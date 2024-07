Experiența unor vloggeri români la all inclusive, în Antalya: „N-am crezut că e chiar așa” VIDEO

Antalya, Turcia, este una dintre cele mai populare destinații de vacanță de vară, inclusiv printre turiștii români dornici de all inclusive, viață în resorturi și lux. Popularii vloggeri de călătorie de la „HaiHui în doi” s-au aflat zilele trecute în Turcia pentru a afla de ce aleg românii această destinație, iar prima lor concluzie după experiența a fost: „N-am crezut că e chiar așa”.

Au plecat din România miercuri, 17 iulie 2024, fără nici o pregătire prealabilă, pentru o mică escapadă, până duminică, 21 iulie. Și-au ales Antalya ca destinație de vacanță în urma unei decizii pe moment, iar în câteva ore au găsit bilete de avion, cazarea și transferul de la aeroport fiind rezolvate cu ajutor din partea unei agenții de turism: „Când ne-am trezit de dimineață n-am știut că astăzi vom pleca sau că vom dormi în altă țară”.

Alegerea Antalyei ca destinație turistică a avut la bază trei motive: dorința de a se odihni, de a vedea cum este conceputul de all inclusive în Turcia și de a înțelege de ce este favorita multor turiști români. Au povestit mai apoi întreaga experiență trăită în cel mai recent vlogg al lor postat pe YouTube (VEZI VIDEO).

Locul în care, pe timpul verii, populația se dublează

Există atât Provincia Antalya cât și orașul Antalya, motiv pentru care mulți le confundă, legătura dintre ele fiind că cel din urmă reprezintă reședința provinciei.

Antalya, al optulea oraș ca mărime din Turcia, situat pe coasta Mării Mediterane, numără aproximativ 1,4 milioane de locuitori, iar provincia are în total undeva la peste 2,2 milioane. Pe timpul verii, însă, populația se dublează. Spre exemplu, anul trecut, întreaga provincie a avut, vara, o populație de aproximativ 5 milioane de persoane, cu tot cu turiști. Antalya este principalul oraș de pe litoral, dar mai există și alte stațiuni populare precum: Belek, Kemer, Alanya, Side, Lara-Kundu, Tekirova, Bogazkent.

Prețurile

Andreea și Ion, simpaticii vloggeri români, au fost cazați într-un resort din Belek, în care camera pe noapte cu ultra all inclusive (UAI) a costat 300 de euro. Practic, pentru patru nopți cu UAI, pe malul mării, au plătit 1200 de euro/două persoane, la care se adaugă și costul biletelor de avion: 1.400 de lei, plus 700 de lei bagajele de cală. În final, însă au ajuns să plătească vacanța mai mult, din cauza unei confuzii.

Zborul până în Antalya a durat aproximativ două ore, iar transferul de la aeroport la hotel și înapoi a fost inclus în preț, cei peste 120 de km (dus-întors) fiind făcuți cu o limuzină a hotelului.

Au ajuns la destinație pe înserat, dar au ținut să prezinte camera de hotel și priveliștea, recunoscând și că Antalya nu se afla pe lista de priorități: „Să înceapă revelionul vloggerilor”!Dormitorul chiar arată super-bine. Știam că turcii sunt renumiți pentru zona asta de hoteluri de lux, all inclusive (AI). Acesta este unul ultra all inclusive (UAI). Așteptările mele chiar au fost depășite, până acum. Totul este țiplă. Surpriza este priveliștea. Suntem la ultimul etaj, avem un jacuzzi (pe terasă). Eu voiam să explorez Turcia cu mașina. Chiar nu voiam să vin la ultra all inclusive, dar mă bucur că am făcut-o. Welcome în vacanța vloggerilor! Nu mi-am imaginat că vom primi așa ceva. Ne așteptam la ceva cu review-uri multe, pentru că întotdeauna este important să mergem la un hotel testat de alții, să aibă notă bună”.

„Mamma mia, cum arată!”. Capcana all inclusive

A doua zi au prezentat zona de servit masa, atât partea de bufet suedez cât și restaurantele a la carte, cu meniu tradițional și internațional, cu ofertele culinare pentru mic dejun, prânz și cină, dar și partea destinată distracției și relaxării: piscine, grădini resort, terenuri de joacă, restaurante, terase și baruri exterioare, plaja, baldachine, dar și zona comercială a resortului.

