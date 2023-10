Cine va prelua activele Complexului Energetic Hunedoara, aflat in pragul falimentului

Activele Complexului Energetic Hunedoara, companie aflată în pragul falimentului, vor fi preluate de o nouă companie proaspăt înființată, a declarat luni ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

"În Valea Jiului am reuşit să rezolvăm o problemă care se lăsa aşteptată de ani de zile şi să dăm un viitor pentru cei 2.032 de angajaţi ai Complexului Energetic Hunedoara. Complexul Energetic Hunedoara este în pragul falimentului şi oamenii de acolo au stat în permanenţă cu temerea că nu vor putea fi plătiţi. Am reuşit să înfiinţăm o nouă companie, Complexul Energetic Valea Jiului. Ea pleacă, practic, de la o foaie curată, fără datorii. Pleacă, de asemenea, cu activele de la Complexul Energetic Hunedoara. Acestea au fost date în plată şi le-a preluat noua companie. Asta înseamnă cele patru mine şi instalaţiile aferente, plus termocentrala de la Paroşeni", a spus Sebastian Burduja.

Şeful de la Energie a afirmat că a coborât în subteranul minei Livezeni, singura din cele patru cu mecanizare, dotată cu un utilaj din anii '80, de fabricaţie sovietică, pe care specialiştii de la Complexul Energetic s-au străduit să-l ţină în funcţiune şi au şi reuşit, fiind un ''mic miracol al creativităţii româneşti" faptul că acest utilaj continuă să furnizeze producţie de huilă în prezent.

"Practic, ne dorim nu doar un pansament pentru Valea Jiului şi să spunem că, în conformitate cu angajamentele României din PNRR, din Legea decarbonizării, vorbim despre 2030, respectiv 2032 pentru punerea în siguranţă a celor patru mine în două etape, ci şi de noi proiecte pentru această nouă companie. Direcţiile pe care mergem sunt posibila explorare şi exploatare a cuarţului şi suntem într-o corespondenţă cu ANRM pentru a vedea dacă este posibil, din perspectiva reglementărilor, să facem asta. Ulterior vom face şi analiză economică. De asemenea, grupul pe gaz în parteneriat cu Romgazul. Acolo ne uităm inclusiv la soluţii de captare de dioxid de carbon, pentru că vom avea această problemă mai devreme sau mai târziu. Putem produce pe gaz, dar tot este o sursă de producţie poluantă, sigur, mult mai prietenoasă cu mediul decât cărbunele, dar tot poluează.

De asemenea, două posibile microhidrocentrale din Valea Jiului şi, nu în ultimul rând, un set de proiecte în zona parcurilor fotovoltaice, pentru care deja Complexul Energetic Valea Jiului a identificat terenurile necesare. Sunt capacităţi în jur de 20-30 de megawaţi putere instalată, pe care ne-am dori să le realizeze în parteneriat cu Hidroelectrica, Hidroelectrica având deja experienţa unor companii de proiect, împreună cu OMV Petrom sau cu Tinmar pentru dezvoltarea de parcuri fotovoltaice. Aşadar, cred că avem premisele să avem un viitor în Valea Jiului şi ne-am bucurat că, împreună cu sprijinul prim-ministrului, al Guvernului României, am reuşit să promovăm trei acte normative extrem de complicate", a explicat Burduja.

Potrivit acestuia, actele normative vizau: darea în plată, operaţionalizarea companiei Complex Energetic Valea Jiului şi un ajutor de stat de 70 de milioane de lei.

Ministrul Energiei a precizat că acest ajutor de stat este doar un pas, iar în cel mult două luni va fi nevoie de un nou pachet de ajutor de stat.

"Estimăm o sumă de 350 de milioane de lei pentru acest al doilea pachet şi sigur că până în 2032 va fi nevoie şi de altă intervenţie, de un alt proces de susţinere din partea bugetului de stat, aşa cum toate statele europene care şi-au pus în siguranţă minele de cărbune au beneficiat şi de sprijin sub forma unor ajutoare de stat. Aceasta e situaţia din Valea Jiului", a mai spus Sebastian Burduja.

CEH, o „istorie” de numai 11 ani

Complexul Energetic Hunedoara a fost înfiinţat în anul 2012 prin comasarea termocentralelor Mintia şi Paroşeni şi a minelor Lupeni, Lonea, Livezeni şi Vulcan, considerate atunci ca fiind viabile.

Doi ani mai târziu, Camera Deputaţilor a adoptat, în martie 2014, Ordonanţa care prevede preluarea de către CEH a obligaţiilor fiscale ale CNH, deputaţii PSD şi PDL învinuindu-se reciproc de situaţia mineritului. Decizia deputaţilor a survenit după ce CNH Petroşani, aflată în lichidare, a cerut insolvenţa CEH, pentru o creanţă certă de 70,7 milioane de lei.