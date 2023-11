Bonele filipineze ajung mai repede în Ungaria decât în România

Deficitul de forță de muncă din România va continua să se aprofundeze în lipsa muncitorilor străini, cu atât mai mult cu cât Guvernul filipinez întârzie să soluționeze solicitările angajatorilor români.

Pentru că aducerea de personal străin în țară necesită un proces îndelungat și costisitor pentru angajatori și agențiile de recrutare, de cele mai multe ori companiile aflate în criză de personal au nevoie la rândul lor de garanții, atunci când muncitorii străini decid să încalce contractele de colaborare în mod abuziv, au precizat reprezentanții uneia dintre cele mai cunoscute agenții de recrutare a muncitorilor străini.

Astfel de prevederi au fost elaborate și agreate în cadrul unui Memorandum de Înțelegere semnat încă de acum 2 ani între România și Filipine, pentru eficientizarea aducerii de forță de muncă la noi în țară.

Scopul acestui Memorandum este acela de a stimula cooperarea în domeniile muncii și protecției sociale și a pune accent pe schimbul de bune practici, expertiză și informații privind ocuparea forței de muncă, protecția și gestionarea migrației forței de muncă.

Implementarea prevederilor stipulate în Memorandum a fost unul dintre subiectele principale discutate în cadrul întâlnirii oficiale dintre autoritățile române, reprezentate de Excelența Sa, doamna Răduță Dana Matache, Ambasadorul României în Filipine și oficialii din cadrul Ministerului Muncii din Filipine, Hans Leo J. Cacdac (ofițer delegat) și Jerome A. Alcantara (secretar adjunct). Cu această ocazie au fost punctate problemele majore care îngreunează recrutarea și implicit aducerea de forță de muncă în România.

Memorandumul România - Filipine a fost semnat în 2021

La întâlnire a fost prezent și Yosef Gavriel Peisakh, în calitate de General Manager al companiei Work from Asia, una dintre principalele agenții de recrutare și plasare a personalului filipinez de la noi din țară.

,,Au trecut aproximativ 2 ani de la semnarea Memorandumului, un proiect la care am participat si asistat personal autorităților filipineze. În continuare consider că este extrem de importantă implementarea acestor modificări. Este un proces lung, pe care l-am demarat în momentul în care autoritățile din Filipine au suspendat posibilitatea recrutării personalului filipinez de către România, pe motiv că nu exista acest Memorandum. Am venit cu niște îmbunătățiri ale unor clauze specifice, care prevad responsabilizarea contractuală atât a muncitorilor filipinezi, cât și a agențiilor acreditate în plasarea lor in Romania.”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh.

La scurt timp după discuțiile cu autoritățile de la Manila, subiectul implementării Memorandumului a fost reluat și de către Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, în cadrul unei întâlniri personale cu vice-ministrul Ministerului de Muncitori Migranți din Filipine, Patricia Yvonne ,,P.Y” M. Caunan.

Angajații filipinezi ajung în Ungaria în 45 de zile, în România în 6 luni

Un alt subiect de o importanță majoră pentru această întâlnire a fost cel a timpilor în continuare îndelungați de procesare a dosarelor pentru viza de muncă a muncitorilor filipinezi, de către autoritățile române.

,,Având în vedere timpii lungi de procesare a avizelor și apoi a vizelor de muncă, comparativ cu țări precum Ungaria, unde angajații filipinezi pot ajunge în țară în 45 zile, în România vorbim de o perioadă de 5-6 luni, iar autoritățile se așteaptă la îmbunătățirea și scurtarea procesului. Atât angajatorii români cât și angajații filipinezi, ambii au nevoie de forță de muncă și de joburi, atâta timp cât există alternative, mai bine plătite și cu timpul de așteptare mult mai scurt, filipinezii vor alege în mod firesc alte țări.”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh despre socilitarea autorităților din Filipine.

Un model de funcționalitate eficientă îl oferă chiar statul filipinez, care a pus la cale unul dintre cele mai performante modele de recrutare și plasare a cetățenilor săi care doresc să muncească în străinătate și a înființat chiar și o autoritate dedicată în acest sens, The Department of Migrant Workers (DMW). Acesta este și motivul pentru care dintre toți muncitorii străini care vin să muncească în România, cei care provin din Filipine se bucură de o protecție aparte din partea statului de proveniență, care monitorizează permanent respectarea drepturilor cetățenilor săi, atât înainte cât și după deplasarea lor în afara țării.

,,Există birouri regionale Migrant Workers peste hotare, în cadrul ambasadelor și al consulatelor filipineze din întreaga lume , unde există o echipă întreagă care monitorizează condițiile de muncă și bunăstarea muncitorilor. Această instituție, prin angajații săi, reglementează și documentează fiecare muncitor și locul lui de muncă, astfel încât să nu existe fraude, trafic de persoane și abuzuri. Firmele de recrutare trebuie să fie acreditate de către ei și trec printr-un proces riguros de screening, parte din proces fiind și depunerea de garanții financiare pentru asigurarea bunei desfășurării a plasării și a monitorizării filipinezilor.”, a completat Yosef Gavriel Peisakh.

Lucrătorii domestici sunt foarte căutați în România

În România, cererea pentru personalul filipinez rămâne constantă, o ușoară creștere a solicitărilor fiind înregistrată pentru segmentul lucrătorilor domestici: bone, menajere, grădinari, șoferi de familie și bucătari personali.

În prezent, Ambasada României în Republica Filipine face tot posibilul pentru asigurarea procesării unui volum cât mai mare de cereri pentru eliberarea vizelor, însă în ciuda bunăvoinței întregul personal este în continuare depășit de volumul de dosare, ca si numarul de personal care proceseaza avand un singur consul.

,,Singura soluție în acest caz pare să fie obținerea aprobării Ministerului Afacerilor Externe de a externaliza serviciul către firme de profil, iar validarea finală a dosarelor sa fie efectuata tot de către Centrul Național de Vize și Consulul de la Manila”, a concluzionat Yosef Gavriel Peisakh, General Manager Work from Asia.

Odată cu depășirea problemelor birocratice, se așteaptă o creștere a numărului de muncitori filipinezi contractați de firmele din România, în special în cazul domeniilor în care personalul din această țară excelează, cum ar fi: îngrijirea bătrânilor și a persoanelor cu dizabilități, profesori de limba engleză, educatori și îngrijitori copii pentru grădinițe, precum și operatori call center. Și în HoReCa există mare cerere pentru personalul din Filipine, cei mai căutați fiind candidații pentru posturile de bucătari, patiseri, chelneri, cameriste și nu în ultimul rând personal pentru curățenie. Există solicitare pentru muncitorii filipinezi și pentru munca agricolă, cea din șantierele navale, unde sudorii sunt deseori recrutați, domeniul transporturilor unde sunt cereri multe pentru șoferii de TIR, precum și personal medical, în special asistentele medicale.