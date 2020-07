Tarom schimbă politica de taxare pentru bagaje. Ce preţuri aplică de azi

„Dragi pasageri, începând de astăzi, 15 iulie 2020, intră în vigoare o nouă politică de taxare a bagajelor suplimentare pe zborurile TAROM.

Modificările vizează valorile taxelor aplicabile, cât şi reîncadrarea bagajelor speciale în anumite tipuri de categorii”, a informat compania.

TARIFE EXCEDENT BAGAJ – SISTEMUL PER PIESA(EURO) DESCRIEREA BAGAJULUI ‘CHECKED’ TARIFE PER PIESA BAGAJ DETALII EXCEDENT NUMERIC Zona 1 Zona 2 Zona 3 1-a Piesa Standard Suplimentara in Cabina Economic 55 65 135 Echipamentele sportive pana la 23kg(50.5lb) si dimensiuni pana la 158cm(62in)(ex.hochei,tenis,darts,etc.) sunt tratate ca o piesa de bagaj standard 1-a Piesa Standard Suplimentara in Cabina Economic daca documentul de plata(EMD-ul) se emite cu pana la 48 de ore inainte de zborul programat 35 45 95 Orice alta Piesa Suplimentara Standard, exceptand 1-a Piesa Standard Suplimentara in Cabina Economic 80 90 150 EXCEDENT GREUTATE Zona 1 Zona 2 Zona 3 PLUS Excedent Greutate Peste 23kg(50.5lb) – pana la 32kg (70.5 lbs) 50 100 200 Peste 32kg (70.5 lbs) cargo cargo cargo Acceptate doar in regim cargo (rate cargo) EXCEDENT DIMENSIUNI Zona 1 Zona 2 Zona 3 PLUS Excedent Dimensiuni (suma celor 3 dimensiuni) peste > 158cm (62.2in) – pana la <203 cm (79.92in) 50 100 200 Necesita autorizarea Companiei TAROM Peste 203cm (79.92in) cargo cargo cargo Acceptate doar in regim cargo (rate cargo)

Zona 1: Interiorul Romaniei

Zona 2: Interiorul Europei si intre Romania si Middle East

Zona 3: Worldwide, cu exceptia Zona 1 si Zona 2

Precizari:

Cumulul tarifelor pentru excedent Numeric si/sau Greutate si/sau Dimensiuni:

In cazul in care pentru o piesa de bagaj sunt aplicabile mai multe taxe de excedent, acestea se vor aduna

Greutatea Piesei Standard / Fractii:

La stabilirea greutatii piesei standard nu se iau in considerare fractiile cuprinse intre 23 si 24 de kg; piesa cu greutatea mai mare sau egala cu 24 de kg va fi considerata ca piesa cu greutate excedentara.

Cumulul Greutatilor Pieselor:

Nu se vor cumula greutatile pieselor prezentate de pasager pentru transportul ca bagaj de cala, fiecare piesa fiind considerata ca atare si taxata conform Tabelului prezentat mai sus

Cumulul Numarului de Piese:

În cazul în care două sau mai multe persoane călătoresc împreună cu acelaşi zbor spre aceeaşi destinaţie, se prezintă împreună şi în acelaşi timp la locul de înregistrare, li se acordă dreptul de a cumula numarul de piese admise individual gratuit la transport, insa nu se vor accepta cumulul greutatilor/dimensiunilor pieselor.

Echipamentele sportive de pana la 23kg(50.5lb) si dimensiuni pana la 158cm(62in) (e.g.hochei,tenis,darts,etc.) sunt tratate ca o piesa standard. In cazul depasirii normei gratuite de bagaj din bilet, acestea vor fi taxate in conformitate cu Tabelul prezentat mai sus. Echipamentele sportive care nu se incadreaza in aceasta categorie vor fi taxate in conformitate cu taxele prevazute la sectiunea Bagaje Speciale.

Aceste reglementări se aplică numai pe zborurile operate de TAROM cu aeronave proprii. În cazul curselor operate în regim code-share de partenerii TAROM este posibil să se aplice alte reguli impuse de operatorul zborului.

Pentru a fi informaţi, vă recomandăm să consultaţi website-urile de specialitate ale companiilor respective.

Dacă în itinerariul biletului participă TAROM la conexiune cu alţi transportatori, se vor aplica normele şi tarifele de excedent ale primului operator în rută (TAROM) pentru sectorul/sectoarele pe care se înregistrează bagajele şi vă avertizăm ca aţi putea fi taxaţi pentru excedent bagaj de ceilalţi transportatori in rută.

Menţionăm că în unele ţări care nu sunt membre în zona EURO este posibil ca pentru excedent de bagaj pasagerii să achite echivalentul sumelor prezentate în tabel, în moneda locală a ţării respective.