Dan Petre, fondator BRIO: „Cu certitudine, ne dorim parteneriate de investiții din Zona Golfului“

Dan Petre, fondatorul BRIO, prima platforma de teste educaționale standardizate, a vorbit într-un interviu acordat ziarului Adevărul despre potențialul de dezvoltare pe care îl pot oferi fondurile de investiții din Emirate companiei pe care o reprezintă și existența unor posibile planuri pentru a pune în practică asemenea parteneriate cu investitori din zonă.

Adevărul: Sunteți interesați de potențialul de dezvoltare pe care îl pot oferi fondurile de investiții din Emirate?

Dan Petre. Cu certitudine. În momentul în care un proiect de tehnologie care nu este încă la maturitate deplină depășește un anumit nivel de dezvoltare, îi cresc și nevoile de finanțare. Legea lui Paretto (20-80) funcționează și aici. De regulă ultimele etape din ciclul de dezvoltare – de exemplu eliminarea erorilor, rafinarea UI&UX, dezvoltarea acelor componente/module care diferențiază cu adevărat produsul digital de altele similare, adaptarea culturală la piețe internaționale etc. – necesită de asemenea un nivel ridicat de finanțare. Adesea similar – sau chiar mai mare – decât în cazul etapei inițiale de dezvoltare a produsului.

Ce ar putea oferi o asemenea colaborare pentru domeniul dumneavoastră?

BRIO este un produs de ed-tech de testare standardizată a elevilor, care poate fi folosit atât de către sistemul public de educație, cât și de către cel privat. Testarea standardizată presupune că testele vor fi mereu obiective (măsoară de fiecare dată același lucru), iar rezultatele pot fi comparate cu un reper (al elevului, al școlii sau la nivel național). Ecosistemul educațional BRIO este construit în jurul unui motor de tipul Item Response Theory și de aceea el poate genera teste a căror dificultate este ajustată în timp real la nivelul real al elevului. Acest motor a trecut în 2021 la următorul nivel, integrând o resursă de Inteligență artificială care este capabilă să genereze librării infinite de teste, să împartă automat disciplinele în competențe, să calculeze și determine cu precizie nivelul de cunoștințe al elevilor în timp real etc. Pentru a putea duce produsul în piețele internaționale, am început deja să îl adaptăm în limba engleză. El poate fi însă adaptat cultural cu ușurință la aproape orice limbă, indiferent de zonă. Aici ne ajută mult faptul că modulul principal este cel de matematică, iar matematica este din ce în ce mai mult un limbaj universal. Urmează modulele de fizică și chimie (puțin mai dificil decât în cazul matematicii). Modulele de limbă maternă și istorie presupun o investiție mai mare, deoarece în cazul acestora procesul de adaptare culturală necesită un efort mai mare și implicarea unor resurse de cunoaștere locale.

Zonele în care colaborarea s-ar putea concretiza cel mai ușor sau mai rapid într-o primă etapă sunt dezvoltarea aplicației de mobil în limba engleză și adaptarea culturală a bibliotecilor de itemi în emirate. Cea de-a doua etapă ar fi apoi extinderea în țările din zona Golfului.

Domeniile IT&C şi digitalizare sunt de interes strategic atrag multe investiții de pe piața din Emirate. Aveți planuri pentru a pune în practică asemenea parteneriate cu investitori din zonă?

Da, avem planuri pentru parteneriate cu investitori din EAU și Arabia Saudită. Zona Golfului este una de puternic interes pentru noi, nu doar pentru că aici se află printre cei mai activi și mai vizionari investitori, dar și pentru că aici se află nevoi de educație la care BRIO este mult mai bine echipat să răspundă decât multe alte soluții oarecum similare. Câteodată dezavantajul de a dezvolta produse în țări cu economii emergente se poate dovedi un avantaj prin faptul că acestea sunt mai robuste și mai bine adaptate la lumea reală.

