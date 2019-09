Falimentul Thomas Cook ţine la sol circa 160.000 de persoane care şi-au rezervat bilete. Lufthansa nu vrea să-i cumpere flota. Ce se întâmplă cu angajaţii

În mai, Carsten Spohr, şeful Lufthansa, şi-a exprimat interesul pentru preluarea unei participaţii în Condor, dar a renunţat la aceste planuri după ce grupul chinez Fosun a achiziţionat acţiuni la Thomas Cook.

Condor operează un număr ridicat de curse aeriene de la firma mamă, a precizat Die Welt, iar fără acea sursă de rezervări este o ţintă de preluare mai puţin atractivă.

Luni, Thomas Cook a anunţat că aproximativ 140.000 de persoane călătoresc prin intermediul subsidiarei sale din Germania şi încă 21.000 au rezervări pentru a pleca luni şi marţi.

Un oficial guvernamental de la Berlin a declarat că asigurarea obligatorie ar trebui să acopere costurile de repatriere pentru majoritatea turiştilor germani care sunt afectaţi de colapsul Thomas Cook.

Luni, Condor a cerut Executivului german un credit punte, şi a dat asigurări că va continua să opereze în pofida falimentului firmei mamă.

Sindicatul german Verdi a precizat că sprijină solicitarea.

"Trebuie făcut tot posibilul pentru a salva Condor şi locurile sale de muncă", a afirmat Christine Behle, membru al Board-ului Verdi, adăugând că firma este profitabilă şi este un brand în care oamenii au încredere. Condor are aproximativ 4.500 de angajaţi.

Un purtător de cuvânt al Asociaţiei aeronautice din Germania (BDL) a explicat că, atât timp cât Condor operează în condiţii normale, nu este necesar un program major de repatrieri în Germania.

Landul Hesse, unde este sediul Condor, şi-a exprimat disponibilitatea de sprijini solicitarea operatorului aerian pentru un împrumut punte.

Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a anunţat luni intrarea în faliment după ce a eşuat în cursul weekendului să găsească fondurile necesare pentru supravieţuire şi va intra în "lichidare imediată".

Thomas Cook realiza o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai mulţi ani însă compania era afectată de o concurenţă acerbă între touroperatori şi un mediu economic incert în special în Marea Britanie, în contextul Brexitului şi deprecierii lirei. Grupul Thomas Cook are o povară a datoriilor de 1,7 miliarde lire sterline şi întâlnirea cu creditorii era decisivă pentru o companie care are 19 milioane de clienţi pe an în 16 ţări.

