care nu modifică programul Prima Casă decât în privinţa denumirii şi, mai mult decât atât, introduce anumite restricţii şi este de natură ca acest program să nu-şi mai atingă scopul pe care noi îl doream iniţial", a precizat Bogdan Cosmin Ivan, în cadrul Salonului Imobiliar Bucureşti.

Acesta a estimat că în prezent nu mai este posibilă achiziţionarea unui apartament de două camere cu suma de 66.000 de euro, nici măcar în alte oraşe decât Bucureştiul.

El a susţinut că, în prezent, clienţii doresc să cumpere apartamente mult mai generoase decât cele care se încadrează în plafonul pentru Prima Casă.

"Cu privire la programul Prima Casă, noi am cerut în acest an modificarea, pentru că am considerat că deja acest program are o vechime de 10 ani, este vorba de un anumit plafon, de 66.500 euro, care nu mai este adecvat din punctul nostru de vedere achiziţiei unei locuinţe noi, şi vorbim în primul rând de clienţi care doresc să-şi facă la acest moment un upgrade, sunt clienţi care au cumpărat prin Prima Casă sau au cumpărat într-un alt mod şi ar vrea să-şi cumpere apartamente mult mai generoase", a argumentat reprezentantul Asociaţiei Dezvoltatorilor Imobiliari din România.

Secretarul-general al ADIR a apreciat că întrebările privind creşterea sau scăderea preţurilor în imobiliare nu sunt întrebări potrivite.

"Ar trebui să încercăm să scădem în continuare birocraţia pe toate palierele, pentru că acest fenomen este în continuare de natură să nu dea posibilitatea dezvoltatorilor să construiască atât de mult pe cât ar putea. De asemenea, ar putea să fie mult mai bine din punctul nostru de vedere să învăţăm să punem întrebările corecte. Întrebările dacă vor scădea sau vor creşte preţurile nu cred că sunt potrivite, şi ar trebui să învăţăm, pentru că deja suntem la 30 de ani de la Revoluţie, suntem la 10 ani de la iniţierea programului Prima Casă, şi trebuie să învăţăm să punem întrebările potrivite. Întrebarea potrivită este ce putem face ca acest moment bun pentru piaţa imobiliară să putem să-l facem şi mai bun", a declarat Bogdan Cosmin Ivan.

Acesta a susţinut că programul Prima Casă îndeplineşte rolul social de a sprijini migraţia oamenilor din mediul rural către oraşe.

"În România se manifestă un fenomen de urbanizare, iar programul Prima Casă, chiar dacă nu mai are rolul acela de a ne face să ieşim din criză, are un rol foarte important social la acest moment, şi anume creează posibilitatea tinerilor şi familiilor de a migra din oraşele sau chiar din zona rurală către zona urbană. Acest fenomen nu este doar în România, acest fenomen a apărut în Uniunea Europeană şi era normal să apară şi în România după intrarea României în UE, şi noi credem că acest program trebuie să menţină latura socială, şi anume de a sprijini oamenii să migreze în continuare către oraşele principale, pentru că e un fenomen natural, şi - de ce nu? - de a le da opţiunea tinerilor de a rămâne în ţară şi chiar de a se întoarce în România, iar un lucru foarte important pentru tineri şi pentru tinerele familii este, bineînţeles, o casă", a încheiat reprezentantul Asociaţiei Dezvoltatorilor Imobiliari din România.