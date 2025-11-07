search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Grupul Maspex preia pachetul majoritar de acțiuni al producătorului de vinuri Purcari. Consiliile Concurenței din trei țări și-au dat acordul

0
0
Publicat:

Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova au aprobat preluarea pachetului majoritar de acţiuni al Purcari Wineries Public Company Limited de către Maspex Romania SRL, anunţă producătorul de vinuri într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Producătorul de vinuri Purcari FOTO: Facebook/Purcari
Producătorul de vinuri Purcari FOTO: Facebook/Purcari

Eveniment important de raportat: Aprobarea de către Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova a concentrării economice rezultate în urma ofertei publice voluntare de preluare iniţiate de Maspex Romania SRL pentru pachetul majoritar de acţiuni al Purcari Wineries Public Company Limited. La data de 13 iunie 2025, Maspex Romania SRL a anunţat lansarea unei oferte publice voluntare de preluare având ca scop achiziţia a până la 98,3811% din capitalul social emis al Purcari Wineries Public Company Limited”, anunţă compania, scrie News.

Scopul ofertei de preluare a fost de a permite ofertantului să dobândească o poziţie majoritară solidă, în calitate de acţionar strategic pe termen lung al companiei.

În urma perioadei de subscriere a ofertei de preluare, desfăşurată între 16 iulie 2025 – 30 iulie 2025, Maspex Romania SRL a achiziţionat un total de 71,1790% din capitalul social emis al companiei, ceea ce a condus la o deţinere totală de 72,5362% din capitalul social emis al companiei la data de 22 august 2025.

Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova au acordat autorizările corespunzătoare (ultima aprobare fiind comunicată la data de 5 noiembrie 2025), inclusiv avizele relevante în materie de control al concentrărilor economice/ antitrust, autorizând astfel finalizarea tranzacţiei.  Ultimul pas de reglementare în implementarea ofertei de preluare constă în obţinerea avizului Comisiei pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) din România. Notificarea în acest sens a fost transmisă de Maspex Romania SRL la data de 31 iulie 2025. 

”Purcari Wineries Public Company Limited urează un bun venit, încă o dată, Maspex Romania SRL, parte a Maspex Group, în calitate de acţionar majoritar strategic, şi îşi exprimă apreciere faţă de autorităţile de concurenţă din cele trei jurisdicţii pentru analiza riguroasă a acestei tranzacţii transfrontaliere complexe.  Compania va continua să informeze piaţa şi investitorii cu privire la orice evoluţii semnificative, în conformitate cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile”, anunţă compania.

Purcari Wineries Public Company Limited (cu brandurile: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar, Domeniile Cuza şi Angel’s Estate) este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri şi brandy din regiunea Europei Centrale şi de Est. Grupul gestionează aproximativ 1,850 hectare de podgorii şi operează şapte platforme de producţie în România, Moldova şi Bulgaria. Purcari Wineries este lider pe segmentul vinurilor Premium din România şi cel mai mare exportator de vin din Moldova, livrând în peste 40 de ţări.

Din februarie 2018, grupul este listat la Bursa de Valori Bucureşti cu simbolul WINE. Grupul este condus de Victor Bostan, care are peste 30 de ani de experienţă în domeniul vinicol şi este susţinut de investitorii instituţionali: Horizon Capital, Fiera Capital, Conseq, East Capital şi Norges Bank.

Grupul Maspex este prezent pe piaţa românească de aproape 30 de ani, fiind cel mai mare investitor polonez din România. Compania îşi desfăşoară activitatea în patru unităţi de producţie, având o echipă de aproximativ 1.800 de angajaţi.

Produsele sale sunt sucul de morcov Tedi, sucurile şi nectarurile Tymbark, cappuccino La Festa, apa Bucovina, precum şi biscuiţii şi covrigeii Salatini.

Maspex este cel mai mare grup privat polonez din industria alimentară şi unul dintre cele mai mari din Europa Centrală şi de Est. În 2024, veniturile din vânzări ale companiei cu sediul în Wadowice s-au ridicat la peste 16 miliarde zloţi. Maspex are aproape 70 de mărci în portofoliu. Maspex este prezentă pe piaţa alcoolului din 2022, când a achiziţionat CEDC – liderul pe piaţa vodcii şi cel mai mare importator de alcool din Polonia.

Produsele din portofoliul Maspex sunt fabricate în 18 fabrici moderne din Polonia şi din străinătate. Anual, acestea produc 2,2 miliarde de litri de sucuri, nectaruri şi băuturi, peste 280.000 tone de paste făinoase, cereale şi produse instant, aproape 180.000 tone de gemuri şi dulceţuri şi 155 de milioane de litri de alcool. Compania achiziţionează anual 380.000 de tone de porumb de la fermierii polonezi, tone de fructe şi legume şi 130.000 de tone de grâu. 

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A murit în brațele tatălui nostru”: Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit cum și-a ucis din greșeală fratele acum 70 de ani
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
stirileprotv.ro
image
Meteorologii au emis VREMEA pentru următoarele patru săptămâni. Care e prognoza pentru perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025
gandul.ro
image
HOROSCOP 7 noiembrie 2025. Cerul deschide porțile transformării: mesajele astrelor pentru fiecare nativ
mediafax.ro
image
Darius Olaru, cerut de Jose Mourinho! Giovanni Becali are toate detaliile de culise: salariu cu 7 cifre! Exclusiv
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Ce este cifra octanică? Mulţi şoferi o văd la benzinării, dar nu ştiu ce e
playtech.ro
image
Patronul despre care Mitică Dragomir a zis că „va fi miliardar”, suporter de lux pentru FCSB la meciul de la Basel! Cum a trăit în tribune golul lui Darius Olaru. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Ce este „Trigonul de apă”, unul dintre cele mai rare fenomene astrologice posibile. Cum influențează zodiile în primele săptămâni din noiembrie
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Kylie Minogue foto Profimedia jpg
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate