Sursa: www.finzoom.ro/depozite/la-termen

*Câştigul şi DAE ţin cont şi de comisioanele aferente depozitului

La constituirea unui depozit de 5000 de lei pe 12 luni românii ar fi putut câştiga în luna septembrie maxim 162 de lei, în "cel mai bun caz" sau ar fi putut retrage la scadenţă mai puţin cu 115 lei, în "cel mai rău caz".

În cazul constiturii unui depozit de 1000 de euro pe 12 luni în "cel mai bun caz" aceştia puteau câştiga 4.50 euro, iar în "cel mai rău caz" ar fi retras la scadenţă mai puţin cu 36 euro.

Top 5 depozite 1000 euro / 12 luni – octombrie 2021

Sursa:www.finzoom.ro/depozite/la-termen



*Câştigul şi DAE ţin cont şi de comisioanele aferente depozitului

„Tinerii din mediul urban vor mai multă flexibilitate în gestionarea fondurilor şi acces facil la sumele din depozite. In cazul Patria de Oriunde, platforma noastră de accesare produse bancare 100% online, pentru clienţii noi, 50% dintre solicitanţii platformei online au sub 35 de ani, iar 28% au intre 36 si 45 de ani. Cele mai multe depozite sunt constituite pe un an, caz în care clienţii primesc o dobândă foarte atractivă, de 4% pe an ”, a declarat Elena Nicodinescu, Manager Dezvoltare Produse Patria Bank.

Românii sunt din ce în ce mai interesaţi de economisire, iar planurile lor de viitor se bazează din ce în ce mai des pe produsele oferite de bănci pe acest segment. De altfel, potrivit Fondului de Garantare al Depozitelor Bancare în al doilea trimestru al anului peste 248,44 miliarde de lei au fost depuşi în depozite garantate de FGDB , cu peste 4 miliarde mai mult ca în trimestrul anterior.

Statisticile BNR arată o creştere a depozitelor până la 273,08 miliarde în septembrie

Diferenţa dintre cele doua cifre este că FDGB are in evidenta doar depozitele pana la echivalent 100.000 euro per depozit.

Într-o lume cu opţiuni tot mai complexe, luarea celor mai bune decizii în ceea ce priveşte modul de gestionare a economiilor nu este cel mai uşor de luat. O importanţă deosebită o are însă încrederea acordată partenerului bancar, care posedă expertiza necesară pentru a stabili un plan financiar strategic care să permită clienţilor să îşi realizeze obiectivele.

Potrivit datelor BNR, 162,65 miliarde de lei adică aproape 60% din total erau ”cazaţi” in conturi curente, care nu oferă dobândă.