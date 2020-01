ANALIZĂ Traiul unui român cu salariul minim pe economie

Compania internaţională de e-commerce Picodi a realizat o analiză privind valoarea salariului minim pe economie în funcţie de ţară, verificând dacă aceşti bani sunt suficienţi pentru asigurarea unui confort minim al vieţii şi cum s-a schimbat valoarea salariului minim în câteva zeci de ţări în anul 2020.

Studiul a cuprins 54 de ţări, în care există salariu minim pe economie stabilit de legislaţie. Din analiză a reieşit că povara fiscală diferă foarte mult de la ţară la ţară. De exemplu, în Insulele Filipine şi Hong Kong salariul minim pe economie nu este impozitat deloc, în schimb în alte ţări, diferenţa dintre salariul net şi cel brut ajunge până la 40% (România). De aceea, în scopul unor comparaţii adecvate, a fost luat în considerare salariul net, adică banii pe care orice salariat care lucrează pe salariul minim pe economie în primeşte pe contul său sau în mână.

Trend crescător

În anul 2020 cea mai mare creştere a salariului minim pe economie s-a înregistrat în Nigeria (64,8%). După schimbarea valutei în euro însă, valoarea salariului minim din această ţară, este printre cele mai mici (66 euro). În unele ţări precum SUA, Spania, Republica Africii de Sud sau Letonia, salariul minim pe economie nu s-a schimbat. În Kazahstan, valoarea salariului minim pe economie, de asemenea, nu a suferit schimbări, însă suma reală care intră pe contul salariatului a scăzut, luând în considerare mărirea primei rambursabile din acest an.

În clasamentul ţărilor cu creşteri ale salariului minim pe economie, România s-a clasat pe locul 30 din 54 de ţări luate în considerare. În 2020 salariul net este mai mare cu 6,6% faţă de anul trecut (1.346 lei, respectiv 1.263 lei). La vecinii noştri moldoveni, salariul a crescut cu 6,3%, în Ungaria cu 8,1%, Bulgaria cu 8,8%, în Ucraina cu 13,2%, în Serbia cu 15,5%.

Produse alimentare de bază

De asemenea, au fost confruntate preţurile alimentelor cu salariul minim. Pentru acest demers, a fost creat un coş de cumpărături, care cuprinde 8 alimente: pâine, lapte, ouă, orez, brânză, carne, fructe şi legume. Şi, deşi această listă este foarte săracă, produsele din ea sunt în stare să acopere necesarul zilnic de produse nutritive ale unui adult.

Preţul produselor din acest coş la începutul anului 2020:

Lapte (10 litri) – 43,80 lei

Pâine (10 bucăţi a câte 500 g) – 25,50 lei

Orez (1,5 kg) – 6,9 lei

Ouă (20 bucăţi) – 15,72 lei

Brânză (1 kg) – 23,26 lei

Carne de pasăre şi de viţel (6 kg) – 146,73 lei

Fructe (6 kg) – 27,06 lei

Legume (8 kg) – 25,91 lei

Valoarea coşului de cumpărături cu produse de bază, în total, este de 314,88 lei. Cu 5,06% mai mult faţă de anul trecut.

Coşul de cumpărături dat reprezintă 23,4% din salariul minim pe economie net. Acelaşi coş de cumpărături, luând în considerare preţurile de anul trecut, a reprezentat 23,7% din salariul minim pe economie de la acea dată. Acest lucru înseamnă că creşterea salariilor în România a întrecut creşterea preţurilor.

Cât se cheltuie pe alimente în alte ţări

Modul de a cheltui bani diferă de la familie la familie, la fel cum diferă şi modul de a percepe confortul vieţii. Însă, Picodi a comparat preţurile aceloraşi produse în alte ţări şi a verificat cât la sută din salariul minim ar trebui să cheltuie un salariat pentru a-şi asigura nevoile de bază în materie de alimente.

În această clasificare, România s-a clasat pe locul 25. Cel mai bun raport dintre preţurile alimentelor şi salariul minim pe economie s-a înregistrat în Australia, Marea Britanie şi Irlanda. Acolo, coşul unor cumpărături de bază, este echivalentul a 7–7,3% din salariul minim local.

Sub România în această clasificare, se află Serbia (23,4%), Bulgaria (29,5%), Ucraina (42,1%) şi Republica Moldova (50,1%).

În unele ţări, precum Nigeria şi Uzbekistan, valoarea salariului minim pe economie nu întrece valoarea nici celui mai sărac coş de cumpărături.

Metodologie

În acest studiu au fost comparate cele mai noi rate de salarizare ale salariului minim pe economie pentru muncă, cu ratele de salarizare din anul 2019. Am omis ţările în care valoarea salariului minim pe economie este negociată de sindicate şi pe cele, în care nu există o rată de salarizare naţională stabilită a salariului minim pe economie. Pentru ţări, în care guvernul central stabileşte diferite salarii minime pe economie pentru diferite unităţi administrative (Canada, Vietnam, Thailanda), am calculat şi am folosit în raport media lor aritmetică. Salariul net l-am obţinut folosind calculatorul fiscal local. Preţurile produselor alimentare din coşul de cumpărături provin de pe portalul numbeo.com, unde sunt strânse de toţi internauţii din lume.

Valutele locale au fost calculate după cursul mediu din Google Finance din trimestrul al IV-lea al anului 2019.