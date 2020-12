Scumpirea alimentelor produce efecte în lanţ

Astfel, producătorii de îngrăşăminte urmează să profite şi ei de pe urma creşterii preţurilor la alimente, în condiţiile în care fermierii vor extinde suprafeţele cultivate în 2021, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Pentru cele câteva companii din lume care produc potasă (un tip de îngrăşământ bogat în potasiu), aceasta este lumina de la capătul tunelului după mai mulţi ani volatili. Analiştii de la Bloomberg prognozează că cererea de potasă va atinge un nivel record în 2021, iar cei de la Morningstar Inc susţin că este posibil să vedem un nou "maxim istoric".

Veniturile fermierilor din SUA şi Canada sunt în creştere comparativ cu anul precedent, graţie faptului că preţul culturilor agricole a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Pe măsură ce fermierii vor investi profiturile în fermele lor pentru a extinde suprafeţele cultivate, ei vor avea nevoie de mai multe îngrăşăminte.

"A fost un start ratat cu pandemia şi toate discuţiile legate de un an dezastruos, însă acum vedem că există toate semnalele pozitive", a declarat recent Pedro Farah, director financiar la compania canadiană Nutrien Ltd.

Optimismul din prezent vine după mai mulţi ani dificili. În 2020, fenomenul meteo La Nina a pârjolit regiunile agricole importante din America de Sud, iar o criză sanitară mondială a afectat lanţurile alimentare globale. Aceasta, după ce în 2019 cererea de nutreţ a scăzut, ca urmare a epidemiei de pestă porcină africană din China, care a devastat efectivele de porci deţinute de cel mai mare consumator mondial de carne de porc.

Nutrien Ltd., cel mai mare producător mondial de potasă, se aşteaptă ca 2020 să fie cel mai bun an din istoria sa în ceea ce priveşte vânzările, a declarat luna trecută directorul general Chuck Magro. Compania canadiană se aşteaptă ca cererea mondială de potasă să ajungă la 65-67 milioane de tone pentru întregul an, în linie cu estimările companiei ruseşti Uralkali PJSC, al treilea producător mondial, şi estimează că marii producători şi-au vândut toate stocurile pentru restul anului.

Veniturile fermierilor americani în 2020 ar urma să urce cu 43% comparativ cu 2019, pe măsură ce preţul produselor agricole a crescut, iar Guvernul de la Washington şi-a majorat subvenţiile. De asemenea, în Canada, veniturile fermierilor în primele nouă luni ale acestui an sunt cu 8% peste nivelul din perioada similară din 2019.

Aceste venituri în creştere ar putea însemna cheltuieli mai mari anul următor, ceea ce ar putea duce preţurile la potasă de la 230 de dolari/tonă, în prezent, la 250 de dolari/tonă, susţine Seth Goldstein, analist la Morningstar. Potrivit acestuia, preţurile ar putea ajunge chiar şi la 280 de dolari în 2023 sau 2024.

Pentru moment, toate privirile sunt îndreptate spre China, unde un contract de referinţă cu Canpotex, o societate mixtă formată din Nutrien şi Mosaic Co, ar urma să fie încheiat în primul trimestru al anului următor. Ar fi mai devreme decât de obicei şi la un preţ mai mare decât cel din acest an, un semnal al cererii puternice din partea celui mai mare consumator mondială de potasă.