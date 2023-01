Ce taxe și impozite s-au modificat în 2023 și ce categorii de români sunt afectate. Explicațiile unui expert

Anul 2023 a venit cu taxe și impozite mai mari. Modificările fiscale sunt importante și privesc categorii extinse români, indiferent dacă vorbim despre antreprenori, salariați sau liber profesioniști.

Ana Maria Bostan, expert contabil, ne face sinteza noutăților legislative fiscal-contabile. Printre modificările la care trebuie să fim atenți se numără majorarea cotelor de TVA, modificarea regimului fiscal al microîntreprinderilor şi creşterea impozitării veniturilor. Acestea câteva dintre modificările cu impact pentru companii. Pentru microîntreprinderi, apare și obligativitatea de a avea un angajat.

Adevărul: Sunt modificări care ne visează pe toți, indiferent de poziția în care ne aflăm. Să începem cu salariații. Creșterea a salariului minim cu 200 de lei netaxați celor care dau salarii până în 4.000 de lei. Există și niște condiții, nu?

Ana Maria Bostan: Da, legiuitorul a adus reglementări în decembrie privind salariu minim pe economie. Acesta a crescut de la 2550, la 3.000 de lei, salariul negociat deci. Pentru a beneficia de cei 200 de lei neimpozitat atât ca contribuții, cât și ca impozit pe salariu, trebuie să fie îndeplinite niște condiții. Astfel, de la 9 decembrie, de când a apărut legea, până pe 31 decembrie 2023, angajatorul nu poate modifica salariul brut, mai mult de 3.000 de lei, de pe cartea de muncă. Cei 200 de lei neimpozitați sunt acordați celor care respectă această primă condiție. De asemenea, salariul nu trebuie să depășească 4.000 de lei cu tot cu tichete, bonuri de masă sau sporuri.

Crește TVA la mai multe produse și servicii, ceea ce se traduce în creșteri de prețuri pentru cumpărătorul final, nu?

Da, au crescut în domeniul HORECA în principal. În loc să avem o diminuare a acestor taxe, produsele care se vindeau cu 5% au acum o cotă de 9%. Unele băuturi care aveau 9% acum au cotă de TVA chiar și 19%. Deci trebuie să ne așteptăm, din păcate, la prețuri mai mari.

Drepturile de autor și obligațiile

Am văzut că există și noi plafoane pentru activitățile independente. Aceste plafoane se vor lua în calcul începând cu veniturile din 2023. Despre ce fel de plafoane vorbim?

Da. Pentru drepturile de autor este și o excepție. Dacă cel care are venituri din drepturi de autor are și un contract individual de muncă, nu mai plătește și CASS (N.R.: contribuția la sănătate). În rest, au apărut trei plafoane. Dacă cel care are venituri din drepturi de autor, proprietate intelectuală, are sub șase salarii minime pe economie, nu plătește CASS deloc.

Dacă are între șase și doisprezece minime pe economie pe an, raportat la 3.000 de lei salariul minim pe economie, plătește 10% din șase salarii minime pe economie. Undeva la 1.800 de lei. Dacă are între 12 și 24 de salarii minime pe economie, plătește 10% din 12 salarii minime pe economie. Undeva la 3.600 de lei. Iar dacă depășește 24 de salarii minime pe economie, se duce la un CAS de plată de 7.200 de lei.

Microîntreprinderi și taxe majore

Scade plafonul pentru microîndreprinderi la 500.000 de euro. Ce înseamnă asta?

Anul trecut, în 2022, plafonul a fost de 1 milion de euro. Orice firmă avea cifra de afaceri până într-un milion de euro era considerată microîndreprindere, doar prin opțiune putea să fie la impozit pe profit. Acum, cei care au depășit anul trecut 500.000 de euro, rămân în 2023, prin opțiune, la impozit pe venit micro. Însă, dacă 2023 depășesc 500.000 de euro cifră de afaceri vor trece în trimestrul în care depășesc la impozit pe profit de 16%. Automat.

Dispare impozitul pe venit sau ce se întâmplă?

Impozitul pe venit micro nu mai este obligatoriu. Este opțional. Toate companiile, începând cu ianuarie 2023, sunt impozitate în sistem de impozit pe profit de 16%. Cei care doresc să opteze pentru impozitul micro, de 1%, trebuie să îndeplinească niște condiții. Să nu depășească acest plafon de 500.000 de euro, iar la data de 31 decembrie 2022, să aibă un angajat cu normă întreagă de opt ore, pe care să-l păstreze tot anul 2023.

Referitor la această lege, care a stârnit controverse. Dacă acest angajat pleacă în concediu sau are o problemă, ce se întâmplă?

Există 30 de zile de suspendare sau de concediu, perioadă în care trebuie să angajezi pe altcineva sau să plătești pe administratorul firmei cu contract de mandat la cel puțin nivelul unui salariu minim pe economie. O singură dată se poate întâmpla asta.

Ce e mai bine pentru companii?

În domeniul prestări servicii, este ok ideea de microîntreprindere. Dar pentru cei care au comerț, este mai bine 16%, pe care îl aplică doar la marja de profit. Fiecare caz în parte trebuie analizat și discutat cu expertul contabil.