Un tablou de Picasso, vândut pentru 103 milioane de dolari la New York

Pânza, pictată în 1932, a fost adjudecată la 90 de milioane de dolari, ajungând la 103,4 milioane cu taxe şi comisioane, după o bătălie între colecţionari de mai mult de 19 minute.

Vânzarea confirmă vitalitatea pieţei de artă, care nu a suferit prea mult în pandemie, dar şi statutul aparte al lui Pablo Picasso (1881-1973).

Acelaşi tablou a fost achiziţionat, acum opt ani, de proprietarul actual la o sesiune de vânzări organizată la Londra, pentru 28,6 milioane de lire sterline, adică în jur de 44,8 milioane de dolari, mai puţin de jumătate din preţul oferit joi.

Anul 1932, în cursul căruia a fost creat tabloul "Femme assise", este adesea considerat drept cel mai bun şi mai prolific din cariera lui Picasso. Mai multe expoziţii majore i-au fost consacrate acestei opere a maestrului spaniol.

Cinci opere ale pictorului spaniol au depăşit pragul simbolic de 100 de milioane de dolari. Înaintea acestei vânzări, era singurul artist în acest club select cu patru tablouri, între care "Les Femmes d'Alger", care deţine recordul pentru un Picasso, cu 179,4 milioane de dolari, în mai 2015. Doar 14 tablouri au depăşit 100 de milioane de dolari la licitaţii. În afară de Picasso, artistul italian Amedeo Modigliani este singurul prezent cu mai multe lucrări în listă, două exemplare.

Este prima dată în doi ani când o operă depăşeşte pragul de 100 de milioane de dolari, după ce un tablou din seria "Meules" de Claude Monet a atins 110,7 milioane la Sotheby's, New York. Marţi, pânza "In This Case" a pictorului american Jean-Michel Basquiat a fost adjudecată pentru 93,1 milioane de dolari la Christie's, în cadrul primei mari sesiuni de vânzări de primăvară.