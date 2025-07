Bonele și menajerele din Indonezia câștigă teren în România

Piața forței de muncă din sectorul casnic din România cunoaște o schimbare tot mai evidentă, iar tendințele recente indică o creștere semnificativă a cererii pentru personal domestic din Asia.

Potrivit estimărilor agențiilor de recrutare și ale industriei de profil, câteva mii de bone și menajere asiatice, în special din Filipine, Nepal și recent, Indonezia, activează în gospodării private din România, în special în marile orașe.

În acest context, „bonele și menajerele din Indonezia” au devenit, într-un timp foarte scurt, alegerea preferată a multor familii înstărite din România și încep să devină una dintre cele mai solicitate opțiuni de către familiile care își doresc personal calificat, empatic și extrem de bine pregătit.

Ofertele actuale vizează exclusiv angajate aflate la primul lor contract în România, într-un regim denumit „first timer”, ceea ce asigură un nivel ridicat de motivație, seriozitate și implicare. Pregătirea acestora are loc în centre de formare specializate din Indonezia, unde urmează cursuri de igienă, îngrijire a copiilor, prim ajutor și limba engleză.

În plus, agenția oferă „o garanție contractuală gratuită de înlocuire pe durata unui an”, ceea ce înseamnă că angajatorii beneficiază de protecție în caz de incompatibilitate sau retragere. Mai mult, „costul biletului de avion este suportat integral de Work from Asia un beneficiu extrem de rar în această industrie”, anunță Yosef Gavriel Peisakh, General Manager Work from Asia.

„Este o ofertă fără precedent în domeniul recrutării de personal domestic. Nu doar că oferim garanție timp de 12 luni, dar acoperim și costurile de transport internațional. Ne asumăm integral responsabilitatea pentru selecția atentă a personalului și livrăm un standard înalt de calitate și siguranță”, a adăugat el.

El adaugă că profilul angajatelor indoneziene este din ce în ce mai căutat de familiile române, în special pentru calitățile lor umane, disciplina în muncă, discreția și loialitatea. Faptul că aceste femei vin pentru prima dată în România le face să abordeze relația cu angajatorul cu maximum de seriozitate și dorință de stabilitate pe termen lung.