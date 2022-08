Festivalul Ideo Ideis, locul unde adolescenţii se (re)găsesc prin teatru

Festivalul naţional de teatru tânăr Ideo Ideis ajunge în 2022 la cea de-a XVII-a ediţie, care aduce trupe de teatru din nou împreună în oraşul Alexandria, dar şi pe vizitatorii care vor să se bucure de experienţe artistice transformatoare. De-a lungul anilor, acest eveniment cultural şi-a demonstrat meritul de a arăta că se poate, chiar şi într-o comunitate căreia poate unii nu i-ar fi dat nicio şansă. În ultimii ani de pandemie, festivalul s-a desfăşurat în mod descentralizat, iar echipele de traineri şi mentori au mers în oraşele trupelor participante, dar, chiar şi astfel, „participanţii au avut totuşi experienţa de împreună, mai ales într-o perioadă în care eram foarte izolaţi“, potrivit Silviei Ciubotaru Guţă, coordonatoare a laboratorului Ideo Ideis.

Aceşti ani de „pauză“, în care festivalul nu a mai avut loc în format fizic în Alexandria, le-a dat de gândit şi organizatorilor, care anul acesta şi-au dorit foarte mult să nu mai fie la fel, iar lumea să poată reprivi ce este, cum funcţionează şi ce aduce acest eveniment, aşa cum a explicat pentru „Weekend Adevărul“ directorul festivalului, Liviu Romanescu. Astfel, ediţia de anul acesta are la bază „RE“-ul ca oglindire şi reflexie ce îţi oferă un feedback sau ca stimul care să te determine să regândeşti, reimaginezi şi repui. „Dorinţa noastră a fost, prin comunicarea cu comunitatea şi cu trupele, să-i invităm pe participanţi să reevalueze, să reprivească, să recâştige puţin din curajul de a nu mai şti cum e ceva, de a se deschide în faţa unui lucru care poate că mâine se va schimba, să îşi găsească rezilienţa, deci capacitatea de a putea suferi modificare fără a opune rezistenţă şi de a fi bine aşa cum eşti“, a mai adăugat Liviu Romanescu, care punctează faptul că „suntem într-o ediţie a recapacitării“.

Totodată, festivalul din acest an a venit şi cu o nouă provocare pentru organizatori, întrucât, în timp ce unii oameni abia aşteptau reluarea evenimentele în format fizic, alţii şi-au modificat obiceiurile şi sunt poate mai reticenţi în ceea ce priveşte participarea la un astfel de eveniment decât ar fi fost în 2019. Din această cauză, un aspect foarte important de anul acesta este reconectarea cu cei din urmă şi convingerea acestora să vină la festival pentru a fi din nou împreună cu ceilalţi. „Elementul-cheie este să te duci cu festivalul către comunitate astfel încât oamenii să fie atraşi de interacţiune“, a mai punctat directorul festivalului.

Armata din spatele festivalului

Festivalul Ideo Ideis, care se autointitulează „o sărbătoare dedicată trupelor de teatru de adolescenţi, o săptămână de inspiraţie culturală în Alexandria şi comunităţile din care fac parte adolescenţii“, potrivit site-ului oficial, se adresează tuturor, fiind „stârnit şi provocat“ de adolescenţii care vin cu spectacole de teatru în Alexandria. Însă festivalul nu înseamnă doar teatru, ci şi alte diverse evenimente ce le sunt dedicate tuturor, de la mic la mare. „Anul acesta, în continuare ne uităm mai mult la adolescenţi, dar am început deja ateliere cu profesori, cu adulţii din Alexandria şi din comunităţile din jur“, a mai spus Liviu Romanescu.