Este un truism să spunem că EAU este caracterizată de o rată de dezvoltare economică unică în lume. Pentru că acest lucru să se întâmple și mai ales să continue, este nevoie de forță de muncă. Care trebuie să fie integrată în societate, inclusiv din perspectiva sistemului de educație. Într-un timp cât mai scurt și cu costuri cât mai scăzute. După cum știm prea bine din experiența directă a țării noastre, educația costă foarte mult, iar progresele în acest domeniu se fac cu eforturi foarte mari și și se pot pierde/toci într-un timp scurt. A folosi în EAU/zona Golfului un ecosistem digital matur, deja testat la nivel național pe sute de mii de utilizatori, semnificativ mai puțin costisitor decât produsele oarecum similare din alte zone ale lumii, poate aduce beneficii rapide. Dar poate avantajul cel mai relevant al unui produs digital că BRIO în cazul unei țări atât de bogate (în oportunități și oferte) cum este EAU, cu un sistem social atât de dinamic, este dimensiunea să de ”nation building”. În orice țară din lume unul din rolurile fundamentale ale sistemului de educație este să construiască sau să consolideze națiunea respectivă. Iar asimilarea limbii materne și a istoriei țării sunt etape hotărâtoare pentru integrarea constructivă a noilor cetățeni în cultura și sistemul social.

English version

Dan Petre, BRIO, the first standardized educational testing platform

Absolutely, we have plans for partnerships with investors from the Gulf aria

Adevărul: Are you interested in the development potential that Emirati investment funds can offer?

Dan Petre: Absolutely. When a technology project that is not yet fully mature reaches a certain level of development, its need for funding increases. Paretto's law (20-80) works here too. Usually the last stages of the development cycle - e.g. bug elimination, UI&UX refinement, development of those components/modules that really differentiate the digital product from similar ones, cultural adaptation to international markets, etc. - also require a high level of funding. Often similar - or even higher - than the initial product development phase.

What could such collaboration offer for your field?

BRIO is an ed-tech product for standardised student testing that can be used by both the public and private education systems. Standardized testing means that the tests will always be objective (measuring the same thing every time) and the results can be compared to a benchmark (student, school or national). The BRIO educational ecosystem is built around an Item Response Theory engine and therefore it can generate tests whose difficulty is adjusted in real time to the student's actual level. This engine went to the next level in 2021, integrating an Artificial Intelligence resource that is able to generate infinite libraries of tests, automatically divide subjects into competencies, calculate and accurately determine students' knowledge level in real time, etc. In order to take the product to international markets, we have already started to adapt it into English. But it can be easily adapted culturally to almost any language, regardless of the region. It helps us a lot here that the main module is mathematics, and mathematics is increasingly a universal language. This is followed by physics and chemistry modules (slightly more difficult than maths). The mother tongue and history modules require a greater investment, as the process of cultural adaptation requires more effort and the involvement of local knowledge resources.

The areas where collaboration could most easily or quickly materialize in a first phase are the development of the mobile application in English and the cultural adaptation of item libraries in the Emirates. The second stage would then be expansion into the Gulf countries.

TheIT&C and digitization are of strategic interest attracting many investments from the Emirati market. Do you have plans to implement such partnerships with investors in the region?

Yes, we have plans for partnerships with investors from the UAE and Saudi Arabia. The Gulf area is one of strong interest to us, not only because it is home to some of the most active and visionary investors, but also because there are education needs here that BRIO is much better equipped to address than many other somewhat similar solutions. Sometimes the disadvantage of developing products in countries with emerging economies can turn out to be an advantage in that they are more robust and better adapted to the real world.

It is a truism to say that the UAE is characterized by a rate of economic development that is unique in the world. For this to happen, and more importantly to continue, labour is needed. Which needs to be integrated into society, including the education system. In the shortest possible time and at the lowest possible cost. As we know only too well from our country's direct experience, education costs a great deal and progress in this area is made with great effort and can be lost/torn in a short time. Using a mature digital ecosystem in the UAE/Gulf area, already nationally tested on hundreds of thousands of users, significantly less expensive than somewhat similar products in other parts of the world, can bring quick benefits. But perhaps the most relevant advantage of a digital product like BRIO in a country as rich (in opportunities and offerings) as the UAE, with such a dynamic social system, is its "nation building" dimension. In any country in the world one of the fundamental roles of the education system is to build or strengthen that nation. And the assimilation of the mother tongue and the history of the country are decisive steps for the constructive integration of new citizens into the culture and social system.