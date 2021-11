Black Friday, „încălzire” pentru Sărbători: Curierii au transportat peste 2 milioane de colete

Volumele predate ȋn intervalul vineri-duminică sunt de aproximativ 2,5 ori mai mari faţă de un weekend obişnuit. Platforma Innoship a gestionat peste 12% din totalul comenzilor predate de retaileri în primul weekend al campaniei.

„Suntem mândri că am reuşit să gestionăm cu succes peste 12% din totalul comenzilor plasate de consumatori, ȋn magazinele online, la doar un an şi jumătate de la lansare. Innoship a optimizat procesul de livrare pentru peste 100 retaileri, printre care nume de top precum Elefant, Otter, Evomag sau Yves Rocher. Am remarcat o ȋmbunătăţire a performanţei de livrare ȋn campania Black Friday 2021. Atât retailerii, cât şi companiile de curierat au colaborat, ȋntr-un efort comun, pentru a oferi clienţilor cea mai bună experienţă de cumpărare”, spune Dan Ungureanu, Head of Business Development şi co-fondator Innoship.

79% din totalul comenzilor predate în primele trei zile ale campaniei au fost ȋmpărţite ȋntre primii trei jucători din piaţa de curierat: Fan Curier, Sameday şi Cargus. Vârful comenzilor s-a înregistrat în ziua de vineri, când au fost ridicate circa 1,2 milioane din totalul comenzilor plasate în primul weekend al campaniei de Black Friday.

Curierii au lucrat non-stop pe parcursul campaniei, astfel ȋncât peste jumătate (58%) dintre livrările online preluate de la retaileri vineri, ȋn prima zi de BF, au fost livrate foarte rapid, ȋn weekend, iar la finalul zilei de marţi, procentul de livrare a ajuns la 95%.

Munca curierilor a fost uşurată şi de creşterea numărului punctelor fixe de tip locker sau pick-up points. Preferinţa consumatorilor pentru flexibilitate în opţiunile de livrare este confirmată şi prin faptul că 20% din volumele retailerilor care au implementat opţiunea de livrare la puncte fixe prin integrarea cu Innoship, au ajuns ȋn lokere.

Campania de Black Friday reprezintă debutul celei mai aglomerate perioade din an pentru retaileri şi curieri. Până la sărbători, volumul de colete va rămâne la un nivel crescut, având ȋn vedere că retailerii pregătesc noi campanii şi oamenii ȋncep deja să comande cadourile pentru sărbătorile de iarnă.

Platforma Innoship ajută retailerii să administreze eficient propriile contracte de curierat, optimizând semnificativ atât costurile, cât şi calitatea procesului de livrare, prin alocarea automată a comenzilor curierului potrivit. Pe lângă ȋmbunătăţirea performanţei de livrare, prin integrare cu Innoship, retailerii pot oferi mai multe opţiuni de livrare la check-out, reducând, astfel, rata de retur a comenzilor. De la începerea activităţii în 2020, Innoship a orchestrat peste 11 milioane de comenzi în România şi în Europa.

Algoritmii avansaţi de machine-learning ai soluţiei analizează performanţa diferitelor opţiuni de livrare din întreaga arie geografică relevantă şi punctele de livrare ale unui retailer pentru a aloca comenzile de livrare pe baza unor criterii personalizate de fiecare retailer ȋn parte. După identificarea curierului optim, platforma Innoship ajuta companiile de retail să menţină clientul informat, în fiecare etapă a procesului de livrare, prin notificări SMS sau email în timp real.