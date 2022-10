Casa Unirea își extinde portofoliul de parteneri din domeniul retail

Casa de Comerț Agroalimentar Unirea a continuat livrările de legume preluate de la producătorii români, a informat Ministerul Agriculturii, precizând că 13 tone de varză au ajuns la Metro Cash&Carry.

„Vineri, 28 octombrie 2022, Casa de Comerț Unirea a realizat o altă livrare de legume de la legumicultorii români către magazinele Metro Cash & Carry. Astfel, au fost preluate 13 tone de varză albă și roșie de la producătorii autohtoni și au fost livrate direct în depozitul retailerului menționat pentru a fi introduse în circuitul comercial. Livrările de produse agroalimentare se vor continua.

În vederea creării unui mecanism comercial funcțional, reprezentanții Casei de Comerț Agroalimentar Unirea continuă negocierile și cu alte lanțuri de magazine din România pentru a încheia contracte de colaborare, în beneficiul tuturor părților implicate”, a informat Ministerul Agriculturii.

Prima livrare de legume de la producătorii români către magazinele Carrefour România, intermediată de Casa Unirea a fost făcută la data de 14 octombrie. Astfel, 12 tone de legume (cartofi, varză albă, varză roșie și dovleac plăcintar) preluate de la producătorii autohtoni au fost livrate direct la unul dintre depozitele retailerului francez din comuna Chiajna, județul Ilfov, pentru a fi introduse în circuitul comercial.

”Am demarat acest proces amplu, după ce săptămâna trecută am asistat la primul contract semnat între un producător român și conducerea Casei de Comerț Unirea, iată că vedem astăzi, concret, cum sunt livrate legume românești către un mare retailer din România. Se încheie contracte, pentru a fi furnizată marfă fără sincope, astfel încât fluxul comercial să se poată desfășura în cele mai bune condiții. Casa Unirea merge către producători, preia produsele disponibile și le duce în rețele de magazine. Salut faptul că retailerii își îndreaptă atenția către produsele românești și sunt deschiși la colaborare. Toată lumea are de câștigat prin valorificarea producției pe care o obțin bravii noștri agricultori. Vom folosi toate mijloacele pentru promovarea și valorificarea produselor românești”, a afirmat Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.