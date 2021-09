INTERVIU Alex Gâlmeanu, fotograf: „Am avut şansa să îi fotografiez pe toţi preşedinţii României postdecembriste“

Cu o experienţă în arta fotografică de 25 de ani, Alex Gâlmeanu (42 de ani) a dat coperţile celor mai citite reviste glossy din România, a publicat în numeroase publicaţii din străinătate şi a reuşit să-şi facă un renume în industrie ca „fotograf al vedetelor“.

Pasiunea pentru imagine, în special pentru fotografia pe film, a fost o moştenire de la tatăl său - este fiul regizorului de film documentar Pompiliu Gâlmeanu. Laboratorul foto din pivniţa casei părinteşti a devenit treptat locul preferat de joacă al tânărului Alex. Aici au luat naştere primele încercări fotografice la vârsta de 14 ani. Doi ani mai târziu, revista pentru tineri „Salut“ îi făcea bucuria primei poze publicate, după ce trimisese redacţiei o fotografie cu un amic din copilărie, îmbrăcat într-un costum de-al tatălui său, scufundat până la brâu în Dâmboviţa, citind celebra revistă a adolescenţilor anilor '90. A continuat mai târziu să bată la uşile celor mai importante reviste, cu un portofoliu pus la punct, până a obţinut colaborările dorite care l-au propulsat spre succes.

În 2006, Alex a creat site-ul „Muzeul de fotografie", o colecţie de fotografii de arhivă care portretizează România de altădată, prin care şi-a dorit să atragă atenţia asupra nevoii unui astfel de muzeu, inexistent la noi în ţară. Cea mai mare temere a lui Alex Gâlmeanu este trecerea timpului şi nu se vede părăsind această lume fără regrete, spunând că şi-ar dori să documenteze viaţa prin fotografie „şi peste 50, 100, chiar si peste 200 sau 1.000 de ani".





Autoportret Alex Gâlmeanu FOTO arhiva personală

„Weekend Adevărul“: Alex, cum defineşti fotografia şi ce o face specială printre arte?

Alex Gâlmeanu: Cred că domeniul fotografiei are foarte multe valenţe şi ramificaţii. Fotografia poate avea valoare de document, poate fi ştire, mijloc de comunicare, limbaj universal, dar poate fi şi suficient de abstractă, artistică, sau dintr-o categorie similară cu ficţiunea. Cred că fotografia are o complexitate anume care o face specială printre arte, poate fi elitistă sau incredibil de democratică. Fotografia, mai nou, se află în tot şi în toate, într-un fel sau altul.

Ce anume te-a atras spre fotografie şi, mai ales, spre portret?

Fotografia a fost metoda mea de a cunoaşte lumea. Trebuie să îţi imaginezi că nu am fost un adolescent prea sociabil, ba chiar am avut o anumită timiditate cu care nu mă împăcam. Fotografia mi-a dat un sens şi m-a determinat să socializez, nu m-am mai simţit atât de neadaptat grupurilor din care făceam parte. Asta e o poveste din adolescenţă, dar care cred că mă urmăreşte şi acum, simt că lucrurile capătă sens atunci când am aparatul de fotografiat în mână, iar lucrul acesta îmi aduce un anumit echilibru. Îmi place să fotografiez oameni pentru că fotografia de portret este metoda cea mai bună pe care o am pentru a-i cunoaşte.

PRIMII PAŞI SPRE PASIUNE

Eşti fiul regizorului de film documentar Pompiliu Gâlmeanu. Cum te-a influenţat acest lucru în privinţa fascinaţiei tale pentru imagini?

Cu siguranţă, activitatea tatălui meu m-a influenţat pozitiv. Am avut ocazia să petrec foarte mult timp pe platouri cinematografice, încă din copilărie. Am acumulat un bagaj enorm de informaţii de la el, pe care le folosesc şi azi. În casa părintească aveam un laborator foto, existau echipamente şi se vorbea des despre cinematografie, sunt lucruri care nu aveau cum să nu îşi lase amprenta asupra mea, fie şi involuntar.

