INTERVIU Ada Milea şi Alexander Bălănescu, despre Insula, în engleză: Relaţia artistică dintre noi e un lucru magic

Proiectul „Insula“, conceput de Ada Milea după textul piesei de teatru omonime scrise de Gellu Naum, a început în 2006. După reprezentaţiile de succes, în limba română, a urmat versiunea spectacolului în limba engleză. „Ne-am gândit că ideea lui Gellu Naum despre Robinson Crusoe singur pe o insulă pustie plină de lume poate fi foarte interesantă pentru publicul englez. Am început cu schiţe după textul naumian, ne-am întâlnit cu Alexander Bălănescu şi le-am lucrat. South Hill Park Arts Centre Bracknell, ICR Londra, IF Festival London şi Oxford Contemporary Music au prezentat acest concert în Londra, Bracknell şi Oxford“, povestesc Ada Milea şi Alexander Bălănescu, într-un interviu pentru "Adevărul".

"Adevărul": Cum v-a inspirat povestea lui Robinson Crusoe de Gellu Naum? De când e proiectul?

Ada Milea: Proiectul e din anul 2006. South Hill Park Arts Centre Bracknell, ICR Londra, IF Festival London şi Oxford Contemporary Music au prezentat acest concert în Londra, Bracknell şi Oxford. Ne-am gândit că ideea lui Gellu Naum (despre Robinson Crusoe singur pe o insulă pustie plină de lume) poate fi foarte interesantă pentru publicul englez. A şi fost.

Cum reuşeşti să fii actriţă, compozitor şi interpret în acelaşi timp?

E mai simplu, pentru că îmi "croiesc" varianta cea mai bună pentru mine şi o pot proba în timp ce lucrez la ea.

Cum a evoluat proiectul de-a lungul timpului?

Eu am nostalgia emoţiei de la început, când proiectul era proaspăt. Acum s-a aşezat şi râdem mai mult.

Cum colaborezi cu Alexander Bălănescu şi cu Alexander Bălănescu Quartet? Alegeţi textul după care compuneţi muzica? Cum transpuneţi un text literar în muzica, ce te inspira cel mai mult?

Am început cu schiţe după textul naumian, ne-am întâlnit şi le-am lucrat. Am avut mici jene legate de relaţia mea cu limba engleză, dar am fost ajutată de oameni care o stăpânesc mult mai bine.

Cum e versiunea în engleză faţă de cea în română, cine a făcut traducerea?

Sunt variante complet diferite (şi ca muzică şi ca text). În engleză concertul e un jurnal în care doar Robinson (dl. Bălănescu) e prezent, iar celelalte personaje (eu) apar schiţate sau descrise. Varianta în română e mai aproape de textul piesei de teatru (scrisă de Gellu Naum) şi personajele sunt jucate (cântate) de actori.

Pregătiţi ceva special pentru concertele din Europalia?

Între timp proiectul s-a îmbogăţit şi îmbunătăţit, iar repertoriul nostru conţine piese noi din alt proiect.

Ce înseamnă să fii artist independent acum în România?

Există avantaje şi dezavantaje. Marele avantaj-dezavantaj e lipsa confortului unui salariu.

Eu trebuie să "alerg" din proiect în proiect ca să pot supravieţui, dar lucrurile pe care le fac se potrivesc mai bine cu mine. Am avut noroc să lucrez cu regizori care inspiră pe toată lumea şi cu colegi la fel.

Cu abordări nonconformiste, te-ai apropiat şi de spectacole de teatru. Cum se întâlnesc muzica cu teatrul şi cum abordezi această sincronicitate artistică?

Eu am început cu spectacolele de teatru şi am un creier mai mult teatral decât muzical. Mă bazez pe sensuri, personaje şi pe situaţii. Melodia e doar o consecinţă.

La ce proiecte lucrezi acum?

Lucrez pentru teatrele din Cluj şi Piatra-Neamţ două concerte cu actori (după Alfred Jarry şi Roald Dahl).

Alexander Bălănescu: "Ne jucăm şi ne amuzăm"

"Adevărul": Cum v-a inspirat povestea lui Robinson Crusoe de Gellu Naum?

Alexander Bălănescu: A fost ideea Adei să lucrăm pe baza textului lui Naum. Ada a fost foarte apropiată de familia Naum. În jurul noului mileniu am simţit nevoia să traduc în realitate dorinţa mea de a explora din ce în ce mai mult rădăcinile mele culturale româneşti şi să găsesc artişti români cu care pot colabora. Ne-a sprijinit parcă o mână din cerul cultural, am reuşit să o întâlnesc pe Ada Milea şi e, vorba pe engleză, „never looked back". Am lucrat foarte serios şi cu multă dedicaţie împreună. Bineînţeles, dar, ciudat, niciodată nu a părut ca o "muncă". Relaţia artistică dintre noi este pur şi simplu un lucru magic, greu de înţeles, pe care nu l-am simţit în nicio altă colaborare şi am avut multe şi unele foarte interesante. Parcă ne jucăm şi ne amuzăm şi, foarte important după atâţia ani, găsim întotdeauna lucruri noi de explorat şi de încercat pe baza aceluiaşi material.

