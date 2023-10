Aplicația Hidroelectrica funcționează cu dificultăți încă de la lansarea de la începutul săptămânii

iHidro, aplicația furnizorilor de energie electrică Hidroelectrica, funcționează cu dificultate încă de la lansarea acesteia pe piață. Cu toate că aplicația a fost extrem de așteptată de cei peste 500.000 de clienți, majoritatea întâmpină dificultăți când vine vorba despre crearea unui cont de utilizator.

Cel mai mare furnizor de energie electrică din România recomandă cetățenilor să aibă răbdare atunci când încearcă să își creeze un cont în platforma iHidro.

Pe pagina de Facebook a Hidroelectrica a fost postat vineri, 06 octombrie, următorul anunț: „Vă informăm că în urma numărului mare de solicitări privind crearea conturilor iHidro, există posibilitatea ca procesul de transmitere a emailurilor de activare cont să înregistreze întârzieri. De asemenea, recomandăm verificarea folderului spam al căsuței de email. În cazul în care nu ați primit email de activare a contului pentru aplicația iHidro, vă rugăm să reluați procesul de creare cont după 48 ore de la prima încercare. E-mailul de activare se transmite pe adresa de email utilizată pentru contractul de furnizare, acesta direcționându-vă către canalul oficial al aplicației sau portalul oficial iHidro”, potrivit Economedia.

De la lansare, aplicația a fost deja suspendată temporar

Compania Hidrolectrica a luat decizia să suspende temporar aplicația pe care a lansat-o luni la prânz pe 3 octombrie. Acest lucru s-a întâmplat din cauza unei erori la activarea contului care a fost raportată de clienți încă din primele ore după lansare. Miercuri, revenirea a fost făcută încet și neoficial.

După ce au instalat-o inițial, unii clienți nu au primit pe mail linkul de activare, alții au primit mesajul „Acces Denied” atunci când au apăsat pe link-ul de activarea contului. Alți clienți au descoperit că informațiile din contul lor online sunt eronate, incomplete sau aparțin altui client. Ulterior, mai mulți clienți au început să primească mesajul: „Ne cerem scuze pentru inconvenient, dar serviciul este momentan indisponibil, vă rugăm să încercați din nou mai târziu” sau mesajul „We’re down for maintenance” (Am oprit aplicația pentru mentenanță).

Apoi, la sesizările clienților nemulțumiți, Hidroelectrica a trimis următorul mesaj: „După primirea unui număr mare de solicitări de activare a conturilor iHidro, colegii noștri de la departamentul IT au identificat o eroare privind activarea acestora și, împreună cu aceștia, am decis suspendarea temporară a aplicației până la remedierea erorii identificate. În prezent depundem eforturi penru a redeschide aplicația într-un timp cât mai scurt, astfel încât dumneavoastră să beneficați în totalitate de funcționalitățile oferite”.