Prima fotografie publicată, în numărul 43 al revistei „Salut“ FOTO blog.alexgalmeanu.com Prima fotografie publicată, în numărul 43 al revistei „Salut“ FOTO blog.alexgalmeanu.com

În biografia ta este menţionat şi momentul primei fotografii făcute de tine, în aprilie 1992. Care e povestea ei?

A fost vorba despre un prim film foto pe care l-am expus cu un aparat de fotografiat Smena, o marcă rusească foarte ieftină. Fotografiile nu au o poveste fabuloasă, mă interesa mai degrabă să obţin un film expus pe care să îl developez în laboratorul pe care îl aveam în pivniţa casei. Tot filmul l-am „consumat“ fotografiind peisaje urbane, aşa cum se vedeau de pe acoperişul casei părinteşti. Developarea a fost o aventură în sine, nu una plină de succes. Am salvat doar patru cadre dintre toate cele expuse atunci, dar pentru mine a fost ca mersul pe Lună, am văzut-o ca o mare realizare. Sigur, aceste prime fotografii nu sunt importante din punct de vedere al compoziţiei, dar atunci când le-am publicat, acele imagini zgâriate şi pătate, aşa cum mi-au ieşit mie la developarea defectă, au inspirat diverşi oameni, lucru care m-a bucurat.

Filmul educă fotograful, îl face să îşi construiască fotografiile întâi în cap, apoi în lentilă. Digitalul e mult prea facil, mult prea automatizat pentru cineva care e interesat de arta fotografică.

Eşti un mare iubitor al fotografiei pe film. E vorba de o nostalgie, de proces sau este ceva care îi lipseşte fotografiei digitale?

O foarte mare parte din cariera mea s-a desfăşurat „pe film“. Din 1992 şi până în 2004, am fotografiat exclusiv „analog“. Cred că în 2005 sau 2006 am trecut cu totul pe formula digitală. Sigur, mulţi fotografi vor spune că filmul este doar un alt suport de înregistrare şi că nu contează foarte mult pentru mesajul fotografic. Lucrul acesta poate fi adevărat într-o măsură, dar nu este chiar aşa până la capăt. Filmul „filtrează“ imaginea, o face organică, suportul poate influenţa compoziţia. E o întreagă filosofie legată de tipul de film cu care fotograful alege să fotografieze.

Prinţesa Lia, 2013 FOTO Alex Gâlmeanu

Ai spus la un moment dat: „Cultura filmului e un lucru necesar oricărui om care se declară fotograf“. Ce te învaţă fotografia pe film?

Mi se pare important, dacă te pregăteşti pentru o carieră fotografică, să înveţi să fotografiezi pe film, e relevant să ştii cum funcţionează tehnica asta, dar contează şi alte aspecte ceva mai subtile. De exemplu, în cazul filmului, rezultatele nu apar imediat, ci doar după developare, uneori pot trece săptămâni până să îţi vezi imaginile realizate. Un alt aspect e să simţi pe pielea ta că pelicula se termină, pentru că ai 36 de cadre, trebuie să încerci o minimă planificare, iar fiecare declanşare pe care o faci te costă. Filmul, cu siguranţă, educă fotograful, îl face să gândească mai mult, să vadă mai mult cu ochii şi cu mintea, să îşi construiască fotografiile întâi în cap, apoi în lentilă. Digitalul e mult prea facil, mult prea democratic, mult prea automatizat pentru cineva care e interesat de arta fotografică. Sigur, camerele foto digitale reprezintă o tehnologie fabuloasă. Niciodată fotografia nu a arătat mai bine ca acum, dar cred că filmul are rostul lui, chiar dacă poate fi considerat doar un alt mediu fotografic.

Actorul Gheorghe Dinica, 2005 FOTO Alex Gâlmeanu

Care e drumul pe care trebuie să îl urmezi ca fotograf pentru a ajunge să dai coperţile celor mai citite reviste glossy?

