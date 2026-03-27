Care este gigantul german cu filiale în zeci de țări ce angajează mii de oameni

Grupul german TÜV Süd își continuă strategia de creștere și anunță o creștere semnificativă a numărului angajaților în următorii ani. Compania intenționează să creeze aproximativ 5.000 de noi locuri de muncă la nivel global până în 2030, potrivit dpa, citată de DIE ZEIT

În momentul de față, TÜV Süd are aproximativ 30.000 de angajați în întreaga lume.

Cca. 40% dintre noile posturi - în jur de 2.000 - vor fi în Germania, restul urmând să fie distribuite în filialele internaționale ale grupului.

Planurile de extindere vin pe fondul unei evoluții financiare solide. TÜV Süd se află de ani buni pe un trend ascendent, depășind în 2022 pragul de 3 miliarde de euro cifră de afaceri. În prezent, veniturile companiei se ridică la aproximativ 3,7 miliarde de euro, iar gigantul german estimează că în acest an sau în următorul va trece de 4 miliarde de euro.

Noul CEO al grupului, Patrick Vollmer, aflat la conducerea grupului din februarie, mizează pe un ritm de creștere organică situat între 5% și 7%, fără a exclude achiziții strategice care să accelereze dezvoltarea.

Planurile de extindere confirmă ambițiile TÜV Süd de a-și consolida poziția pe piețele internaționale și de a răspunde cererii tot mai mari pentru servicii de certificare, testare și siguranță tehnică.

TÜV Süd operează la nivel internațional

TÜV Süd (Technischer Überwachungsverein - Asociațiea pentru Supraveghere Tehnică) este un grup german de testare, inspecție și certificare (TIC), cu o istorie de peste 150 de ani, recunoscut la nivel internațional pentru standardele sale stricte de siguranță și calitate.

Compania operează la nivel internațional, având filiale, sucursale sau centre de testare în circa 50 de țări de pe toate continentele, ceea ce o plasează printre cele mai mari și mai extinse firme din domeniul testării, certificării și inspecției tehnice.

Compania este activă în România de mulți ani și colaborează cu firme din industrie, automotive, energie, construcții și retail.