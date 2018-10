Mediul de afaceri vrea să fie aduse modificări la Programul StartUp Nation 2018

Recent, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert şi Antreprenoriat a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare în vederea pregătirii deschiderii apelului de proiecte pentru programul Start-up Nation 2018.

Noile condiţii au stârnit vii controverse în rândul antreprenorilor. De la acuzaţii de discriminare la critici privind politica „primul venit, primul servit”, analiştii au acuzat faptul că StartUp Nation riscă să devină un program derizoriu, care va finanţa doar înfiinţarea de gogoşerii, frizerii, firme de pompe funebre sau şaormerii. Câteva sute de potenţiali antreprenori au semnat chiar şi o petiţie împotriva „shaormizării” României şi că modificările la acest program îi fac să ia în calcul să părăsească România.

Acum, reprezentanţi ai CNIPMMR solicită o serie de modificări la program, care să repare disfuncţionalităţile. Le prezentăm mai jos, integral:

Observaţii cu privire la grila de punctaj:

Criteriul A. Domeniul de activitate

Acest criteriu a creat confuzie atât între potenţialii participanţi la program, cât şi în rândul consultanţilor. Nu este clar definit „Servicii (exclusiv IT)” şi “Comerţ şi alte activităţi”. Aceste puncte necesită clarificări suplimentare şi lista codurilor CAEN incluse la fiecare linie. În cazul în care sintagma „Servicii (exclusiv IT)” se referă la punctarea tuturor codurilor CAEN din domeniul IT, atunci sunt excluse de la finanţare celelalte categorii de servicii (turism, educaţie, etc.)

De asemenea, considerăm că activităţile de servicii trebuie să fie punctate mai bine decât cele din comerţ, având în vedere valoarea adăugată adusă de acestea comparativ cu activităţile de comerţ.

Programul Start-Up Nation trebuie să fie în acord cu Strategia Naţională pentru Competitivitate, nu să o contrazică, şi să puncteze domeniile prioritare precum IT şi industrii creative.

Totodată, industriile creative sunt domenii care în general aduc valoarea adaugată mare, lucru care se transpune în contribuţii aferente angajaţilor ţi impozite ridicate plătite statului. Din acest motiv, considerăm că aceste domenii ar trebui să fie punctate la fel ca şi domeniul IT.

Criteriul B. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii

Nu se justifică punctarea suplimentară pentru crearea unui loc de muncă în plus faţă de cel prevazut la art. 4 alin. (1), având în vedere decalajul între cererea şi oferta de forţă de muncă. Principala problemă a mediului de afaceri în acest moment conform „Carta Albă a IMM-urilor 2018” este lipsa personalului. Prin crearea de locuri de muncă suplimentare nu asigurăm o metodă de sprijin a mediului de afaceri. În plus, firmele finanţate vor întâmpina probleme în implementare, având ca principala cauză faptul că nu vor găsi persoane pe care să le angajeze.

Criteriul C. Densitate IMM

Nu se justifică punctarea suplimentară a firmelor care vor implementa proiectele în judetele în care media IMM-urilor la mia de locuitori este sub 40, deoarece pentru reducerea decalajului între zonele dezvoltate şi zonele mai puţin dezvoltate există deja programe de finanţare din fonduri europene care sunt destinate exclusiv regiunilor mai puţin dezvoltate. Programul Start-Up Nation trebuie sa fie complementar programelor de finanţare din fonduri europene şi nu să finanţeze prioritar, poate chiar exclusiv aceleaşi regiuni. În plus, în acest moment nu există date statistice relevante cu privire la numărul de IMM-uri la mia de locuitori, clasificate pe judeţele din România. Acest criteriu este discriminatoriu şi va exclude de la finanţare judeţe importante şi cu potenţial antreprenorial ridicat: Cluj, Constanţa, Timişoara, Bucureşti-Ilfov, etc. De asemnea, în aceste judeţe regăsim cele mai mari centre studenteşti, potenţiali beneficiari ai programului.

Criteriul E. Criterii aferente asociaţilor/ acţionarilor

Este acordat un punctaj excesiv acestui criteriu, transformându-l astfel într-un criteriu de eligibilitate. Totodată acest criteriu este discriminatoriu faţă de persoanele care nu au avut succes iar acum doresc să se reprofileze, poziţia Comisiei Europene şi iniţiativele SUA sunt de „a acorda o doua şansă” şi nu de îngrădire a posibilităţilor de dezvoltare. Considerăm necesară eliminarea criteriului.

Principiile implementate:

Principiul primul venit – primul servit nu este un principiu care să asigure calitatea planurilor de afaceri depuse. Acesta, coroborat cu închiderea apelului de proiecte la momentul la care valoarea totală a cheltuielilor eligibile solicitate va atinge pragul de 150% din bugetul alocat apelului, va conduce la o supraaglomerare a depunerilor la deschiderea aplicaţiei, lucru demonstrat prin experienţa schemei de minimis din anul 2013, atunci când aplicaţia a fost închisă în 3 minute de la deschidere. De asemenea, acest lucru poate conduce la depunerea unor proiecte fictive şi slab calitative , care să conducă la închiderea rapidă a apelului. Au existat şi pot fi realizate soft-uri nedetectabile care să poată depună un număr mare de proiecte concomitent, lucru care să conducă la blocarea aplicaţiei sau atingerea instantă a pragului de 150% din bugetul alocat. Nu încurajăm acest demers.

Introducerea posibilităţii de acordare a unui avans de până la 30% din suma totală aprobată este binevenită pentru beneficiarii programului.

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR

Mediul de afaceri de afaceri are nevoie de stabilitate şi predictibilitate, principii care trebuie sa ghideze si autoritatile publice. Propunem modificarea grilei de punctaj conform modelului de mai jos:

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii Domeniul de activitate A 1 Producţie 40 2 Programare IT - cod CAEN 6201 40 3 Industrii creative 40 4 Servicii 30 5 Comerţ şi alte activităţi 25 Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenţi după anul 2012/ şomer B 6 Cel puţin 1 loc de muncă ocupat de persoană defavorizată*/absolvent după anul 2012/şomer 20 * definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014 Criterii aferente investiţiei D 7 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri 20 8 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 40% din valoarea planului de afaceri 10 Valoarea aportului propriu E 9 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 10 10 Societatea/Asociatul/Acţionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor naţionale pentru sprijinirea IMM-urilor 10



Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.

Punctajul minim pentru admitere la finanţare este 50 puncte.

La punctaje egale va prevala:

· Valoarea procentului aferent aportului propriu;

· Achiziţia de echipamente tehnologice;

· Activitatea pe care accesează programul;

· Data şi ora înscrierii în program.