„Mamma mia, cum arată! (..)Mi se pare că sunt atractive din punct de vedere al culorilor. Clar, este cel mai complex și cel mai arătos all inclusive la care am fost vreodată. (..) Nu știu ce să aleg. Asta este capcana all inclusive-ului că nu știi ce să alegi. Toate arată apetisant. Nu știu dacă este psihologie în spate, dar sunt foarte multe culori. Problema e că nu mi-e foame, dar tentația este mare și aș vrea să încerc și toate. Asta este tentația numărul 1 în vacanța la all inclusive. (..) Prezentarea face toți banii, gustul nu mai zic”, au recunoscut cei doi vloggeri români.

Andreea chiar a recunoscut că a plecat din țară cu o serie de prejudecăți: "Ne dorim să testăm toate tipurile de experiență, cu atât mai mult cele în privința cărora avem idei preconcepute. Uite că-mi place în Turcia foarte mult, recunosc că m-am lăsat cu greu convinsă să ajungem aici. Mi se pare că este peste Egipt toată experiența asta”.

Legat de plajă au remarcat: „Ce întinsă este! Frige nisipul foarte tare. Sunt pietricele foarte mici, iar cu cât te apropii de apă este mai mult nisip. Nu e multă lume. Poți opta pentru tot felul de excursii în larg. Foarte faină și apa”.

Antalya văzută prin ochii turiștilor români fideli. Ce e musai să faci

În Antalya s-au reîntâlnit și cu doi prieteni, Ingrid și Andrei,o bișnuiți de-ai Turciei, în care revin an de an: „Ne place pentru că am descoperit o altfel de Turcia, nu stăm doar în zonele turistice. Ne plac foarte mult oamenii, sunt foarte prietenoși, iubesc animalele, mâncarea lor este foarte bună. Iskenderul kebap trebuie neapărat încercat și ayranul! Au mâncare sănătoasă, merg foarte mult pe tradițional, pe care o găsești mai ales în afara destinațiilor turistice. Sunt foarte multe locuri care nu sunt promovate la noi, precum Ölüdeniz sau Fethiye, care sunt foarte frumoase. Prețurile, chiar dacă mai mari decât în anii trecuți, sunt în continuare mici în comparație cu majoritatea țărilor în care te poți duce. Merită să ieșiți din zona de resorturi, de confort și să vedeți mai mult!”.

Turiștii români au mai menționat că, deși în fiecare an petrec o săptămână în resorturile turcești, experimentează de fiecare dată și viața din afara acestora. Așa au descoperit, spre exemplu, că: „Există și resorturi unde te simți ca la cantină, dar au și foarte multe de bun gust, cu mâncare foarte bună, multă natură în vecinătate, multe activități, cu prețuri mai mult decât decente pentru ceea ce oferă. Iar după un an de muncă simți nevoia să te relaxezi, să fi tratat ca un împărat, un sultan”.

Împreună cu amicii au vizitat orașul Antalya și au remarcat că: „Este bine să mai ieși și din resort, să mai vizitezi, să-ți mai iei câte o excursie, să explorezi zona. Temperatura e mai plăcută, decât în zona resorturilor. E mai răcoare... Antalya are foarte multe de oferit, pe lângă traseele de hike, excursii cu barca spre insulele din împrejurimi, cascade și multe plaje. Surprinzătoare de-a dreptul, Antalya!"

Ce faci când pierzi avionul

Și le-a plăcut atât de mult în Antalya că au pierdut zborul către casă. „Efectul all inclusive, probabil”, s-au amuzat vloggerii.

Confuzia a plecat de la ora nocturnă de plecare, la miezul nopții - ora 12,05, când aveau programat să se întoarcă acasă. Practic, ar fi trebui să se întoarcă în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar ei au crezut că este vorba despre noaptea următoare.

Zborul înapoi cu tot cu bagaj de cală i-a costat, așadar, încă 1.500 de lei: „Povestim asta nu pentru a ne plânge, ci pentru a ști și voi ce să faceți în această situație... Am mai făcut o greșeală cu Wizz - am programat și achitat un check-in automat, pentru că, cumpărându-ne din scurt timp biletele, mi-am dat seama că nu avem timp să ne facem bagajele și check-in... Dacă nu aș fi optat pentru varianta asta, probabil aș fi primit un email de la Wizz cu o zi înainte despre zbor și atenționare de check-in...”.

Iar la finalul vacanței ultra all inclusive, Andreea și Ion, cei doi simpatici vloggeri români, au recunoscut despre experiența în Antalya: „Cel mai mult și cel mai mult ne-a plăcut mâncarea. A fost cea mai bună mâncare dintr-o vacanță, de la un hotel. Top, top, top. Singurul lucru de care am fi putut să ne plângem ar fi fost doar căldura. Totul a fost la superlativ. Ne-am și relaxat, cred că am intrat chiar prea mult în starea asta de relaxare, de vacanță.”