În perioada 15-21 august, zece trupe de teatru de liceeni – Artwist (Baia Mare), A.C.T. (Bacău), 3,14 (Buzău), Atelierul de Teatru (Botoşani), Gong (Roman), Praf de Stele (Constanţa), Cuadro (Bucureşti), Amprente (Braşov), Alter Ego (Alexandria) şi Djerelo, o trupă de adolescenţi din Ucraina – vor participa la ateliere de teatru, arte alăturate, întâlniri cu mentori, evenimente outdoor şi momente de inspiraţie oferite de artişti, ce vor avea loc în Alexandria. „Weekend Adevărul“ a discutat cu Liviu Romanescu despre ce înseamnă organizarea unui festival de o asemenea amploare şi cu ce provocări vine, precum şi care este elementul de bază, fără de care evenimentul nu ar putea funcţiona: voluntarii. „În primul rând, presupune o echipă. Întotdeauna te gândeşti la oamenii care lucrează pe tot parcursul anului de dinaintea festivalului pentru închegarea lui, însă o componentă esenţială sunt voluntarii, fără de care nu am avea niciun festival nicăieri. De obicei, presupune o structură atât de ramificată, încât nu ai avea posibilitatea să controlezi toate elementele pe care le ai în joc. Voluntarii sunt singura putere, i-am putea spune armată, care îţi poate oferi acest lucru. Noi mereu am lucrat cu voluntari din rândul adolescenţilor“, a explicat acesta.

De asemenea, Silvia Ciubotaru Guţă ne-a dezvăluit faptul că 80% din voluntarii de la această ediţie au participat la ateliere, activităţi, spectacole, workshopuri organizate de Ideo Ideis în anii anteriori. „Copiii care veneau la atelierele pe care le ţineam acum mulţi ani acum sunt tineri voluntari implicaţi în implementarea proiectului“, a punctat aceasta.

Echipa festivalului sau, mai degrabă, nucleul de bază, lucrează un an pentru ca toate planurile să devină posibile şi să se desfăşoare aşa cum trebuie în săptămâna în care teatrul şi artele domnesc în Alexandria, sub cupola conectării şi reconectării. Trupele de adolescenţi s-au înscris încă din primăvară, iar după procesul de triere, realizat de departamentul artistic al festivalului, s-a făcut selecţia celor care vor participa la festival. „În fiecare an am încercat să păstrăm diversitatea la nivel naţional, dar o comunitate cum este Bucureştiul are o concurenţă mult mai mare. Dacă la un moment dat pregătirea unui moment este mult mai bună într-o comunitate care a dat mai multe trupe în înscrieri, sigur că vom lua două trupe din acea comunitate“, a mai explicat Liviu Romanescu.

Ucraineni, „acasă“ în Alexandria

Una dintre surprizele de anul acesta este trupa de adolescenţi ucraineni Djerelo, care a fost integrată după anunţarea trupelor selectate. Djerelo s-a format la iniţiativa unei adolescente din rândul refugiaţilor, care făcuse parte dintr-un club de teatru şi simţea nevoia să facă acest lucru în continuare. „Spre bucuria noastră, am reuşit să găsim rapid resursele financiare pentru a aduce trupa, deoarece teoretic toate resursele noastre erau deja dedicate trupelor care veneau“, a adăugat directorul festivalului. Iar pentru a se bucura de experienţă cât mai mult şi bine, spectacolele tinerilor vor avea toate supratitrare în ucraineană, iar cel al trupei Djerelo va fi supratitrat în limba română. De asemenea, aceştia vor avea o artistă ucraineană ca trainer de dans. Organizatorii speră ca interacţiunea dintre trupa Djerelo şi celelalte să îi ajute pe adolescenţii ucraineni să (re)dobândească sentimentul de apartenenţă, mai ales în contextul în care pe parcursul festivalului trupele sunt cazate în acelaşi loc. „Ne-ar plăcea foarte tare să îi auzim pe cei din trupa Djerelo că sunt conectaţi cu ceilalţi“, a mărturisit Liviu Romanescu.

Călătoria tânăr-adult şi retur

În ceea ce priveşte experienţele de care vor avea parte la festival, prin intermediul trainerilor, dar nu numai, toate trupele vor participa la atelierele de teatru, dar, la alegere, şi la activităţile din segmentul de arte alăturate „care le ajută şi îmbunătăţesc calitatea creativă a trupei“, respectiv dans, compoziţie muzicală, scriere dramatică, film, stage make up şi prostetics. „Atelierele îşi propun să dea o dimensiune cât mai 360 de grade. Nu se prioritizează niciodată pe spectacol-produs, importantă este dinamica din echipă. Spectacolul la care ei muncesc este doar un girant al adolescenţilor că se ţin legaţi ca trupă până în festival. De asemenea, este un moment de bucurie al trupei, pentru că munca ei este apreciată de colegi, dar şi un pretext de a participa pentru a avea o suită de experienţe şi de întâlniri“, detaliază directorul festivalului.

