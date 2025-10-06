search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
Exodul minților

Publicat:

Pe 11 septembrie 2025, Parlamentul European a votat un raport important privind Alianțele Universitare Europene – o inițiativă menită să apropie și mai mult instituțiile de învățământ superior din statele membre. Dincolo de limbajul tehnic și alinierea legislativă, miza acestui document este una extrem de concretă pentru milioane de tineri: recunoașterea mai ușoară a diplomelor și accesul real la o piață a muncii europeană, fără bariere administrative inutile.

De ce contează recunoașterea diplomelor

Atunci când un student român termină o facultate la Cluj sau Iași și vrea să profeseze la Berlin sau Paris, primul pas este să demonstreze că diploma sa are aceeași valoare cu cea a unui absolvent local. În teorie, libera circulație a persoanelor și principiile pieței unice ar trebui să facă acest proces simplu. În practică însă, lucrurile sunt adesea complicate.Există diferențe între sistemele naționale de educație, profesiile reglementate (medicină, drept, arhitectură etc.) presupun proceduri speciale, iar birocrația poate fi descurajantă. Mulți absolvenți pierd luni întregi pentru a aduna documente, traduceri, apostile și pentru a naviga între instituții care comunică greu între ele.

Situația actuală în Uniunea Europeană

Uniunea Europeană a făcut pași importanți în ultimii ani. Sistemul de credite ECTS a permis echivalarea mai ușoară a studiilor, iar programele precum Erasmus+ au obișnuit generații întregi de studenți cu mobilitatea internațională. Totuși, recunoașterea diplomelor integrale rămâne un punct sensibil. În prezent, procesul este descentralizat: fiecare stat membru are propriile organisme și reguli. În România, de exemplu, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) se ocupă de aceste proceduri. Alte țări au agenții similare. Problema este lipsa unei abordări unitare și a unei recunoașteri automate, valabile peste tot în UE. Astfel, paradoxul este evident: avem o generație de tineri europeni care studiază în comun, circulă ușor cu burse Erasmus, dar se lovesc de ziduri atunci când vor să-și valorifice diploma în afara granițelor.

Ce aduce nou raportul din 2025

Raportul votat la Strasbourg propune câteva noutăți majore:

• Un cadru european pentru diplome comune: absolvenții unor programe realizate în alianțe universitare ar urma să primească o diplomă europeană, recunoscută automat în toate statele membre.

• Statut juridic pentru alianțe: universitățile asociate în aceste consorții ar urma să funcționeze ca entități transnaționale, capabile să acorde diplome comune și să gestioneze proiecte fără blocaje birocratice.

• Finanțare sustenabilă: se cere crearea unui fond european dedicat, pentru ca aceste alianțe să aibă stabilitate și să nu depindă de apeluri temporare sau de ciclurile politice.

• Acces echitabil: raportul subliniază nevoia ca beneficiile să nu fie rezervate doar universităților mari din capitale, ci să ajungă și la studenții din regiuni mai puțin dezvoltate.Aceste măsuri nu rezolvă peste noapte problema recunoașterii diplomelor, dar ar putea constitui un pas decisiv către o piață unică reală și în domeniul educației.

Provocările care rămân

Chiar și cu aceste propuneri ambițioase, drumul de la raport la realitate este lung. Sistemele de educație rămân o competență națională, iar multe guverne sunt reticente să cedeze controlul asupra recunoașterii diplomelor. Profesiile reglementate sunt un alt punct fierbinte: medicii, avocații sau profesorii nu pot fi integrați automat fără garanții clare privind standardele de pregătire.Mai există și problema diferențelor structurale: durata studiilor, curricula, nivelul de practică. Cum armonizăm o diplomă de inginer obținută în România cu una din Germania sau Franța? Cum asigurăm încrederea reciprocă între sisteme care au evoluat diferit?În plus, birocrația europeană, deși mai bine intenționată decât cea națională, poate genera la rândul său proceduri greoaie și întârzieri.

Un test al credibilității

Raportul din 11 septembrie 2025 arată că Europa universitară nu mai este doar un vis frumos, ci începe să prindă contur. Generațiile Erasmus au demonstrat că mobilitatea academică este posibilă și dorită. Următorul pas este ca diplomele să fie cu adevărat europene, iar absolvenții să nu mai fie tratați ca „străini” în propria lor Uniune.Drumul nu va fi ușor, dar miza este uriașă: o piață a muncii deschisă și echitabilă, universități care cooperează fără frontiere și tineri care își pot construi viitorul oriunde în Europa. Recunoașterea diplomelor nu este doar o chestiune administrativă. Este, în fond, un test al credibilității proiectului european.

