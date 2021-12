Densitatea roboţilor aproape s-a dublat la nivel global

Pe regiuni, densitatea medie de roboţi în Asia/Australia este de 134 de unităţi, în Europa de 123 de unităţi şi în America de 111 de unităţi. Top 5 cele mai automatizate ţări din lume sunt: ​​Coreea de Sud, Singapore, Japonia, Germania şi Suedia.

„Densitatea robotilor este barometrul care urmăreşte gradul de adoptare a automatizării în industria de producţie din întreaga lume”, spune Milton Guerry, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Robotică.

Asia

Dezvoltarea densităţii roboţilor în China este cea mai dinamică la nivel mondial: datorită creşterii semnificative a numărului de roboţi, rata densităţii a crescut de la 49 de unităţi în 2015 la 246 de unităţi în 2020. Astăzi, densitatea roboţilor Chinei ocupă locul 9 la nivel global, comparativ cu locul 25 cu doar cinci. cu ani în urmă.

Asia este, de asemenea, continentul cu ţara cu cea mai mare densitate de roboţi din lume în industria productivă: Republica Coreea deţine această poziţie din 2010. Densitatea de roboţi a ţării depăşeşte de şapte ori media globală (932 de unităţi la 10.000 de lucrători) . Densitatea roboţilor a crescut cu 10% în medie în fiecare an din 2015. Cu industria sa electronică recunoscută la nivel mondial şi o industrie auto distinctă, economia coreeană se bazează pe cele două mari zone pe roboţii industriali.

Singapore ocupă locul doi, cu o rată de 605 roboţi la 10.000 de angajaţi în 2020. Densitatea roboţilor din Singapore a crescut cu 27% în medie în fiecare an din 2015.

Japonia s-a clasat pe locul trei în lume: în 2020, au fost înregistraţi 390 de roboţi la 10.000 de angajaţi în industria productivă. Japonia este cel mai important producător de roboţi industriali din lume: capacitatea de producţie a furnizorilor japonezi a ajuns la 174.000 de unităţi în 2020. Astăzi, producătorii japonezi furnizează 45% din producţia globală cu roboţi.

America de Nord

Densitatea roboţilor în Statele Unite a crescut de la 176 de unităţi în 2015 la 255 de unităţi în 2020. Ţara ocupă locul şapte în lume – înaintea Taipeiului chinez (248 de unităţi) şi al Chinei (246 de unităţi). Modernizarea instalaţiilor de producţie autohtone a impulsionat vânzările de roboţi în Statele Unite. Utilizarea roboţilor industriali ajută, de asemenea, la atingerea obiectivelor de decarbonizare, de ex. în producţia rentabilă a panourilor solare şi în tranziţia continuă către vehicule electrice. Mai mulţi producători de automobile au anunţat investiţii pentru a-şi echipa în continuare fabricile pentru noi modele de maşini cu propulsie electrică sau pentru a creşte capacitatea de producţie a bateriilor. Aceste proiecte majore vor crea cerere pentru roboţi industriali în următorii câţiva ani.

Europa

Cea mai automatizată ţară din Europa este Germania - pe locul 4 la nivel mondial cu 371 de unităţi. Ţara a avut o pondere de 33% din vânzările totale de roboţi în Europa în 2020 şi deţine 38% din stocul operaţional de roboţi al Europei. Industria germană de robotică se redresează, mai degrabă companiilor puternice din străinătate decât pieţei interne sau europene. Cererea de roboţi din Germania este de aşteptat să crească lent, susţinută în principal de cererea de roboţi cu costuri reduse din industriile generale şi din afara producţiei tradiţionale.

Franţa are o densitate de roboţi de 194 de unităţi (locul 16 în lume), ceea ce este mult peste media globală de 126 de roboţi şi relativ similară în comparaţie cu alte ţări din UE precum Spania (203 unităţi), Austria (205 unităţi) sau Olanda ( 209 unităţi). Membrii UE precum Suedia (289 de unităţi), Danemarca (246 de unităţi) sau Italia (224 de unităţi), au un grad semnificativ mai ridicat de automatizare pe segmentul de producţie.

Marea Britanie are o densitate de roboţi sub media mondială de 126 de unităţi, cu doar 101 de unităţi, ocupând locul 24. Acum cinci ani, densitatea roboţilor din Marea Britanie era de 71 de unităţi. Exodul forţei de muncă străine după Brexit a crescut cererea de roboţi în 2020. Această situaţie este de aşteptat să prevaleze în viitorul apropiat, iar modernizarea industriei manufacturiere din Marea Britanie va fi ajutată şi de stimulente fiscale masive („super-deducerile”): din aprilie 2021 până în martie 2023, companiile pot solicita 130% din alocaţiile de capital ca scutire fiscală pentru investiţiile în instalaţii şi echipamente.