Însă, în cadrul festivalului Ideo Ideis nu doar adolescenţii au de învăţat, ci şi adulţii, întrucât descoperirea sinelui şi conectarea cu ceilalţi sunt valabile la orice vârstă. „Este o stradă cu două sensuri, doar că suntem mai predispuşi să credem că sensul este unic – de la tânăr la adult. De multe ori am văzut actori profesionişti care s-au uitat la o trupă şi pur şi simplu au reînţeles de ce fac asta – «Mi-am reamintit de ce am devenit actor»“, ne-a dezvăluit Liviu Romanescu.

„Rezilienţa festivalului“

Ceea ce diferenţiază Ideo Ideis de alte festivaluri de tineret este faptul că organizatorii au crescut odată cu el, de pe vremea când formau o trupă de teatru şi participau la rândul lor la alte festivaluri de profil, după cum povesteşte pentru „Weekend Adevărul“ Silvia Ciubotaru Guţă. „Cred că unul dintre secretele din spatele supravieţuirii Ideo Ideis este faptul că chiar dacă noi credeam că suntem singuri pe lume şi împotriva tuturor, am avut totuşi parte de o formă de sprijin şi de încurajare pe care alte proiecte poate că nu au primit-o. Festivalul a supravieţuit şi pentru că voluntari au fost şi părinţii şi profesorii noştri, iar la un moment dat am câştigat sprijin şi încurajare inclusiv din partea autorităţilor locale, ceea ce înseamnă foarte mult“, a mai adăugat directorul Laboratorului Ideo Ideis. Totodată, aceasta consideră că cea mai mare satisfacţie pe care o pot avea organizatorii şi dovadă a succesului festivalului este faptul că o astfel de iniţiativă precum Ideo Ideis este luată drept model, reconstruită şi reinventată în alte comunităţi unde oamenii sunt lipsiţi de resurse educaţionale alternative şi care, „prin intermediul unor astfel de iniţiative pot recupera din decalajele pe care le-au acumulat pentru simplul fapt că s-au născut într-o anumită realitate“.

Însă, chiar şi după 17 ani de festival, oraşul Alexandria în continuare nu are un teatru, ci doar o sală de spectacole. „Mi-ar plăcea să mă duc acasă în Alexandria, iar seara să merg la teatru, cu o echipă locală de actori, cu producţii locale, cu un public obişnuit să consume un astfel de eveniment cultural şi să îl ceară“, a punctat Silvia Ciubotaru Guţă.

„Ideo Ideis ne face să vedem mai departe de frică şi dezamăgire. Oferă şi speranţă“

Silvia Ciubotaru Guţă, director al Laboratorului Ideo Ideis, a povestit pentru „Weekend Adevărul“ despre cum acest festival îi ajută pe tineri să se conecteze cu sine şi cu ceilalţi şi să simtă că aparţin unei comunităţi care îi acceptă aşa cum sunt şi le sporeşte curajul de a se expune, de a fi vulnerabili în faţa celorlalţi. Participanţii din trupele de teatru au parte de o experienţă foarte diversă în timpul festivalului. „Pe lângă faptul că sunt angajaţi într-un proces de învăţare – întâlniri cu diverşi traineri, mentori, evenimente în care se discută subiecte care îi interesează –, sunt expuşi şi unor experienţe de interacţiune directă – învăţare prin mişcare, muzică, instrumente muzicale, cu propriul corp şi ale colegilor de trupă, într-un atelier de dans, felul în care te poziţionezi faţă de ceea ce se întâmplă cu tine şi în jurul tău“, a explicat organizatoarea.