Cum a evoluat acest proiect de-a lungul timpului? Cum colaborezi cu Ada Milea?

Eu învăţ ceva nou de fiecare dată când avem ocazia să lucrăm împreună. În mod special în legătură cu relaţia între text şi muzică. Aş putea spune că respectul, dragostea şi simţul de joacă faţă de text, calităţi care mi s-au dezvăluit prin colaborarea cu Ada, mi-au schimbat drumul artistic. De aceea am atâtea proiecte în lumea teatrului în ultimii ani. Apropos, următorul proiect important la care lucrez este o nouă operă. Premiera va fi în iunie anul viitor, la Wuppertal.

Cum e versiunea în engleză faţă de cea în română, cine a făcut traducerea?

Insula, versiunea noastră, a fost întotdeauna în engleză . Asta a fost ideea mea, am dorit în mod practic să fie o piesă nu numai pentru publicul românesc, ci şi pentru un public internaţional. Au fost şi alte motive importante. Am ştiut că publicul românesc, mai ales tineretul, va reuşi să se conecteze cu textul englez. Am simţit că vom putea crea un nou limbaj, o engleză a noastra, cu umorul, greşelile, tristeţile, jocurile de cuvinte , elucidările care vor ajuta să pună în lumină un personaj ca Robinson.

La ce proiecte lucrezi acum?

Ne bucurăm că avem ocazia în cadrul Festivalului Europalia să prezentam versiunea The Island cu întregul cvartet Bălănescu. O versiune destul de diferită faţă de cea cu mine şi Ada, pe care am făcut-o de atâtea ori.

Această versiune aduce o dimensiune mult mai bogată din punct de vedere muzical. Sunt multe culori, texturi, nuanţe pe care noi nu le putem reda numai cu o chitară şi o vioară.

Esenţa poetică a piesei, singurătatea în mijlocul unei mulţimi capătă o rezonanţă emoţională mai adâncă în versiunea cu cvartet.

Cum te raportezi la România din străinătate? Cum te inspiră România?

Pentru mine, cu cât mă maturizez ca artist mai mult (ca să nu spun pe şleau, îmbătrânesc), rădăcinile devin din ce în ce mai importante. Până la urmă muzica mea, muzica pe care o scriu şi modul de interpretare, se trag din muzica românească. De aceea, această muncă artistică în ţară, împreună cu artişti români, este ca o gură de oxigen de care am nevoie ca să merg înainte. Merg înainte cu nerăbdare spre un ţel, la care sper că nu am să ajung vreodată.

Ada Milea a urmat cursurile Facultăţii de Actorie a Universităţii de Artă Teatrală din Târgu Mureş, unde îşi ia licenţa cu rolul Dna Quickly din „Nevestele vesele din Windsor“ de William Shakespeare. A fost actriţă la Teatrul Naţional din Târgu Mureş, după care a devenit artist independent, jucând pe scena mai multor teatre din ţară şi compunând muzică pentru spectacole. A fost distinsă cu numeroase premii.

Balanescu Quartet este un cvartet de coarde avangardist, fondat în 1987 de către Alexander Bălănescu, care a devenit faimos prin lansarea câtorva versiuni cover complexe pe muzica trupei experimental-electronice germane Kraftwerk, de pe albumul lor „Possessed“. Au realizat şi interpretat lucrări multiple, cu o varietate de alţi artişti, inclusiv Philip Glass, David Byrne, Gavin Bryars, Michael Nyman, Rabih Abou-Khalil, Kevin Volans, Hector Zazou, Spiritualized, Yellow Magic Orchestra si Pet Shop Boys şi AdaMilea.

Festivalul Europalia este considerat manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia şi în ţări învecinate – Franţa, Olanda, Luxemburg şi Germania sau Marea Britanie. Institutul Cultural Român coordonează participarea României la cea de-a 27 a ediţie a Festivalului EUROPALIA, proiect de anvergură desfăşurat în perioada octombrie 2019 – februarie 2020 şi implementat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Secretariatul General al Guvernului, alături de EUROPALIA International, organizatorul manifestării. Cea de-a 27-a ediţie a Festivalului EUROPALIA este dedicată României, ţara invitată de onoare.