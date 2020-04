Christian Badea, Alexandra Conunova şi Andrei Ioniţă, în stagiunea online transmisă pe canalele Filarmonicii şi ale Centrului Cultural Austriac

Violonista Alexandra Conunova şi violoncelistul Andrei Ioniţă, care vor interpreta Concertul de Brahms, sunt tineri artişti care reprezintă „viitorul muzicii clasice în România“, după cum îi caracterizează maestrul Christian Badea.

Înregistrarea concertului, care a avut loc pe 19 aprilie 2019, în Sala mare a Ateneului Român, va putea fi ascultată pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“: site, pe pagina de Facebook şi pe canalul YouTube. De asemenea, concertul va fi trasmis pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Austriac, partener al evenimentului.

Accesul pe aceste canale online va fi gratuit timp de 48 de ore.

Stagiunea online a Filarmonicii "George Enescu"

Joi, 23 aprilie 2020, Ateneul Român

Concert simfonic

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor - Christian Badea

Solişti

Alexandra Conunova - vioară

Andrei Ioniţă - violoncel

Program

Antonin Dvorak - Uvertura Carnaval

Johannes Brahms - Concertul în la minor pentru vioară, violoncel şi orchestră, op. 102

Alexandr Scriabin - Poemul extazului, op. 54

Partener: Forumul Cultural Austriac

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, maestrul Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artişti de referinţă ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic şi BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast şi variat.

În 2012, Christian Badea a devenit dirijorul principal al Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti şi, în acelaşi an, a înfiinţat Fundaţia Română pentru Excelenţă în Muzică, dedicată realizarii unor proiecte artistice de cea mai înaltă valoare artistică internationala şi susţinerii dezvoltării artistice a celor mai talentati tineri muzicieni din România şi din alte ţări europene. Printre proiectele realizate de Fundaţie se numără Festivalul Internaţional de Muzică Sibiu-Hermannstadt din 2014, „Proiectul Parsifal la Ateneu“, prezentat în 2015 şi în 2016 şi ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018.

După un succes răsunător la debutul său cu opera „Andrea Chenier“, la Teatro Colon din Buenos Aires, Christian Badea a fost invitat să se reîntoarcă în 2019, pentru o nouă montare a operei „Turandot“. Parteneriatul său artistic cu Opera din Sydney, început în anul 2011, a continuat cu „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) şi „Carmen“ la începutul acestui an (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul „George Enescu” 2019 din Bucureşti, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist.

Violonista Alexandra Conunova, născută în 1988 în Republica Moldova, a început studiul viorii la vârsta de şase ani. A urmat studiile universitare în Germania, la Hanovra, la clasa profesorului Krzysztof Wegrzyn. A studiat, de asemenea, şi cu violoniştii Boris Kuschnir, Mihaela Martin, Ivry Gitlis şi Igor Oistrah. A câştigat Concursul „Joseph Joachim” de la Hanovra (2012), iar în 2015 a fost laureată la Concursul internaţional din Singapore şi a câştigat Premiul III (Premiul I neacordându-se) la prestigiosul Concurs „Ceaikovski” de la Moscova. De asemenea, în 2016 a primit la Londra Borletti-Buittoni Fellowship. A fost invitată să concerteze la festivaluri importante: Verbier, Montreux Septembre Musical, Gstaad, BBC London, Ferrara Musica, Accademia Santa Cecilia Roma, Hamburg Martha Argerich Festival, Bonn, Colmar, Menton, Radio France Montpellier, Aix-en-Provence Festival de Pâques, Folles Journées de Nantes. Din partea Preşedinţiei Republicii Moldova, Alexandra Conunova a primit distincţia „Maître ès Arts”. Tot în ţara natală, a înfiinţat fundaţia de caritate „ArtaVie”, care se adresează familiilor şi copiilor din familiile dezavantajate. Discografia sa include şi sonatele de Prokofiev alături de Michail Lifits (la casa Aparté) şi Triplul concert de Beethoven, acompaniată de Insula Orchestra şi Laurence Equilbey (pentru Erato).

Alexandra Conunova cântă pe o vioară Guarneri del Gesu „von Vecsey” (1730).

Născut în 1994 la Bucureşti, Andrei Ioniţă a început studiul pianului la vârsta de cinci ani, iar trei ani mai târziu a luat primele lecţii de violoncel. A studiat cu Ani-Marie Paladi la Şcoala de muzică „Iosif Sava” din Bucureşti şi cu Jens Peter Maintz la Universität der Künste Berlin. Este câştigător al Premiului I la Concursul Internaţional „Ceaikovski” din Moscova în iunie 2015, de asemenea laureat a numeroase concursuri internaţionale, dintre care amintim „Aram Haciaturian”, ARD, „Emanuel Feuermann”. În 2016-2018, a fost desemnat drept „New Generation Artist” de către BBC, iar în stagiunea curentă – artist în rezidenţă la Hamburg Symphoniker. A concertat cu Münchner Philharmoniker, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Orchestra Mariinsky, Filarmonica din Skt. Petersburg, Filarmonica Cehă, BBC National Orchestra of Wales, Filarmonica din Tokio, sub bagheta unor dirijori de renume: Valeriy Gergiev, Mikhail Pletnev, Nicholas Collon, printre alţii. Andrei Ioniţă a evoluat în recitaluri susţinute la Carnegie Hall, Wigmore Hall, Konzerthaus Berlin, Elbphilharmonie din Hamburg, Zürich Tonhalle, LAC Lugano, L’Auditori din Barcelona, dar şi la festivaluri precum Kissinger Sommer, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Verbier, Cheltenham. Discul său de debut (realizat la Orchid Classics şi lansat în primăvara 2019) cuprinde lucrări pentru violoncel solo de Bach, Kodály, Brett Dean şi Svante Henryson. Andrei Ioniţă este bursier al Deutsche Stiftung Musikleben şi, prin generozitatea acestei fundaţii, cântă pe un violoncel realizat de Giovanni Battista Rogeri la Brescia în 1671.