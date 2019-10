Expoziţiile dedicate scenografei Doinei Levintza şi regizorului Cristian Pepino, vernisate în prima zi a Festivalului Naţional de Teatru

În chiar prima zi de Festival publicul va putea asista la vernisajul expoziţiilor dedicate scenografei Doina Levintza şi regizorului Cristian Pepino. Cunoscuta creatoare Doina Levintza revine în FNT, pentru a patra oară, cu o amplă expoziţie de costume: „Doina Levintza – experiment teatral”, desfăşurată pe două etaje, în foaierele centrale ale Sălii Mari a TNB.

„Costumul de teatru, ca şi teatrul de altfel, poate să fie un experiment; iar experimentul în sine este un spectacol. De aceea, pornind de la câteva piese reprezentative pentru creaţia mea artistică, am ajuns la nişte siluete neaşteptate, o explozie de culori, forme şi volume impresionante.

Costumul face parte din mecanismul spectacolului şi poate să genereze direcţii total neaşteptate. Trebuie să îi dai privitorului, cât şi purtătorului, libertatea de a adăuga în povestea vestimentară nuanţe şi senzaţii.

Costumul de teatru nu este întotdeauna o haină banală, trebuie să lase loc liber experimentării, să genereze o energie creativă, să seducă şi să impresioneze.

Nu există reguli… sunt milioane de idei şi material care, puse împreună, creează Spectacolul,” spune Doina Levintza.

Vernisajul expoziţiei Doina Levintza va avea loc vineri, 18 octombrie, de la ora 21:30, în Foaierul de Marmură al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, odată cu deschiderea oficială a Festivalului Naţional de Teatru.

Intitulată cum nu se poate mai sugestiv „Omul care trage sforile” – expoziţia de grafică semnată de Cristian Pepino va debuta odată cu Festivalul, vernisajul fiind programat vineri, 18 octombrie, începând cu ora 17:30.

Desenele marelui artist care şi-a dedicat existenţa teatrului de animaţie sunt vii, respiră libertate, autentic şi un soi de independenţă personală. O împreunare de lucrări care emană viaţă, bucurie, ludic.

„Fie că sunt în cărbune, creion, pastel, sau fluid, reale sau plăsmuite, dinamice sau statice, lucrate minuţios sau redate din câteva tuşe, alb-negru sau în griuri colorate – lucrările sale ne introduc într-o lume ingenuă, originală, un univers paralel în care nu există limite, în care totul e posibil, în care lumina mângâie cu tandreţe contururile. Este o cale de a mărturisi complexitatea ce ne înconjoară, cea vizibilă şi, mai ales, cea invizibilă. Desenele sale deschid o lume paradoxală, ambiguă şi autentică în acelaşi timp, pe care nu o poţi judeca, anula sau respinge, în care pur şi simplu intri, te minunezi şi admiri. Aici totul există, este loc pentru oricine, există generozitate şi imposibilul devine posibil iar firescul hibridează cochet cu fantasticul.” – Simona Preda

Vernisajul expoziţiei „Omul care trage sforile” va avea loc vineri, 18 octombrie, de la ora 17:30, la Galeria de Artă Rotenberg-Uzunov (str. Constantin Esarcu, nr.3 – lângă Ateneul Român). Expoziţia va fi deschisă pe întreaga durată a FNT.

Începând cu cea de-a doua zi de Festival, la Sala Rotondă a TNB, publicul va avea ocazia întâlnirii – pentru prima oară într-un cadru expoziţional – cu opera arhitectului scenograf Paul Bortnovski. Un artist special, care a marcat lumea teatrului, filmului, arhitecturii de teatru şi a educaţiei designului în România din a doua jumătate a secolului XX. Personalitate complexă, cu o adânca modestie, Paul Bortnovski a încercat de-a lungul întregii sale cariere să găsească soluţii simple tehnic, dar cu o profundă simţire.

Delicata selecţie a artefactelor din expoziţie – alese dintr-o vastă operă foarte dificil de calibrat – a fost făcută de fiul arhitectului, Vlad Bortnowski, care şi-a propus crearea unui traseu emoţional menit să ajute privitorul să pătrundă în mintea şi personalitatea acestui mare artist:

„Alegerea materialului de expus, modul de a expune inspirat din unele decoruri ale lui, „scenografia” sălii, au fost rodul unor conversaţii virtuale cu tatăl meu, trecut apoi prin scrutinul muncii de echipă cu curatorii festivalului şi cu realizatorii punerii în operă.” – Vlad Bortnowski

Evenimentul se doreşte a fi un prim moment dintr-un proiect mai ambiţios de re-aducere în amintirea publică a moştenirii artistice lăsate de Paul Bortnovski, a complexităţii şi frumuseţii operei sale şi a prezentării acesteia către noile generaţii.

Vernisajul expoziţiei dedicate lui Paul Bortnovski va avea loc sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 11:00, la Sala Rotondă a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti. Expoziţia va fi deschisă pe întreaga durată a FNT.

Tot din a doua zi a FNT 2019, foaierul şi holul Sălii Studio a Teatrului Odeon devin spaţiul organic al expoziţiei dedicate artei şi vieţii unui artist complex şi plin de elaborate viziuni: regizorul Dragoş Galgoţiu. La 40 de ani distanţă de la debutul sibian al artistului (cu „Neînţelegerea” de Camus) expoziţia se constituie într-un demers care mizează pe informaţia intenţionat-fragmentară, amestecată cu melancolie şi decadenţă...

