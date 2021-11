Singles Day (Ziua Burlacilor) versus Black Friday - estimările experţilor privind vânzările celor mai mari companii

Vânzările combinate din 11.11, aşa-numita zi a celor care sunt single, ale celor doi giganţi chinezi ai comerţului electronic, Alibaba şi JD.com, au crescut cu 16%, ceea ce sugerează că anul acesta vom avea o creştere masivă a cumpărăturilor de sărbători.

Trendul de creştere puternică a comerţului online se observa şi în România, unde recent adoptatul “Black Friday” durează mai multe săptămâni şi a adus deja vânzări record pentru eMAG, cel mai mare retailer online. Potrivit eMAG, evenimentul său special “Black Friday” din 12.11 a adus o creştere de 27% a numărului de produse comandate, care a ajuns la 2,2 milioane, vânzările totale ridicându-se la peste 600 de milioane de lei, o creştere de 24 de milioane de lei faţă de 2020. “Black Friday” românesc continua încă la alţi retaileri până la sfârşitul lunii noiembrie.

Singles Day, sau Dublu 11 este o sărbătoare chineză neoficială şi un festival de cumpărături care celebrează persoanele care nu sunt într-o relaţie. Evenimentul a devenit în anii recenţi cea mai mare zi de cumpărături offline şi online din lume. De Singles Day, gigantul de comerţ electronic Alibaba (BABA) a avut vânzări de 84,5 miliarde de dolari, o creştere de 8,5% faţă de 2020 care a fost şi el un an excepţional. Rivalul JD.com (JD) a înregistrat însă vânzări de 49 de miliarde de dolari, cu o creştere de 28,6% faţă de 2020.

Vânzările lor combinate au crescut la peste 133 de miliarde de dolari, o creştere de 16% de la an la an. Singles Day 2020 a crescut vânzările Alibaba cu 85% faţă de 2019, ceea ce face ca această creştere de 8,5% din acest an să pară foarte mică.

Singles Day ar putea fi un semn timpuriu despre cum ar putea arăta sezonul cumpărăturilor de sărbători de anul acesta în restul lumii. Pe lângă creşterea vânzărilor, am putea asista la creşterea preţurilor. Preţurile la poarta fabricii din China au crescut în octombrie cu 13,5%, accelerând de la 10,7% în septembrie, potrivit Biroului Naţional de Statistică din China. Pe lângă creşterea preţurilor la energie, desele întreruperi de electricitate opresc producţia, prelungind ciclul de producţie şi crescând costurile de producţie.

Pe lângă creşterea preţurilor, livrarea celor mai recente modele de telefoane vândute în timpul festivalului ar putea dura săptămâni din cauza problemelor legate de lanţurile de aprovizionare şi a crizei cipurilor de calculator.

De partea cealaltă a Pacificului, Black Friday, în mod tradiţional cea mai mare zi de cumpărături din Statele Unite, are loc săptămâna aceasta, fiind urmată de Cyber Monday, în care giganţii comerţului electronic, precum Amazon (AMZN), speră să stabilească noi recorduri. Am văzut deja că anul acesta sezonul cumpărăturilor a început mai devreme, vânzările cu amănuntul crescând în octombrie cu 1,7%. Cea mai mare creştere a vânzărilor a fost dată de magazinele online - 4%, urmate de magazinele de electronice şi electrocasnice - 3,8%, ceea ce arată că cumpărătorii îşi cumpără deja cadourile de sărbători.

Sondajul "Global Black Friday Forecast" indică o oarecare confuzie în rândul cumpărătorilor cu privire la modul cel mai bun de a aborda provocările legate de cumpărăturile de Sărbători - 30% au declarat că vor face cumpărături mai devreme decât se aşteptau, iar alte 30% au declarat că vor face cumpărături mai târziu ca să vadă ce se întâmplă.

"Consumatorii fac compromisuri conştiente între reduceri şi obţinerea articolelor pe care le doresc", a declarat Joanna Perey, director în cadrul firmei departamentului de bunuri de consum şi retail al companiei Simon-Kucher. "Cei care fac cumpărături mai devreme sunt mai puţin sensibili la preţ şi mai concentraţi pe obţinerea articolelor pe care le doresc, în timp ce cei care aşteaptă mai mult sunt mai mult concentraţi pe obţinerea de reduceri."

Această tendinţă de a face cumpărături înainte de sezonul tradiţional de sărbători se manifestă şi în Europa, Marea Britanie raportând o creştere de 0,8% a vânzărilor cu amănuntul faţă de luna precedentă. Acestea au depăşit previziunile, în condiţiile în care portofelele consumatorilor sunt pline dar şi îngrijorările legate de lanţurile de aprovizionare cresc.

Redresarea sectorului de retail s-a accelerat, de la nivelul de stagnare (0%) din luna precedentă, iar vânzările sunt acum cu 6% peste nivelul de dinaintea pandemiei. Produsele nealimentare, precum îmbrăcămintea, jucăriile şi articolele sportive, au fost în topul achiziţiilor, un semn că anul acesta Crăciunul a început mai devreme pentru mulţi.

Cifrele încurajatoare privind comerţul cu amănuntul sunt benefice pentru perspectiva revenirii creşterii economice în Marea Britanie, consumul privat reprezentând peste 60% din economie. Acest trend pare să continue, cu o prognoză de creştere puternică a cheltuielilor de retail cu 8% în noiembrie şi decembrie faţă de rezultatele de anul trecut.