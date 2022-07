Noile stele de pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu, sărbătorite într-o gală pe scena Filarmonicii de Stat a oraşului

Pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu, numele şi memoria unora dintre cei mai importanţi creatori din lumea Thaliei se identifică cu numele oraşulu şi a Festivalului Internaţional de Teatru (FITS). ”Walk of Fame, un semn de mare preţuire pentru comunitate, înseamnă că artişti excepţionali, respectaţi la nivel mondial, uriaşi creatori au o amprentă, concretă, palpabilă, în oraşul nostru. Festivalul are loc doar zece zile în fiecare an, însă ecourile acestui miracol continuă în amintiri de neuitat şi pe Aleea Celebrităţilor, unde milioane de paşi sunt însoţiţi de nesfârşita frumuseţe pe care aceşti oameni au adus-o în lume”, a transmis Constantin Chiriac, preşedintele FITS. Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu s-a desfăşurat în perioada 24 iunie- 3 iulie.

Noi stele pe Aleea Celebrităţii de la Sibiu au fost acordate, sâmbătă seară, unor mari artişti: coregrafa Sasha Waltz, regizorul Krzysztof Warlikowski, violoncelistul Götz Teutsch, scriitorul Éric-Emmanuel Schmitt, regizorul Claus Peymann şi actorul Ion Caramitru, care a fost omagiat post-mortem, în prezenţa celor doi fii ai săi.

E.S. domnul Arthur Mattli, ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, regizorul Radu-Alexandru Nica, şi preşedintele ICR Liviu Jicman, pe scena Filarmonicii de Stat din Sibiu

De asemenea, regizorul Radu-Alexandu Nica a fost distins, în cadrul galei organizate la Filarmonica de Stat din Sibiu, cu Premiul Virgil Flonda. Premiul i-a fost înmânat de Liviu Jicman, preşedintele Institutului Cultural Român, şi de E.S. domnul Arthur Mattli, ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România. Institutul Cultural Român a fost coorganizatorul celei de-a 29-a ediţii a FITS.

"Sunt onorat să primesc un premiu care poartă numele unuia dintre cei mai importanţi actori ai Sibiu. Am debutat în calitate de regizor la Teatrul Radu Stanca din Sibiu şi îi sunt recunoscător lui Constantin Chiriac, pentru toată încrederea pe care mi-a acordat-o", a declarat regizorul Radu-Alexandru Nica, în cadrul galei, prezentate de Irina Păcurariu.

Sacha Waltz afirma că „dansul este un limbaj universal, solul păcii în lume, al egalităţii, toleranţei şi compasiunii”. Una dintre cele mai respectate coregrafe ale momentului, dansatoare, regizoare şi conducătoare a unor prestigioase instituţii culturale, Sasha Waltz a studiat la Amsterdam şi New York. Pentru meritele sale deosebite, ea a primit Crucea Federală Germană de Merit, fiind aleasă, în 2013, membră a Academiei de Arte din Berlin. În 1993 a creat, alături de Jochen Sandig, compania de dans Sasha Waltz & Guests. Printre spectacolele sale remarcabile se mai numără Sacre (2013), bazat pe Ritualul primăverii al lui Igor Stravinski, Kreatur (2017), creat în colaborare cu Soundwalk Collective şi designerul de costume Iris van Herpen, şi Exodus (2018). În prezent, Sasha Waltz se află la conducerea Baletului de Stat din Berlin, împreună cu Johannes Öhman.

Krzysztof Warlikowski s-a născut în Polonia şi a studiat la Sorbona unde l-a avut profesor şi pe Krystian Lupa, un alt mare artist al cărui nume se regăseşte pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu.

Este cunoscut pentru stilul său nonconformist cu care pune în scenă atât piese din repertoriul clasic, cât şi din cel contemporan, şi, din 2008, este directorul artistic al Nowy Teatr din Varşovia, unde a regizat numeroase spectacole. Warlikowski a pus în scenă şi două spectacole pentru Teatrul Odéon din Paris şi regizează în cele mai mari teatre de operă europene, inclusiv La Monnaie din Bruxelles, Opera Naţională din Paris, Teatro Real din Madrid, Bayerische Staatsoper din München, Royal Opera House din Londra, la care se adaugă Festival d’Aix en Provence, Rurhtriennale şi Festivalul de la Salzburg. Krzysztof Warlikowski a câştigat numeroase premii, printre care se numără două Premii ale Uniunii Criticilor de Teatru din Franţa, Premiul Meyerhold din Moscova, New York’s Village Voice’s Obie Award şi „Golden Mask” pentru cel mai bun spectacol străin prezentat în Rusia. În 2013 a primit distincţia franceză de Comandor al Artelor şi Literelor şi în 2021, a primit Leul de Aur pentru întreaga sa activitate, în cadrul Biennale di Venezia.



Götz Teutsch este un celebru violoncelist care s-a născut la Sibiu, în 1941, şi a învăţat la Conservatorul din Bucureşti, unde i-a avut profesori pe Dimitrie Dinicu şi Radu Aldulescu, iar mai apoi a studiat cu Enrico Mainardi şi Karl Richter. Principal violoncelist la Orchestra Simfonică Radio Bucureşti şi, din 1976, la Berliner Philharmoniker, unde interpretează înclusiv ca solist sub bagheta unor dirijori precum: Herbert von Karajan, Claudio Abbado şi Sir Simon Rattle. Este unul dintre membrii fondatori ai ansamblului The 12 Cellists of the Berlin Philharmonic, alături de care susţine concerte în întreaga lume.