Un festival care oferă speranţă

Acest tip de experienţe şi întâlniri inspiraţionale îi ajută pe adolescenţi să creadă mai mult în ei, dar şi în oamenii din jurul lor, precum şi să aibă speranţă „că această lume nu se duce de râpă“, mai ales în contextul în care trăim într-o perioadă în care sursele de anxietate sunt din ce în ce mai multe şi par că ne acaparează vieţile. „În ultimii doi ani, ne-am confruntat cu unele dintre cele mai improbabile experienţe – pandemia şi războiul. Cred că acest lucru a destructurat şi mai mult încrederea pe care oamenii o aveau în societate, în autorităţi, în viitorul nostru, al tuturor. Vorbim inclusiv despre nişte fenomene care vin pe zona încălzirea globală, de riscuri de a nu mai avea la dispoziţie resursele vitale – apa, aerul, hrana. Aceste lucruri au un impact foarte puternic asupra generaţiei tinere, cu atât mai mult cu cât generaţiile mai în vârstă au obiceiul de a pune binele din viitor în cârca tinerilor. Majoritatea oamenilor sunt programaţi în acest fel, se simt foarte singuri şi încărcaţi, foarte neajutoraţi şi dezamăgiţi, iar experienţele de tipul celor de la Ideo Ideis ne fac să vedem puţin mai departe de această frică şi de dezamăgire cu privire la modul în care va arăta viitorul. Cred că Ideo Ideis oferă şi speranţă, ceea ce mi se pare extrem de valoros“, a explicat Silvia Ciubotaru Guţă.

În cadrul Festivalului Ideo Ideis, adolescenţii se află într-un continuu proces de (re)descoperire şi învăţare, ce nu urmează tiparul obişnuit din sistemul educaţional, astfel încât unul dintre cele mai importante elemente este reprezentat de traineri. „Cred că o diferenţă foarte mare faţă de experienţele de învăţare la care sunt expuşi în şcoală este faptul că adulţii din ecosistemul Ideo Ideis nu sunt pe tiparul obişnuit de profesor autoritar. Majoritatea trainerilor şi profesioniştilor, care au background cultural sau artistic, reuşesc să îmbine aptitudinile de predare teoretică şi de ghidare în experienţă şi cred că aceasta este reţeta super-bună pentru dezvoltarea personală a tinerilor“, a punctat directorul Laboratorului Ideo Ideis. Prin intermediul activităţilor desfăşurate, trainerii şi profesioniştii nu încearcă să îi împingă pe tineri într-o anumită direcţie, „ci le deschid pur şi simplu drumuri“, îi determină să îşi pună întrebări, le stârnesc curiozitatea şi mirarea, precum şi interesul.

Libertate şi apartenenţă

De-a lungul anilor, unii tineri au ales să revină în cadrul festivalului, fie cu trupele de teatru, dacă erau încă în liceu, fie ca voluntari, pentru a se bucura din nou de experienţa Ideo Ideis, în care şi-au construit sentimente pozitive de apartenenţă. „Majoritatea trupelor care au trecut prin festival îşi doresc să revină tocmai datorită experienţei de expunere la un mediu foarte hrănitor din toate punctele de vedere. Pentru cei care locuiesc în Alexandria şi în împrejurimi, experienţa este puţin mai vastă sau mai îndelungată – participă la atelierele din cadrul laboratorului, ca spectatori, sau ca voluntari pentru a sprijini dezvoltarea proiectului“, a mai spus Silvia Ciubotaru Guţă pentru „Weekend Adevărul“. De asemenea, tinerii aleg să se întoarcă datorită faptului că astfel de experienţă îi ajută să se simtă ei înşişi, să descoperă cine sunt chiar dacă nu ştiu prea bine, dar şi pentru că află că pot fi acceptaţi, că nu sunt întâmpinaţi cu ostilitate – „Festivalul Ideo Ideis a adus în Alexandria o alternativă la sentimentul de apartenenţă“, a transmis aceasta. Totodată, festivalul este un spaţiu în care poţi pune întrebări care poate par ciudate, în care ai libertatea de a greşi, de a experimenta, de a învăţa din orice fel de experienţă, nu doar din cele aşa-zis corecte.

Festivalul Ideo Ideis, ca mişcare socială şi artistică în comunitatea locală, contribuie la dezvoltarea comunitară. Iniţial, această componentă a avut forma unor ateliere de dezvoltare personală pentru copii şi consiliere pentru părinţi şi treptat, dar treptat s-a transformat într-un departament de sine stătător – Laboratorul Ideo Ideis, coordonat de Silvia Ciubotaru Guţă. Acesta este un proiect finanţat exclusiv din fonduri locale, alocate de autorităţile din Alexandria, „prin care noi încercăm să aducem la Centrul Multifuncţional pentru Tineret, renovat şi deschis la începutul anului, experienţa de festival pe o perioadă mai îndelungată prin spectacole, conferinţe, master class-uri, ateliere, module de teatru pentru adolescenţi, spectacol inclusiv pentru copii, dar nu numai“.