Cătălina Buzoianu, care a murit la 81 de ani: Am făcut în viaţă tot ce am putut. Artista era numită o legendă în armură de argint rar

"Am nepoţi, o să stau mai mult în casă, o să văd cât mai puţină lume. Am pus punct. Sunt detaşată de tot, nu mă mai interesează nimic. Am făcut în viaţă tot ce am putut. Lucrurile se fac până la capăt sau nu se fac deloc. Actorii trebuie „să se arunce” pe scenă, niciun regizor nu poate nimic fără actori, fără credinţa acestora că pot face orice pe scenă", spunea regizoarea Cătălina Buzoianu, care s-a stins, ieri, la vârsta de 81 de ani.

Cătălina Buzoianu a influenţat profund scena autohtonă în ultimii 50 de ani, Festivalul Naţional de Teatru i-a dedicat regizoarei Cătălina Buzoianu ediţia de anul trecut.

Regizoarea Cătălina Buzoianu a fost decorată în octombrie 2017 de preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Comandor.

“Aţi dat un profil cu totul special teatrului românesc, în calitatea dumneavoastră de regizor şi de profesor. Aţi îndrumat generaţii de tineri actori, încurajându-i să-şi găsească vocaţia şi s-o urmeze, cu fidelitate şi profesionalism. Forţa imaginaţiei, căutarea permanentă a autenticităţii, dar şi energia dumneavoastră creatoare, dublată de o permanentă exigenţă faţă de propriul teatru, sunt prezente în spectacolele deosebite pe care ni le-aţi dăruit de-a lungul anilor. Vă felicit pentru întreaga dumneavoastră carieră! Nu întâmplător, Festivalul Naţional de Teatru din acest an, căruia i-am acordat Înaltul Patronaj, vă onorează în mod special”, i-a spus şeful statului apreciatei regizoare.

Preşedintele României a semnat decretul de decorare a Cătălinei Buzoianu în semn „de apreciere deosebită a prestigioasei cariere artistice în care, timp de peste 50 de ani, prin talent şi abnegaţie, a regizat spectacole marcante atât în ţară, cât şi în străinătate, pregătind cu exigenţă şi, în acelaşi timp, cu multă căldură umană generaţii de regizori“.

Mari nume ale scenei şi-au exprimat consideraţia faţă de inegalabila artistă într-un testimonial realizat de echipa FNT, ocazionat de această decizie:

„Cătălina Buzoianu este o minune (...) o binefacere pentru teatrul românesc!” – exclama Mariana Mihuţ, în timp ce Horaţiu Mălăele mărturisea: „Cătălina a fost zâna mea cea bună.”

„O «întâlnire» rară, care m-a făcut ceea ce sunt!” – preciza scenografa Lia Manţoc, iar Maia Morgenstern a ţinut să sublinieze: „… mi-a format gustul pentru teatru şi percepţia asupra acestei arte.”

„De ce spun că e unică şi originală Cătălina? Pentru că a spart monopolul regizorului-bărbat, a reuşit să se lupte pentru întâietate la cel mai înalt nivel cu marii noştri regizori creatori din ultimii 50 de ani. Şi să câştige în multe cazuri!” – declara, la rândul său, actorul Mircea Rusu.

Scenograful Dragoş Buhagiar: „Cătălina Buzoianu? – un deschizător de drumuri”; iar regizorul Mihai Măniuţiu (care i-a fost student) preciza: „...o regizoare strălucită. Timp de zeci de ani ea a fost unul dintre cei mai inovatori şi semnificativi reprezentanţi ai şcolii de regie românească”.

„ … e făcută dintr-un material din care sunt făcute zânele” – mărturisea şi scenografa Irina Solomon; iar actriţa Ana Ularu (care a debutat la 15 ani în spectacolul „Lolita” pus în scenă în 2003 la Teatrul Mic de doamna Cătălina Buzoianu) exclama, la rându-i: „E mama mea din teatru. (...) o legendă în armură de argint rar”.

Actriţa Iarina Demian: „Cătălina Buzoianu? Artistă – mie în milion!”; cât despre actorul Vladimir Găitan – el a ţinut să adauge: „dac-aş face o statuie în faţa Teatrului Mic, i-aş face-o Cătălinei Buzoianu, care o merită din plin. Şi merită tot ce poate să însemne bucuria unei generaţii de actori care, când aud numele ei, prima reacţie e să facă o plecăciune.”

Şi nu în cele din urmă – gândul actorului Virgil Ogăşanu: „Cătălina ar trebui sărbătorită în fiecare zi…”

Marina Constantinescu: Un model viu, impregnat de rafinament şi eleganţă

Anul trecut, în FNT, o prezentare de suflet i-a făcut acestei mari regizoare directorul Festivalului Naţional de Teatru, Marina Constantinescu, care a subliniat că este greu să uiţi ce a făcut Cătălina Buzoianu „ca regizor, ca profesor, ca om de carte, de cuvânt, de verb… Nu întotdeauna în viaţa noastră funcţionează sentimentul preţuirii, al recunoştinţei, dar ceea ce se întâmplă astăzi aici – această sărbătoare, această iubire şi acest respect faţă de Cătălina Buzoianu – mie şi echipei festivalului ne dă foarte multă speranţă că nu e încă totul pierdut, nici în lumea teatrului şi nici în lumea noastră de zi cu zi”, a spus Marina Constantinescu.

Selecţionerul FNT a a reamintit că acolo unde Cătălina a lucrat nu a făcut doar spectacole, ci a făcut şi şcoală românească şi europeană de teatru, că a fost şi este un spirit avangardist, liber, iar libertatea ei i-a contaminat pe cei din lumea teatrului. „Fără anvergura libertăţii interioare cred că nu se poate face mare lucru în meseria noastră şi în general pe lume. Cătălina Buzoianu este un model viu, contaminant, impregnat de inteligenţă, de rafinament, de eleganţă (…). Ne-am strâns aici ca ea să simtă valul de iubire şi recunoştinţă al oamenilor cu care a lucrat sau care i-au văzut spectacolele şi care vor duce, cum se spune, povestea mai departe. E foarte important acest lucru! Şi noi, şi copiii noştri am crescut fascinaţi de această persoană a cuvântului, a seducţiei, a magiei, a visului din teatrul românesc”, a spus directorul festivalului. Ea a făcut şi o prezentare scurtă a cărţii „Cătălina Buzoianu: magie, abur, vis” – antologie semnată de Florica Ichim şi Irina Zlotea, publicată de Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”, supliment al revistei Teatrul azi, prin Editura Cheiron, 2018

