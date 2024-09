AccessABILITY Expo găzduiește târgul de locuri de muncă ED&I, cu mii de oportunități de angajare pentru persoanele cu dizabilități din România

Zeci de companii vor pune la dispoziție mii de locuri de muncă destinate comunității cu dizabilități în cadrul primei ediții a AccessABILITY Expo ce va avea loc între 27 și 29 septembrie la Biblioteca Națională a României din București.

Evenimentul, care reunește comunitatea persoanelor cu dizabilități și experți, profesioniști, autorități și companii, este gratuit și deschis publicului larg.

În România există aproximativ 900.000 de persoane cu dizabilități, însă doar sub 5% dintre acestea sunt angajate. Târgul de locuri de muncă din cadrul AccessABILITY Expo, eveniment organizat de Camera de Comerț pentru Diversitate din România (RDCC), este conceput pentru a oferi oportunități reale de angajare persoanelor cu dizabilități.

“AccessABILITY Expo nu este doar un eveniment, ci o platformă pentru schimbare reală în societate. Târgul de locuri de muncă reprezintă un pas esențial în reducerea decalajului de angajare pentru persoanele cu dizabilități, oferindu-le acces la oportunități de carieră pe măsura talentului și potențialului lor. Prin colaborarea cu companii de top din România, precum Kaufland, Decathlon și Alexandrion Group, demonstrăm că incluziunea nu este doar o responsabilitate socială, ci și o strategie de business inteligentă. O forță de muncă diversă aduce inovație, loialitate și performanță crescută,” a declarat Perry Zizzi, Managing Partner al Dentons România și Președinte al Camerei de Comerț pentru Diversitate din România.

Această inițiativă face parte dintr-o mișcare mai amplă de a depăși barierele sociale și de a susține incluziunea economică a persoanelor cu dizabilități. Cei care doresc să participe gratuit la AccessABILITY Expo se pot înregistra aici.

Elemente-cheie ale AccessABILITY Expo:

· Conferința Zilei Românești pentru Conștientizarea Accesibilității (RAAD): Discuții despre accesibilitatea la locul de muncă și incluziunea pentru aproape un milion de persoane cu dizabilități vizibile și invizibile din România.

· Conferințe inspiraționale și ateliere: O serie de sesiuni susținute de lideri de opinie și profesioniști din domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități.

· Târgul de locuri de muncă: Un spațiu dedicat, unde persoanele cu dizabilități se pot întâlni cu angajatori.

· Convenția de Well-being: Sesiuni despre sănătatea mentală și fizică adaptate pentru persoanele cu dizabilități.

· TEDx Băneasa Limitless: O platformă pentru experți, ce oferă posibilitatea de a împărtăși perspective despre incluziunea persoanelor cu dizabilități și de a inspira schimbarea.

· Expoziția ALT Portraits/Alternative Portraits: Artă care schimbă perspectivele tradiționale despre diversitate și incluziune.

Estera Anghelescu, Director de Recrutare & Employer Branding la Kaufland și Vicepreședinte al RDCC, a subliniat: ”Reunim actori din diverse industrii pentru a oferi oportunități reale pentru persoanele cu dizabilități. Târgul locuri de muncă este o componentă esențială a acestei misiuni, pe măsură ce lucrăm pentru a crea schimbări durabile și semnificative.”

Evenimentul vă oferi activități pentru toate vârstele, cu facilități complet accesibile și formate alternative, cum ar fi materiale tipărite în Braille și cu caractere mari. AccessABILITY Expo 2024 este susținut de un grup divers de organizații dedicate îmbunătățirii vieții persoanelor cu dizabilități din România, printre care Ambasada Sustenabilității în România, Belgian Luxembourg Romanian Elite Business Women, Ambasada Marii Britanii la București, Ambasada Belgiei la București, Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România, Camera de Comerț a Moldovei, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Camera de Comerț Olandeză-Română, Ambasada Norvegiei, Camera de Comerț Româno-Portugheză, She is Mom, The Better Ist, Ambasada SUA la București, și Elite Business Women. Partenerii noștri strategici includ Camera de Comerț Româno-Britanică, Fit For Future, Motivation și TedX Băneasa.

Kaufland este Partener Principal al AccessABILITY Expo. Evenimentul este sponsorizat de Banca Transilvania, Decathlon, Dentons, Exim Banca Românească, MyEcoBox.ro, NN și Raiffeisen Bank Romania. Partenerii noștri media sunt Profit.ro, News.ro, Business Review, GovNet, Jurnal Social, Nine O'Clock, RFI, StartUP, Itsy Bitsy, StartUp, Ringier, eJobs și Wall-Street.ro.

Pentru a participa gratuit la AccessABILITY Expo, înregistrează-te aici.

Mai multe informații și programul evenimentului pot fi găsite aici.

Despre Camera de Comerț pentru Diversitate din România

RDCC este dedicată promovării diversității și incluziunii în cadrul comunității de afaceri din România. Prin colaborarea cu companii locale și multinaționale, RDCC facilitează inițiative de educare și conștientizare în domeniul egalității, diversității și incluziunii pentru toate sectoarele societății, inclusiv femei, comunitatea LGBT+, Romi și persoane cu dizabilități. Pentru mai multe informații, vizitați www.rdcc.ro.

Contact pentru presă

Echipa de Comunicare RDCC | pr@rdcc.ro