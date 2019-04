Un producător de accesorii pentru bucătărie deschide primul magazin în România

Hendi, producător şi distribuitor de echipamente nealimentare de catering, produse de bufet, articole de bucătărie şi veselă pentru industria de catering şi horeca, deschide primul magazin în România. Situat în Otopeni, pe Calea Bucureştilor nr. 242, magazinul are o suprafaţă de 310 metri pătraţi, iar 2500 produse sunt expuse şi disponibile pentru vânzare.

Deschiderea magazinului reprezintă una dintre deciziile-cheie pe care mizează Hendi pentru extinderea afacerilor din România. „Ne continuăm ritmul de creştere şi în 2019 cu 50% faţă de anul trecut pe primele trei luni ale acestui an, ritm care este dat de toate canalele de vânzare, atât prin oamenii de pe teren, prin key accounţi şi prin canalul online”, a declarat Alina Arhire, General Manager Hendi România.

Potrivit acesteia, sortimentul vast, termenul rapid de livrare, optimizarea stocurilor în funcţie de preferinţele clienţilor români, parteneriatele solide cu producători de top, relansarea magazinului online propriu şi consolidarea echipei de vânzări directe au fost principalii factori care au stat la baza creşterii record înregistrate anul trecut.

Înfiinţat în 1934 în Olanda, grupul Hendi are în prezent afaceri de peste 150 de milioane de euro în 7 ţări din întreaga lume: Olanda, Polonia, Austria, Grecia, Marea Britanie, Hong Kong şi România.

Gama de produse comercializate cuprinde peste 4500 de articole, de la accesorii clasice, precum oale, tigăi, tăvi Gastronorm, ustensile profesionale de bucătărie, ustensile de patiserie, dar şi produse care ţin pasul cu noile tehnici de gătit, cum ar fi deshidratatoarele, aparatele de afumat sau aparatele de gătit sous-vide.

„Piaţa Horeca din România a crescut uşor de la an la an, cu aproximativ 5%. Estimarea noastră totală de piaţă este de 250 de milioane de euro, iar aici includem şi echipamentele second-hand care se vând. Noi vrem să ieşim din tiparul clasic de vânzare, plănuim să vindem pe canale multiple, cu accent deosebit pus pe clienţi. Pentru ei deschidem primul nostru magazin, care sper să fie primul dintr-o serie mai lungă. Mizăm în continuare pe principalele noastre avantaje: stocul şi timpul de aprovizionare rapid, pe gama extrem de largă şi în continuă dezvoltare, 90% din sortiment sub marcă proprie şi dezvoltarea produselor în pas cu bucătăria modernă din vestul Europei”, a precizat Alina Arhire, General Manager Hendi România.

