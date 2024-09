Cresc taxele după alegeri. Boloș: Aș fi necredibil să spun că această componentă e zero

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, nu exclude varianta creșterii taxelor și impozitelor pentru români după alegeri, afirmând că ar fi necredibil dacă ar nega acest lucru.

Oficialul a amintit că, la nivel global, se fac eforturi pentru o mai bună colectare a taxelor și impozitelor și că în 2025 se vor lua noi măsuri fiscal-bugetare.

„Eu mi-aş dori acest lucru, din respect faţă de mediul de afaceri, să nu fie pusă în discuţie problema impozitelor şi taxelor şi de aceea am făcut aceste demersuri ca, atunci când trebuie să punem pe masă pachetul de măsuri la care suntem obligaţi prin PNRR, componenta de fiscalitate să fie cât mai mică. Mi-aş dori să fie zero acest lucru. Acest lucru nu poate garanta şi aş fi total necredibil dacă aş spune că această componentă de fiscalitate va fi zero. Mi-aş dori ca la sfârşitul anului să pot anunţa că am reuşit ca această componentă de fiscalitate din măsurile, cum am spus, globale şi pachetul de măsuri să tindă spre zero”, a precizat ministrul Finanțelor la Digi24.

Marcel Boloș a explicat că nu va fi vorba doar despre măsuri fiscale, ci și despre un pachet de măsuri globale care privesc îmbunătăţirea colectării, digitalizarea.

El a adăugat că nu își dorește acest lucru, „pentru că este nedrept faţă de mediul de afaceri ca în cârca mediului de afaceri să punem toată sarcina fiscală”. „Mi-aş dori (ca taxele - n. red.) să fie zero”, a spus ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, subliniind însă că anul viitor va trebui să intrăm într-un proces de ajustare fiscal-bugetară, care trebuie să aibă şi o componentă de restructurare a sistemului de cheltuieli publice

„Nu totul trebuie să fie pe umerii mediului de afaceri. Nu avem încă stabilite măsurile şi nu le avem definitivate cu Comisia Europeană, este un proces de negociere. Comisia Europeană a cerut în momentul de faţă definitivarea listei de reforme pe care le avem în vedere pentru a susţine ajustarea fiscal-bugetară şi desigur, la momentul potrivit, vom face publică şi această listă de reforme, dar ea în niciun caz nu priveşte, dacă vreţi, măsuri care să conducă la o îmbunătăţire a colectării, o reducere a gap-ului de impozite şi taxe şi desigur, măsuri care să aducă mai mulţi bani la buget, inclusiv din procesele de digitalizare şi proiectele de digitalizare pe care le-am început", a declarat ministrul.

Analiștii economici au estimat încă din vara acestui an că, după alegerile din acest an, Guvernul va crește taxele și impozitele percepute atât mediului de afaceri, cât și populației.

„Impozitele pe clădiri și terenuri vor crește. Plafonul maximal va fi eliminat, ceea ce va permite autorităților locale să ajusteze taxele în funcție de nevoi. Pentru clădirile rezidențiale, taxa minimă va fi de 0,1% (față de intervalul actual de 0,08%-0,2%), iar pentru cele nerezidențiale de 0,5% (față de intervalul actual de 0,2%-1,3%).

În ce privește baza de impozitare, valoarea impozitelor pe proprietăți va fi stabilită în funcție de valoarea de piață actualizată a acestora, bazată pe studiile de piață realizate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR). Aceasta va duce la creșteri semnificative ale taxelor pentru proprietarii de imobile, reflectând mai fidel valoarea reală a proprietăților”, a declarat Alex Milcev, Partener, liderul departamentului de Asistență fiscală și juridică, EY România pentru „Adevărul”.