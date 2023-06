Guvernul susține deschiderea de noi fabrici de prefabricate, de oțel-beton și bitum. Care e scopul final

Premierul României a anunțat, după întrevederea cu „cei mai importanți constructori ai țării”, că statul vrea să susțină prin granturi și garanții apariția de noi fabrici care să asigure un flux constant de materie primă pe toate marile șantiere de investiții publice.

„Astăzi m-am întâlnit cu cei mai importanți constructori ai țării pentru a le prezenta propunerea noastră privind schema de susținere pentru producerea materialelor de construcții aici, în România! Scopul nostru este să susținem prin granturi și garanții de stat apariția de noi fabrici de prefabricate, de oțel-beton sau bitum care să asigure un flux constant de materie primă pe toate marile șantiere de investiții publice. Astfel, constructorii români vor fi protejați de fluctuațiile masive de preț și de problemele din lanțul de aprovizionare”, punctează Marcel Ciolacu, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Mi-am notat toate sugestiile pe care marile companii din domeniul construcțiilor le-au făcut și sunt decis să le transformăm în soluții concrete. Totodată, am răspuns direct și onest temerii lor privind modificarea facilităților fiscale acordate acestei industrii: în mandatul meu voi respecta un principiu simplu - nu voi schimba regulile în timpul jocului! Și, cu siguranță, orice pas important vom face, va fi ca urmare a dialogului cu această industrie strategică pentru România”, mai arată sursa citată.

Grup de lucru la Ministerul Economiei

Anterior, ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat, după discuţiile cu reprezentanţii companiilor din construcţii despre schema de ajutor de stat pentru materiale de construcţii, că au decis constituirea unui grup de lucru la minister. El a arătat că bugetul pentru schema de ajutor de stat este de maxim 150 de milioane de euro, pentru că trebuie să meargă pe schema simplă de notificare a Comisiei Europene, astfel încât să înceapă schema de ajutor anul acesta.

„Au ridicat o problemă foarte corectă a economiei de piaţă, că trebuie să producem de calitate bună şi la un preţ rezobnabil, astfel încât să fim competititivi în România şi să putem să punem în operă materialele din România, pentru că scopul nostru este acela de a reduce deficitul comercial. Discuţiile au durat două ore, deşi erau programate pentru o oră, ceea ce înseamnă că am avut consistenţă, că am avut subiecte, că am avut dialog”, a mai spus Oprea, precizând că s-a decis înfiinţarea unui grup de lucru pentru această schemă, la Ministerul Economiei.

Radu Oprea a mai afirmat că reprezentanţii din industrie vor fi prezenţi, astfel la discutarea normelor şi a ghidurilor. Ministrul a declarat că astăzi România importă 705 din materialele de construcţie pe care le pun în operă.

„În discuţiile pe care le-am avut, ne-au ceritificat că aceste date statistice sunt din realitatea de zi cu zi, dacă vom putea să fim competitivi, în timp putem să scădem la jumătate din ceea ce importăm astăzi, depinde de noi, de tehnologia pe care o vom aduce”, a arătat Oprea.

Ministrul a mai spus că bugetul pentru schema de ajutor de stat este de maxim 150 de milioane de euro, pentru că trebuie să meargă pe schema simplă de notificare a Comisiei Europene, astfel încât să înceapă schema de ajutor anul acesta şi de anul viitor, pentru că se schimbă cadrul financiar, să poată veni cu sume mai consistente şi cu partea de garanţii.