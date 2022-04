Cel mai scump Paşte din ultimii ani

Valoarea produselor alimentare achiziţionate de Paşte anul acesta va fi cu peste 20% mai mare faţă de anul trecut - conform ultimei analize a Băncii BNP Paribas, citataă de warsawvoce.pl. Spre comparaţie, anul trecut creşterea a ajuns la 1,5%, iar în ultimii cinci ani a fost în medie de circa 3,8%.

Potrivit analizei băncii, înainte de 2016, alimentele înainte de Paşte crescuseră în medie cu 2% de la an la an.

Creşterea spectaculoasă din acest an este rezultatul inflaţiei, creşterii forţei de muncă şi a costurilor de producţie. Paştele coincide şi cu modificările de preţ în lanţurile de aprovizionare, făcute ca urmare a negocierilor purtate de mai mult timp cu producătorii.

După cum a remarcat Andrzej Gantner, directorul general al Federaţiei Poloneze a Producătorilor de Alimente, creşterile preţurilor vor fi mai severe cu fiecare lună care trece. Până acum, acestea nu au inclus toate costurile producătorilor în preţul produsului final. Între timp, inflaţia preţurilor producătorilor este de trei ori mai mare decât inflaţia de consum.

În acest an, preţurile la raft pentru produsele finite sunt majorate în principal de cereale, rapiţă, porumb şi seminţe oleaginoase. Războiul aflat în derulare peste graniţa de est implică doi exportatori majori ai acestor materii prime, care sunt utilizate pe scară largă în industria alimentară. Este, de asemenea, un efect al creşterii preţurilor la îngrăşăminte şi al scăderii populaţiei de porcine din Polonia şi UE sau al unei aprovizionări limitate cu lapte.

Drept urmare, preţurile produselor lactate sunt şi ele în creştere - untul costă cu 35% mai mult decât anul trecut, iar brânza de vaci cu peste 10% mai mult. - Produsele din carne de porc s-au scumpit cu 7%, iar grăsimile vegetale cu peste 50% faţă de acum un an. Păsările de curte se vor scumpi şi ele, preţurile crescând cu 30%, ouăle cu 14% şi pâinea cu aproximativ 25-30%.

„Ne aşteptăm, de asemenea, să crească preţurile la zahăr cu aproximativ 30%, ceea ce înseamnă că atât produsele de patiserie dulci, cât şi cele sărate vor costa foarte mult”, a declarat Magdalena Kowalewska, analist senior în sectorul alimentar şi agricol la Bank BNP Paribas, pentru cotidianul Dziennik Gazeta Prawna.

Deşi salariile cresc, măririle salariale sunt înghiţite de creşterea costului vieţii. De aceea, o creştere atât de mare a preţurilor la alimente nu va rămâne fără influenţă asupra planurilor de cumpărături ale polonezilor.

Aproximativ 20% dintre oameni vor cheltui mai puţin comparativ cu un an în urmă, iar alţi 37% la fel ca anul trecut. Peste 60% din ambele grupuri declară că vor cumpăra mai puţine produse. Alţii intenţionează să caute bunuri mai ieftine, potrivit ultimei cercetări comandate de KRUK Group, o companie de recuperare a datoriilor.

Doar 21% dintre polonezi declară că vor cheltui mai mulţi bani de Paşte, ceea ce va fi legat în primul rând de creşterea preţurilor. Doar 5% din acest grup au spus că cheltuielile lor vor creşte ca urmare a achiziţiilor mai mari. Important este că mai puţini oameni decât anul trecut vor finanţa Paştele din veniturile lor curente şi mai mulţi din economii. În ultimul grup, procentul este de două ori mai mare.

Lanţurile de retail recunosc schimbarea comportamentului consumatorilor. "Observam la clienţii că renunţă la a mai achiziţiona produsele în pachete mai mari in favoarea celor mai mici, al caror pret unitar este mai mic. In loc de produse de marcă au început a se reorenta spre etichetele private, amana si cumpararea de produse care nu sunt necesare aici si acum" , a declarat Patrycja Kaminska, managerul lanţului Netto Polska.

În plus, magazinele anunţă promoţii datorită cărora bunurile de bază pot fi achiziţionate mai ieftin. După cum a menţionat Maja Szewczyk, Corporate Communication Manager la Kaufland Polonia, ingredientele folosite la prepararea mâncărurilor de Paşte - maioneză, ouă, brânză de vaci, unt, cârnaţi albi, carne, precum şi prăjituri şi dulciuri.

„Paştele, ca şi alte sărbători, are distincţia de a vedea o creştere semnificativă a vânzărilor în fiecare an în zilele premergătoare lui. Ne aşteptăm ca anul acesta să nu fie diferit. Şi în ciuda creşterii preţurilor, achiziţiile totale nu vor fi mai mici în comparaţie cu anii precedenţi”, a declarat Ewa Rybolowicz, director de analiză a pieţei la M/platform.