Mircea Lucesccu intră în afaceri cu vin. Firmele selecționerului au profit uriaș

După afacerile cu pantofi și cele imobiliare, Mircea Lucescu intră și în lumea vinurilor, în calitate de ambasador și investitor minoritar la Purcari.

Dacă analizăm ultimii cinci ani, cifra de afaceri totală a firmelor lui Mircea Lucescu a fost de 239 de milioane de lei, iar profitul a fost de 37,8 milioane de lei în aceeași perioadă. În 2022, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 70 de milioane de lei, iar profitul net a fost de 30 de milioane de lei, arată termene.ro.

Firme sale au avut profituri de aproape 50 de milioane de lei

Cifra de afaceri totală a celor două firme active în 2023, în care selecționerul României este acționar, a fost de 48,15 milioane de lei. Este vorba despre societățile comerciale Lake Tower SRL din București și Romradiatoare SA din Brașov.

Cele două firme, artă sursa citată, se ocupă de investiții imobiliare (proiectele Lake Tower din jurul Lacului Morii) și de industria componentelor auto. Trebuie precizat că în firma Romradiatoare, Mircea Lucescu deține doar un pachet minoritar de acțiuni.

Comparativ cu 2022, cifra de afaceri din 2023 a fost cu 50% mai mică pentru societățile în care Mircea Lucescu este acționar. Profitul combinat al Lake Tower și Romradiatoare a fost de 7,3 milioane de lei în 2023, în scădere cu 76% față de 2022.

A avut fabrică de pantofi

„Il Luce” a început în afaceri cu pantofi, domeniu descoperit la adevărata lui valoare în Italia, țara modei. De asemenea, este cunoscută pasiunea lui „Il Luce” pentru vinuri. Este antrenorul care recomanda ca, la masă, fotbaliștii să aibă voie să bea un pahar cu vin.

Mircea Lucescu, cu 37 de trofee câștigate într-o carieră impresionantă, este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului. Într-un top al celor mai buni antrenori după numărul de trofee, se clasează pe locul trei la nivel mondial, după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

Mircea Lucescu a comentat parteneriatul: „Pentru mine, vinul reprezintă o poveste la fel de complexă și fascinantă precum fotbalul. Deloc întâmplător, chiar cineva din fotbal m-a inițiat în lumea vinului - Sir Alex Ferguson este cel de la care am învățat pasiunea pentru acest domeniu, cu mult timp în urmă. Ulterior, odată cu drumurile mele din Ucraina înapoi spre casă, am descoperit Chateau Purcari, iar relația noastră s-a dezvoltat armonios, ducând la acest parteneriat. Purcari reprezintă excelența și tradiția, iar alăturarea mea acestui brand și valorilor sale vine natural. Cred cu tărie că vinul, la fel ca fotbalul, poate crea legături puternice între oameni, iar eu sunt onorat să fac parte din această călătorie. Am fost întotdeauna un promotor al excelenței, fie că vorbim de fotbal sau de o cramă de prestigiu. Purcari îmi împărtășește această viziune, iar parteneriatul nostru se bazează pe dorința comună de a menține standardele înalte și de a crea experiențe de neegalat”.

Victor Bostan, CEO & Fondator Purcari Wineries, a spus: „Este un privilegiu să-l avem pe Mircea Lucescu alături de noi. El este un prieten vechi al nostru și îmi face o mare bucurie să putem anunța oficial această colaborare. Valorile sale – excelența, dedicarea și capacitatea de a inspira – sunt perfecte pentru a reprezenta brandul nostru. Colaborarea dintre Purcari și Mircea Lucescu va fi marcată printr-o serie de inițiative care vor sublinia valorile comune ale excelenței și inovației, reflectând atât succesul internațional al vinurilor Purcari, cât și cariera extraordinară a domnului Lucescu”.

Purcari Wineries Public Company Limited (cu brandurile: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar, Domeniile Cuza și Angel’s Estate) este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri și brandy din regiunea Europei Centrale și de Est. Grupul gestionează aproximativ 1.850 hectare de podgorii și operează șapte platforme de producție în România, Moldova și Bulgaria.