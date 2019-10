După succesul răsunător de anul trecut, „MAMMA MIA!” – desemnat „Spectacolul Anului 2018” în România, revine într-un turneu naţional, în 9 oraşe importante din ţară. Acelaşi line-up, aceeaşi montare grandioasă, aceleaşi emoţii şi trăiri intense fac să răsune melodiile nemuritoare ale trupei ABBA într-o poveste romantică, presărată cu intrigă, umor şi sensibilitate. Dacă aţi văzut filmul, trebuie să trăiţi şi versiunea live a poveştilor de iubire peste generaţii. Dacă nu aţi văzut filmul, atunci aveţi un motiv în plus să vizionaţi una dintre cele mai ample producţii de musical din România!

Turneul naţional va debuta pe 26 octombrie la Constanţa, va continua cu alte două reprezentaţii speciale pe 30 şi 31 octombrie la Sala Palatului din Bucureşti, urmate de Piteşti - pe 1 noiembrie, Târgu Mureş - 4 noiembrie, pe 6 noiembrie - Cluj Napoca, pe 7 noiembrie - Braşov, pe 13 decembrie - Bacău, pe 14 decembrie - Piatra Neamţ, iar pe 15 decembrie la Sala Polivalentă din Iaşi.

Biletele pentru reprezentaţiile din cadrul turneului naţional „MAMMA MIA!”, pot fi achiziţionate on-line, prin iabilet.ro şi mammamiathemusical.ro , sau din magazinele Flanco, Diverta şi Cărtureşti, din fiecare oraş gazdă, la preţuri ce variază în funcţie de categorie şi extra-beneficii pre- sau post-reprezentaţie.

Loredana, Horia Brenciu, Aurelian Temişan, Cornel Ilie, Anca Sigartău, Anca Ţurcaşiu, Adrian Nour, Ernest Fazekas, Ecaterina Ladin, Ana Munteanu, Ioana Sihota, Sebastian Seredinschi, Bianca Purcărea şi Silviu Mircescu vor avea roluri complexe de musical: vor cânta, dansa şi mai ales interpreta rolurile ce compun această complexă poveste despre dragoste, prietenie şi regăsire. Îi veţi putea vedea pe artiştii preferaţi în ipostaze inedite, într-un decor scenic senzaţional.

Pusă în scenă de regizorul Răzvan Ioan Dincă, producţia aduce în faţa publicului o coregrafie spectaculoasă, nu mai puţin de 200 de costume pentru cele 17 numere scenografice şi peste 20 de piese ale trupei ABBA, traduse şi adaptate în limba română de Ernest Fazekas.

„MAMMA MIA!” este musicalul care bucură întreaga familie, e o poveste minunată de dragoste în care se regăsesc şi mamele, şi fiicele. Nu sunt doar amintirile şi emoţiile mele în show, ci ale câtorva generaţii. E o provocare acest rol minunat şi complex, dar asta îmi place foarte mult. Sunt trei ore intense de cântat, dansat şi actorie, iar dincolo de ochii spectatorilor e o pregătire ca pentru un campion. În plus, sunt extrem de puţine ocaziile în care ne adunăm atât de mulţi artişti din generaţii diferite pe aceeaşi scenă, cu un scop unic: să bucurăm împreună spectatorii!” – mărturiseşte Loredana.

Urmărit de peste 60 de milioane de oameni din 50 de ţări şi desemnat Spectacolul anului 2018, în România, „MAMMA MIA!” va fi pus în scenă, în fiecare oraş din turneu, într-o distribuţie de excepţie, din care fac parte cei mai consacraţi şi îndrăgiţi artişti din România.

CALENDARUL TURNEULUI NAŢIONAL

26 octombrie, CONSTANŢA, Casa de Cultură a Sindicatelor, ora 20:00

30 şi 31 octombrie, BUCUREŞTI, Sala Palatului, ora 19:00

1 noiembrie, PITEŞTI, Casa de Cultură a Sindicatelor, ora 19:30

4 noiembrie, TÂRGU MUREŞ, Sala Sporturilor, ora 19:00

6 noiembrie, CLUJ - NAPOCA, BT Arena, ora 19:00

7 noiembrie, BRAŞOV, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi”, ora 19:00

13 decembrie, BACĂU, Teatrul de Vară „Radu Beligan”, ora 19:00

14 decembrie, PIATRA NEAMŢ, Sala Polivalentă ora 19:00

15 decembrie, IAŞI, Sala Polivalentă, ora 19:00





„MAMMA MIA!“ prezintă povestea lui Sophie, o tânără aflată în ajunul nunţii, care îşi doreşte să-şi cunoască tatăl natural şi să fie condusă de acesta la altar. Dar se confruntă cu trei posibile variante, aşa că decide să-i invite pe micuţa insulă grecească pe toţi cei trei bărbaţi din trecutul romantic al mamei sale, fără a le dezvălui motivul. Lucrurile vor lua întorsături complet neaşteptată, care vor crea multe momente amuzante dar şi emoţionante care vor încânta publicul prezent!

În fiecare zi, în întreaga lume au loc cel puţin 7 show-uri „MAMMA MIA!“ şi mii de reprezentaţii jucate în sute de ţări, pe şase continente. Musicalul „MAMMA MIA!“ a fost lansat în 1999 la Londra, pe West End, şi apoi în Statele Unite ale Americii, pe Broadway. Dramaturga Catherine Johnson şi producătoarea Judy Craymer, au creat acest spectacol inspirându-se din cântecele compuse de Benny Anderson şi Bjorn Ulvaeus, foşti membri ai formaţiei ABBA. Datorită succesului înregistrat, povestea a fost adaptată pentru marele ecran în 2008, cu Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth şi Stellan Skarsgård în rolurile principale, iar în 2018 a fost lansat filmul „Mamma Mia! Here We Go Again”.

DISTRIBUŢIE ORAŞE: