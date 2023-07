Cheltuielile cu construcțiile pot fi cu 10% mai mici după implementarea unei noi tehnologii de proiectare

Guvernul și-a asumat prin PNRR să implementeze tehnologia Building Information Modelling în construcții, urmând ca ulterior toate proiectele cu bani publici să fie incluse într-o bază de date.

„BIM înseamnă Building Information Modelling, o tehnologie folosită în domeniul construcțiilor și care ușurează foarte mult activitatea de proiectare, mai ales, dar oferă multe alte beneficii.

Aceasta reprezintă o agregare de date care cuprinde informații despre viitoarea construcție, construcția în timpul execuției și construcția în perioada de exploatare. Este un model digital 3D al proiectului care conține informații (date și meta date) coordonate, relaționate și partajate. Implementarea BIM permite centralizarea informațiilor într-un singur loc, facilitând gestionarea eficientă a proiectelor de construcții”, a declarat pentru „Adevărul” Virgil Profeanu, fondatorul Vego Holdings (Virtual Environment Generation & Optimization), una dintre companiile de tehnologie și proiectare în construcții, de la urbanism, arhitectură, structură, la infrastructură și instalații.

Potrivit acestuia, marele avantaje oferit de utilizarea BIM constau în reducerea costurilor realizării unei construcții cu aproximativ 10% datorită modului de proiectare în format 3D, care permite testarea mai multor scenarii de proiectare, înainte de proiectarea propriu-zisă, creșterea calității proiectului și a execuției precum și reducerea timpilor de execuție.

„Implementarea BIM în domeniul construcțiilor în România este un deziderat asumat de Guvernul României prin PNNR și foaia de parcurs aprobată în septembrie 2022”, a adăugat el.

Ministerul Dezvoltării va elabora reglementările de bază

BIM va fi implementat în domeniul construcțiilor urmând procesul legislativ normal, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) va elabora reglementările de bază precum și normele de aplicare, care vor fi supuse aprobării Parlamentului.

În mod concret, în cadrul proiectului „Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor”, cod SIPOCA 731, derulat de MDLPA, VEGO a realizat un pachet de reglementări tehnice care să faciliteze implementarea BIM în România, ce cuprind un ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8, respectiv un ghid privind utilizarea instrumentelor în generarea și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor, indicativ RTC 9.

Scopul elaborării acestor ghiduri este atât de a pregăti cadrul de implementare a foii de parcurs naționale privind implementarea metodologiei BIM (Building Information Modelling) la nivel național, în proiectele de investiții finanțate din fonduri publice din sectorul construcțiilor, adoptată prin Memorandum aprobat de Guvern în data de 16 septembrie 2022, precum și de a furniza instrumente de informare și familiarizare a părților interesate cu privire la punerea în aplicare a BIM, în primul rând în sectorul public.

Obiectivul pe termen mediu este acela de a agrega datele tuturor proiectelor finanțate din bani publici, în prima etapă, iar mai apoi toate proiecte naționale, într-o platformă națională (bază de date unică) ce va cuprinde toate fazele tuturor proiectelor, de la proiectare până la dare în folosință și exploatare.

Proiectare 3D cu componente de realitate augmentată

VEGO lucrează deja cu tehnologiile viitorului, a spus specialistul, precizând că este vorba de proiectarea 3D cu componente de realitate augmentată. BIM ajută atât la coordonarea proiectelor cât și la vizualizarea componentelor și interacțiunea facilă cu toate datele aferente proiectului. De exemplu, toate elementele de instalații sanitare și electrice ale unui proiect rezidențial sunt construite virtual tridimensional și pot fi văzute de viitorii clienți. Practic veți avea o imagine animată, tridimensională, a traseului conductelor prin pereții apartamentului.

„La scara dezvoltării proiectelor ample de construcții și infrastructură, proiectanții le pot arăta dezvoltatorilor și constructorilor hărțile suprapuse ale tuturor componentelor clădirilor proiectate, folosind realitatea augmentată”, a adăugat Virgil Profeanu.

Întrebat dacă IM are o aplicabilitate mai largă, Virgil Profeanu a răspuns. „Ca orice tehnologie nouă, BIM oferă posibilități de proiectare și vizualizare la care probabil nici nu ne-am gândit încă. Ne putem imagina posibilitatea de a beneficia de o transparență totală a modului în care a fost proiectată și construită o clădire. Ne putem gândi să amplasăm senzori într-o construcție, în pereți, podele și tavane, pentru a urmări în timp cum se comportă clădirea, cum lucrează materialele de construcții, o facilitate extrem de importantă mai ales în zonele seismice, precum Capitala și multe orașe din Muntenia și Moldova. În mod concret, am putea analiza gradul de oboseală structurală a blocurilor după fiecare mișcare seismică raportată de Institutul pentru Fizica Pământului. Am putea, de asemenea, să integrăm modelele BIM cu instalațiile care produc energie în clădiri pentru o gestiune mai eficientă a consumurilor în funcție de regimurile de exploatare cald/rece”.