Nu îmi dau seama dacă revistele glossy mai reprezintă o miză atât de mare în epoca aceasta hiper-digitală. Cred că există conturi de social media cu o audienţă mult mai mare astăzi. Într-adevăr, la începuturile mele fotografice, revistele glossy reprezentau o foarte bună metodă de promovare a unui fotograf, dar acum piaţa este schimbată radical. Oricum, eu nu am avut un secret anume. Mi-am construit un portofoliu şi m-am prezentat cu el către redacţiile publicaţiilor unde vroiam să lucrez. Am insistat şi am bătut la uşi până când colaborările s-au materializat.

Ce fotografi te-au inspirat de-a lungul vremii? Ştiu că la un moment dat am fost uimit de fotografiile lui Leibovitz, cel puţin cele din tinereţea ei, care păreau făcute cu resurse minimale. Mi-a plăcut foarte mult şi Peter Lindberg, cu magia aia a super-modelelor anilor ’90, pe care el a creat-o foarte bine. La Helmut Newton mi-a plăcut tipul de femeie pe care l-a căutat în mai toate creaţiile sale, o perioadă i-am admirat şi pe Richard Avedon, Herb Ritts şi Irving Penn. Totuşi, n-aş putea spune că influenţa tuturor numelor de mai sus a fost puternică asupra mea. Probabil că noi suntem, totuşi, suma căutărilor şi influenţelor noastre, e greu de zis ce şi cât contează. „Traian Băsescu un om capabil de multă autoironie, iar pentru mine lucrul acesta e un semn de inteligenţă şi echilibru.“

În colecţia ta de portrete cu personalităţi, intitulată „People I Know“, regăsim şi un portret al lui Traian Băsescu. Cum îţi aminteşti această şedinţă foto şi cum e fostul preşedinte ca model?

În seria extinsă a colecţiei „People I Know“ sunt mai mult politicieni. Versiunea de pe website-ul meu e oricum una restrânsă, nu sunt publicate chiar toate imaginile. Colecţia asta e foarte dinamică, în fiecare an scot portrete vechi şi introduc portrete noi. Unele dintre ele au rămas acolo de la început, iar altele au avut o viaţă mai scurtă. Am avut şansa să îi fotografiez pe toţi preşedinţii României postdecembriste, precum şi o parte importantă dintre politicienii de marcă ai ţării. Şedinţele foto cu Traian Băsescu au fost, mai de fiecare dată, foarte scurte, dar şi foarte amuzante. El ştie să povestească absolut toate bancurile cu Traian Băsescu existente. E un om capabil de multă autoironie, iar pentru mine lucrul acesta e un semn de inteligenţă şi echilibru.

Traian Basescu, 2009 FOTO Alex Gâlmeanu

Dintre toate personalităţile pe care le-ai întâlnit şi portretizat, care ţi s-a părut că reuşeşte cel mai bine să se dezvăluie în adevăratul chip într-o fotografie?

Nu ştiu să îţi dau nume, dar există o categorie de oameni cu o capacitate anume de a „uita“ de aparatul de fotografiat. Oameni care înţeleg şi ce presupune o fotografie bună din punctul lor de vedere şi care au o anumită putere de a livra energie şi intensitate, într-un mod lipsit de orice efort. Personaje de genul acesta „livrează“ un soi de performanţă fotografică pe care mie îmi face foarte mare plăcere să o „captez“. Sigur, uneori momentele astea fabuloase ţin şi de cum se aliniază astrele, de o energie şi o situaţie de moment. Poate că asta înseamnă valoare în fotografie, documentarea un moment unic, irepetabil, imposibil de reprodus ulterior.

Din ce ai observat de-a lungul timpului, care e tendinţa oamenilor de a se comporta în faţa camerei? Ce vor cel mai mult să lase la vedere şi ce încearcă să ascundă?

Există probabil convingerea că o fotografie „trăieşte“ o perioadă lungă, iar de cele mai multe ori chiar se întâmplă lucrul acesta. Unele dintre personalităţile momentului sunt cunoscute publicului larg prin câteva imagini, realizate uneori cu ani în urmă. Cred că cei mai mulţi dintre oameni vor să lase la vedere cea mai bună versiune posibilă a lor, iar ăsta e un lucru de înţeles. Uneori, ăsta este şi rolul fotografului de portret, să găsească „cel mai bun unghi“ posibil, atât din punct de vedere fizic, cât şi emoţional.