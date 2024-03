La Moscova, facțiunile palestiniene rescriu cel mai periculos scenariu în Orientul Apropiat

Acest cel mai periculos scenariu este, fără îndoială, cel care păruse că devine absolut imposibil timp de decenii la rând, consecință a unor vaste și foarte susținute demersuri internaționale în plan vizibil sau discret: reunificarea mișcărilor palestiniene sub steagul comun al OLP, Organizația pentru Eliberarea Palestinei, organizația odinioară listată de lumea occidentală ca mișcare teroristă și care, sub conducerea lui Yasser Arafat, operase conversia istorică ce a dus la semnarea unui acord cu Israelul a cărui existență o negase și jurase s-o distrugă.

Demersurile de pace și, mai ales, reușita lor, au provocat atunci fracturi grave între atât de numeroasele facțiuni palestiniene, unele acuzând OLP-ul de trădare a idealurilor istorice și promițând continuarea luptei pentru eradicarea dușmanului sionist, alții simțind că era vorba despre o oportunitate istorică de care trebuiau să profite. Tot acest echilibru pare să se dărâme acum, cu consecințe care nici măcar nu pot fi imaginate fără a evoca și o baie de sânge care s poate declanșa imediat, în urma unei chemări pentru Marele Jihad.

Deja nu mai vorbim despre semnalele pe care le anunțam de câteva săptămâni, vorbim deja despre o certitudine. Ieri, un număr important de facțiuni palestiniene, inclusiv marile rivale Hamas și Fatah, au publicat comunicate în care vorbesc despre intenția lor de a repune pe drum drept negocieri în vederea „unificării” participării lor sub steagul OLP. Asta a venit a doua zi după marea reuniune organizată la Moscova între lideri politici și militari ai Hamas, Jihadului Islamic, Fatah și a multor altora pe subiectul războiului dus de Israel împotriva palestinienilor din Gaza și a modului în care s va coopera în perioada de după încheierea conflictului.

Formularea conținută în comunicatul final deschide orice tip de perspectivă deoarece facțiunile palestiniene (repet, unele dintre ele aflate de decenii în conflict fratricid sângeros susținut de diverse părți interesate, inclusiv din lumea arabă) spun acum că „ am convenit începerea unui dialog în scopul de a ajunge la o unitate națională globală care să includă toate forțele și facțiunile palestiniene în cadrul Organizației pentru Eliberarea Palestinei...în scopul de a face față agresiunii criminale israeliene și a războiului care provoacă un genocid împotriva poporului nostru în Gaza precum și pentru a recupera, opri și contracararea tentativelor care vizează să deplaseze forțat poporul palestinian din patria sa, Palestina, mai ales din zona Gaza, din Cisiordania și din Ierusalim”.”. Rămâne de văzut sensul exact și modul în care se va constitui această „unitate națională globală” palestiniană care se anunță la Moscova în cadrul reuniunii organizată sub auspiciile Rusiei și anunțată de Mihail Bogdanov, vice prim-ministrul de externe al Federației Ruse care este în același timp și trimisul special al Kremlinului pentru Orientul Apropiat.

Este oare vorba despre o continuare – posibil pe o scară mult mai amplă și mai bine organizată – a vechii tendințe care favoriza o acțiune decisivă împotriva Israelului, probabil susținută de opinia publică din statele arabe și, în general, din țările musulmane, acum după șocul reprezentat de atacul armatei israeliene în Gaza, împotriva unor civili care așteptau ajutoarele umanitare, provocând peste 100 de morți? Este o interpretare credibilă, dar numai despre asta ar putea să fie vorba?

Cred că obiectivul central este cu mult mai important și semnificativ la scară internațională. Nu uitați că, chiar dacă unele formațiuni prezenta la reuniunea de la Moscova, precum Jihadul Islamic spre exemplu, figurează ca „organizații teroriste” pe listele unor organizații internaționale, nu asta este situația cu OLP-ul carde grupează coaliția de partide care semnaseră în 1993 Tratatul de pace cu Israelul. Acum cine va legitima pe cine pe scena internațională și, mai ales, pe cine va recunoaște lumea arabă și statele din spațiul musulman drept purtătorul legitim al steagului palestinian? În acest caz, cum va reacționa comunitatea internațională? Cum va reacționa Uniunea Europeană?

Două indicații deloc de neglijat.

Prima este reacția Ursulei von der Leyen, Președinta Comisiei Europene, la masacrul recent din Gaza soldat cu uciderea și rănirea unui mare număr de oameni care așteptau ajutoarele umanitare:

Al doilea semnal de forță îl constituie deblocarea ajutorului financiar pentru Agenția ONU pentru refugiații palestinieni, UNRWA, acum 50 milioane Euro și în viitorul apropiat a încă 32 de milioane, așa cum a anunțat ieri Comisia Europeană are ceruse anterior Israelului, fără rezultat, dovezi concrete pentru fundamentarea acuzațiilor foarte grave care vorbeau despre un presupus sprijinul nemijlocit dat Hamas de funcționari ai agenției.

România nici nu comentează și nici nu pare deloc interesată de aceste mișcări care pot schimba fundamental nu numai echilibrul de securitate din Orientul apropiat ci pot determina și apariția unor surse conflictuale dintre cele mai ciudat. Nu mai întreb de ce suntem indiferenți. Poate, cine știe, e cea mai înțeleaptă decizie pentru a nu supăra pe cine nu trebuie căci, după cum vedeți, mulți sunt nervoși și nu se știe pe ce butoane le vine să apese, Doamne ferește și apără de prostii!

Jihadul lor ne-ar mai trebui după ce al nostru, adevărat mai mic dar la fel de plin de patos declarativ, ne umple din plin trăirile electorale, odată cu întrebarea existențială legată de comasate și prețul la carne de miel?