Éric-Emmanuel Schmitt (n. 1960, Lyon) este dramaturg, prozator, romancier, scenarist şi regizor franco–belgian. Cărţile sale sunt traduse în 48 de limbi, iar piesele sale de teatru sunt montate în peste 50 de ţări.

Are un doctorat în filosofie la Sorbona, semnează traducerea în franceză a libretelor de operă, cochetează cu arta benzii desenate şi, câteodată, urcă pe scenă pentru a-şi interpreta propriile texte sau pentru a acompania un pianist sau o soprană. Prima sa piesă de teatru, La Nuit de Valognes, apare în 1991 şi se bucură de un succes enorm. Acelaşi destin îl au şi următoarele sale piese care sunt interpretate de actori celebri precum Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Francis Huster, Jacques Weber şi Charlotte Rampling. Primeşte în 2001 Marele Premiu al Academiei Franceze pentru opera sa teatrală.

În 2012, se alătură Academiei Regale de Limbă şi Literatură Franceză din Belgia, iar în 2016 este ales în unanimitate de colegii săi membru al juriului Goncourt.



Claus Peymann (n. 1937, Bremen) este regizor de teatru. Între 1966 şi 1969 conduce Theater am Turm (TAT) din Frankfurt, iar în 1970, împreună cu Peter Stein şi alţii, fondează Schaubühne am Halleschen Ufer la Berlin.

A lucrat ca regizor pentru Schauspielhaus Bochum, iar în 1986 se stabileşte la Viena şi devine director al Burgtheater, unde petrece 13 ani, timp în care se luptă pentru afirmarea dramei austriece contemporane.

În 1996 se stabileşte la Berlin, unde activează ca director artistic al Berliner Ensemble, până în 2017. În tot acest timp colaborează cu mari regizori ai scenei contemporane, precum Peter Zadek, Peter Stein, Robert Wilson şi George Tabori. Claus Peymann a regizat numeroase spectacole bazate pe piese din repertoriul clasic, dar şi din cel contemporan. De asemenea, a pus în scenă aproape toate piesele semnate de Thomas Bernhard.

Ion Caramitru a fost unul dintre cei mai importanţi şi apreciaţi actori de teatru şi film din România. S-a născut la Bucureşti, în 1942, iar în 1964 a obţinut licenţa în Actorie la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” şi, în 1975, un Master în Regie de teatru în cadrul aceleiaşi instituţii.

A colaborat cu cele mai importante nume ale filmului şi teatrului românesc, fiind recunoscut, în special, pentru rolurile sale de excepţie în montări după piesele lui Shakespeare. Între 1976 şi 1980, a fost Profesor de arta actorului în cadrul Academiei de Teatru şi Film din Bucureşti. Între 1990 şi 1993 a fost Directorul general al Teatrului Bulandra din Bucureşti. Tot în 1990 a fost ales Preşedintele UNITER, iar din 2005 până în 2021 a activat ca Director general al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti. Între 1996 şi 2000, Ion Caramitru a fost numit Ministru al Culturii. Ion Caramitru s-a stins din viaţă în data de 5 septembrie 2021.





"Frumuseţe", tema acestei ediţii a FITS

"În numele frumuseţii ne întâlnim în acest an cu unele dintre cele mai mari companii de artele spectacolului care există pe glob. FITS readuce libertatea, miracolul şi creaţia într-un oraş care a dovedit cu prisosinţă că este casa artelor spectacolului şi a teatrului în lume", a declarat Constantin Chiriac, preşedinte FITS şi director general TNRS.

„Faptul că într-un an atât de greu, după doi ani de pandemie şi în plin război, putem să facem acest miracol, este, probabil, cel mai clar semn că frumuseţea există şi este raţiunea omului de a fi pe pământ. Este, de asemenea, un semn că împreună putem să ne dăruim bucuria de a ne îmbrăţişa, de a ne privi în ochi, de a râde, de a ne aminti cu nostalgie de cei care au plecat şi tot împreună să împărtăşim încrederea că fiinţa umană va dăinui peste toate aceste încercări şi că, graţie frumosului şi energiei noastre creatoare, putem să ducem miracolul mai departe. Vă aşteptăm la Sibiu!” , a subliniat preşedintele FITS.

Astfel, la această ediţie au fost prezentate spectacole de teatru în cadrul a 13 sezoane (Franţa, Elveţia, China, Japonia, Israel, Belgia, Germania, Austria, Marea Britanie, Italia, Polonia, Spania, sezon special NATO) şi o serie de alte evenimente asociate: Bursa de spectacole, Therme Forum, Platforma de Arte Vizuale, Festivalul Universităţilor de Teatru. Programul FITS 2022 a inclus 801 evenimente, printre care 386 de evenimente speciale, 19 lansări de carte, 7 spectacole-lectură, 129 de evenimente expoziţionale.