„Căutând imagini, amintindu-mi de oamenii cu care am imaginat împreună, încercând să înţeleg acum ce am făcut şi cine sunt, văd dincolo de imagini, văd ceea ce pare invizibil, văd farmecul şi deriziunea aventurii mele artistice ca pe un spectacol, un spectacol fragil şi încărcat de emoţiile mele şi ale celor cu care am imaginat.” – Dragoş Galgoţiu

Printuri şifonate, scrise de mână, fotografii cu passe-partout atinse de notaţii ale clipei, imagini – pietre de hotar ale unui parcurs artistic alături de mentori şi prieteni, fotografii înrămate, schiţe de decor, un dulap Biedermeier, cu uşile deschise, adunând obiecte aparţinând artistului – un univers amintind de şifonierul din Livada de vişini. Imaginile, obiectele, emoţiile – toate sunt supuse fanării; inclusiv proiecţiile video, sau colajele de muzici de scenă şi sunete fracturate, bruiate – toate acestea sunt supuse invaziei nisipului – martor fizic şi metaforă a demersului expoziţional...

Expoziţia „Dragoş Galgoţiu – spectacole, desene, obiecte, prieteni” va fi deschisă în perioada 19 octombrie – 15 noiembrie 2019, la Galeria Odeon, sala Studio. Data vernisajului: 19 octombrie, ora 18.00

În a treia zi de Festival, 20 octombrie, de la ora 11:00 – HUB-ul FNT de la ARCUB Gabroveni îşi deschide spaţiile expoziţionale cu un eveniment intitulat „FNT – o retrospectivă a libertăţii”.

În cei 30 de ani care se împlinesc de la evenimentele din decembrie ’89, Festivalul Naţional de Teatru a însoţit permanent, prin selecţiile propuse, impulsurile artistice şi concretizările lor scenice determinate de transformările petrecute în această perioadă de tranziţie a României.

Afişe, fotografii, mărturii de imagine, ecouri ale percepţiei FNT – vor fi organizate de curatorul Irina Tapalagă într-o necesară rememorare a parcursului artei scenice româneşti, având mijlocitor Festivalul Naţional de Teatru, în cheia artistică a libertăţii de expresie câştigate în 1989, pe care doar Artele Scenei o pot oferi.

Şi tot duminică, 20 octombrie, FNT îşi aşteaptă publicul de la ora 16:00, la un vernisaj special, în Foaierul Sălii Mari a HUB-ului FNT:

„Răcnet (Roar) 5.0” se numeşte această expoziţie realizată de echipa Graphic Front a Atelierului de grafică – Bucureşti. Evenimentul este definit de artiştii care au iniţiat-o drept „o reacţie Graphic Front” şi poartă un subtitlu relevant: „Expo afiş sociopolitic: Poate un poster să provoace schimbare?”

Să schimbe lumea?... „Cu siguranţă că nu” – îşi răspund tot ei – „însă este foarte evident că designul graphic poate deveni o formă de protest care, alături de celelalte, ar putea menţine funcţional sistemul imunitar al societăţii. Creativitatea, această formă de libertate, este una din cele mai importante achiziţii ale românilor, în toţi aceşti 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989”.

Programul „Răcnet” al artiştilor din jurul Atelierului de grafică – Bucureşti se află la al cincilea eveniment, după expoziţii organizate pe parcursul ultimilor doi ani la Cluj, Timişoara şi în Capitală.

„Răcnet a început dintr-un sentiment de neputinţă. Simţeam că ieşitul în stradă nu prea avea efect şi ne-am gândit că trebuie să mai existe o formă de a enunţa lucruri. Cel mai la îndemână a fost instrumentarul din dotare: creionul, pensula, culoarea, mouse-ul. Prin urmare am făcut new page, ne-am apucat de lucru şi am dat o strigare prietenilor şi cunoscuţilor din breaslă.

Acum, Răcnet a ajuns la a cincea expunere şi strânge la un loc în jur de treizeci de artişti, dintre care aproape o treime sunt din afara ţării. Încurajator e că în tot acest timp evenimentul a crescut foarte mult în creativitate, artişti şi vizitatori. În această toamnă, un festival de tradiţie, cu participare internaţională, Festivalul Naţional de Teatru, ne cheamă să facem parte din programul lor, să continuăm să reanimăm afişul ca formă de protest, acum la 30 de ani de la revoluţie..”

Şi, nu în ultimul rând, în 23 octombrie, în foaierul cu cărămidă aparentă al sălii Studio al Naţionalului bucureştean, FNT propune o rafinată expoziţie de fotografie semnată de doi artişti francezi – Jean-Louis Fernandez şi Laurence Danière – o expoziţie ce poate fi privită fie ca un prolog, fie ca un epilog al celebrului spectacol „MayB”, realizat de marea coregrafă Maguy Marin şi invitat special al FNT 29. Ca un preludiu, ca un preambul, sau ca o prelungire a impresiei lăsate de spectacol, cele 22 de fotografii vorbesc despre atmosfera, despre universul, despre aura ce înconjoară acest spectacol emblematic pentru evoluţia dansului contemporan.

Rezultatul final al transformării actorilor, printr-un lung şi complicat proces de machiaj, este surprins de fotograful Jean-Louis Fernandez în 12 fotografii de dimensiune 70 x 100cm, portrete ale actorilor Companiei Maguy Marin, de o forţă a expresiei aparte.

Laurence Danière, prezentă în expoziţie, la rândul ei, cu 10 fotografii 50x70 cm, a urmat trupa condusă de Maguy Marin în timpul filmărilor peliculei „Maguy Marin – L’urgence d’agir” – care va fi prezentat publicului român în cadrul FNT 2019 – şi a imortalizat multe din personajele creionate de cineastul David Mambouch.

Vernisajul acestui eveniment va avea loc miercuri, 23 octombrie, de la ora 20:00, în Foaierul Sălii Studio a Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti. Expoziţia va fi deschisă până la sfârşitul celei de-a 29-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru.