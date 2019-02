Şedinţă de politică monetară la BNR. Ce aşteptări au analiştii

Analiştii citaţi de Reuters susţin că este de aşteptat ca BNR să nu majoreze dobânda cheie la 2,5%.

În prima şedinţă din acest an, banca centrală a decis de asemenea să menţină dobânda-cheie la 2,5% şi nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,5% pe an. De asemenea, Banca Centrală a păstrat rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50% pe an şi nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. Decizia luată în 8 ianuarie de BNR a fost în linie cu aşteptările majorităţii analiştilor.

