Oamenii liberi refuză să trăiască într-o lume a întunericului, într-o lume lipsită de speranță!

Marți, la un an de la invazia rusă în Ucraina, întreaga lume a asistat cu speranță și cu îngrijorare, ambele legitime, la două discursuri ale unor oameni diametral opuși. Dacă despre Joe Biden, ajuns la 80 de ani, s-au făcut recent, mai ales în media americană, multe glume pe seama vârstei sale, Putin, despre care uneori uităm că are totuși 70 de ani, își crease prin presă imaginea falsă de macho, de energie, de acțiune.

Însă, dacă mai avea cineva dubii, discursurile din această săptămână ne-au lămurit pe deplin: Biden, curajos, energic și optimist, de partea binelui, și-a înflăcărat constant și în mod sincer audiența, iar Putin, cu un public adus ca la congresele comuniste, a fost șters, plictisitor până la somnolență și, în esență, respingător ca duhoarea ce nu dispare niciodată a unui vechi criminal kaghebist.

La Biden, s-au remarcat vigoarea și determinarea care vin din faptul că susține o cauză justă, iar la Putin s-a văzut disperarea, panica și, așa cum li se întâmplă dictatorilor aflați la final, ruperea totală de realitate.

Am văzut, așadar, doi președinți, două discursuri și două viziuni diametral opuse asupra lumii și chiar a vieții. Vă dau numai trei exemple.

În vreme ce Biden i-a amintit lui Putin că el însuși a ales războiul, dictatorul rus a preferat minciuna, spunând, fără să clipească, că rușii folosesc forța ca să oprească un război început de Occident. Nu îmi dau seama exact la nivel de populație a Rusiei dar, oricât ar încerca oricine, eu nu cred că rușii îl mai pot lua în serios pe Putin când aud așa ceva. Și sper să nu mă înșel.

Ne ridicăm pentru dreptul oamenilor de a trăi liberi față de orice agresiune. Ne ridicăm pentru a susține democrația, a spus Joe Biden. De cealaltă parte, dictatorul rus persistă în minciună și în cinism, acuzând Vestul că folosește Ucraina. Probabil că dacă invazia i-ar fi reușit așa cum spera, probabil că dacă războiul energetic pierdut în fața Europei i-ar fi ieșit, probabil că dacă Ucraina s-ar fi văzut singură în fața invaziei, Putin ar fi avut alte gânduri. Dar din fericire pentru noi, nu a fost așa.

Și nu în ultimul rând, Joe Biden i-a spus lui Putin că poate opri oricând războiul, cu un cuvânt dacă vrea, în vreme ce dictatorul și-a continuat argumentația delirantă acuzând, fără temei, evident, că noi toți, toți cei care susținem libertatea și democrația ne-am dori transformarea unui conflict local într-unul global.

Vă mărturisesc că mi se pare extrem de inutil acum să stăm să disecăm toate nebuniile lui Putin. Este disperat, nu i-a reușit nimic, nu are scăpare, asta e sigur, iar cei care l-au susținut așteaptă primul prilej pentru a-l elimina. La comuniști, să nu uităm, așa a fost și așa va fi mereu.

De aceea, mă limitez la aceste exemple, știut fiind de la început că între cei doi oameni, între cele două sisteme pe care le reprezintă și între valorile pe care ei le promovează nu există dubii atunci când vine vorba de a alege: alegem pacea, dar nu cu orice preț și alegem democrația și libertatea pentru că, indiferent cât va dura, acestea sunt valorile care vor învinge. Iar Putin, așa cum a spus și Joe Biden, va pierde.

Până atunci, suntem iată în plin război rece, un război pe care unii naivi, prin anii 90, îl credeau încheiat. În realitate însă, el nu s-a încheiat niciodată și nu se va încheia cu adevărat atâta vreme cât fantoma comunismului și a dictaturii va mai bântui prin lume.

Am apreciat de asemenea onestitatea președintelui american. Joe Biden a spus clar că urmează, în Ucraina, zile grele, dar a spus la fel de clar că nu vom da înapoi de la sprijinul oferit vecinilor noștri invadați de ruși și că, așa cum credem cu toată forța, democrația se va dovedi mult prea puternică pentru un individ precum Putin. Oamenii liberi, a spus Joe Biden, refuză să trăiască într-o lume a întunericului, într-o lume lipsită de speranță.

Pentru noi, pentru români, discursul lui Joe Biden este la fel de important. Pe lângă aprecierea și susținerea arătată fraților și surorilor noastre din Republica Moldova, președintele american a vorbit ferm despre NATO, despre unitatea noastră de neclintit și despre sprijinul pe care organizația îl asigură și îl va asigura, în orice moment, membrilor săi. Joe Biden ne-a confirmat iarăși că un atac asupra unui stat membru înseamnă un atac asupra tuturor aliaților și că securitatea Europei este o prioritate pentru America, chiar și în contextul unor nori negri care se adună la orizont în Asia.

Chiar dacă războiul este departe de a se fi terminat, chiar dacă există încă pericolul escaladării lui, eu am încredere, și vreau neapărat să transmit acest lucru, în forța democrației, în victoria ei. Am încredere în forța stabilității în fața haosului. Am încredere în dorința de a construi și nu în cea de a distruge. Am încredere în puterea speranței în fața fricii. Am încredere că unitatea noastră și a aliaților noștri din NATO și din Uniunea Europeană este de nezdruncinat.