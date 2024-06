București, 9 iunie 2024. Alegeri PG. My bottom line

În Duminica Orbului, bucureștenii au decis. De pildă (nu există încă scorurile finale): ND - 46,88%; SB - 7,54%. Punct. Nu e treaba mea să judec voința electoratului. La urma urmelor, suntem ce votăm.

E, însă, treaba mea, să dau seamă despre cum mă raportez, post factum, hic et nunc, la rezultatele de mai sus, dată fiind poziționarea mea publică fără echivoc, #turcoaz, în această campanie electorală.

Am spus duminică faptul că voi face publică poziția mea imediat după afișarea rezultatelor oficiale, finale – ca să știm despre ce vorbim, în fapt brut, nu pe estimări. Dată fiind, în schimb, harababura de noaptea minții cu care AEP a dat de gard cu sacii de voturi și, pe cale de consecință, faptul că mai va ceva până rezultatele finale oficiale vor fi făcute publice, scriu acum ca să închei ce am de zis. Este o obligatie elementară de onestitate si integritate din parte-mi, față de toți cei care urmăriți activitatea mea în domeniul transformării Școlii ca sistem, pentru a nu lăsa nici o nuanță de dubiu în materia raportării mele la aceste alegeri pentru primăria generală a Capitalei.

Așadar, crystal clear, my bottom line.

1. Nu mă dezic și nu mă lepăd de nici un cuvânt pe care l-am spus / scris, și de nici o acțiune publică pe care am pus-o în fapt, de la începutul la finalul campaniei electorale, în favoarea candidatului #turcoaz. Cred profund că el ar fi onorat excepțional, cu asupra de măsură, mandatul de PG, în cazul în care bucureștenii l-ar fi creditat cu votul lor

2. Nu mă dezic și nu mă lepăd de nici unul din argumentele prin care am sancționat public lașitatea lui ND, dată în fapt (fie și din calcul politic meschin – total inacceptabil pentru mine) prin refuzul de a accepta dezbateri in personam cu ceilalți contracandidați. ND a probat crasă lipsă de caracter și, mai grav, lipsă impardonabilă de respect civic față de chiar comunitatea pe care o invoca, mulțumindu-i pentru sprijin, în noaptea victoriei, după ce tocmai își bătuse joc de ea în campanie, trimițându-și surogatele și înlocuitorii să-i țină locul atunci când el și nimeni altcineva era obligat să dea proba respectului suprem față de comunitate, apărându-și / promovându-și proiectele, în dezbateri electorale de cel mai înalt nivel politic și de politici publice cu putință. By the way: ce făcea ND în 2020? Păi, el însuși cerea nu una, ci... trei dezbateri electorale!!!..., în rol de challenger, cu contracandidata PG în funcție. Când a fost ND mai ipocrit: în 2024, sau în 2020?

3. Cred profund că Planul pentru București al candidatului #turcoaz este un proiect strategic excepțional, menit să transforme Capitala dintr-o urbe mediocră într-un oraș modern, dezvoltat exponențial, de secol XXI. Mănânc ceva pâine de o bună bucată de vreme în materia leadershipului strategic și știu bine ce spun. Cu excepția Planului pentru București, în campanie NU A EXISTAT pur și simplu un alt proiect credibil, serios, strategic, oferit de vreunul dintre ceilalți contracandidați.

Și cu asta, basta.

La urmă, pilda corăbiilor lui Columb, pe care am relatat-o, cândva, aici, tot într-un context de leadership strategic, legat de schimbarea paradigmei Educației în România.

Într-un film fabulos despre percepții, realitate și mecanică cuantică – What The Bleep Do We Know?, în fapt, o conversație despre limitele noastre, ca oameni (by the way our brain is wired up… we only see what we believe is possible… – prin felul în care creierul nostru funcționează… noi vedem doar ceea ce credem noi că e posibil…) – dr. Candace Pert, medic, inventator și profesor la Facultatea de Medicină, Georgetown University, relatează pilda tulburătoare a corăbiilor lui Columb, perfect aplicabilă nouă, acum.

Când armada condusă de Columb s-a apropiat de țărmul Caraibelor, niciunul dintre băștinași n-a fost în stare să vadă corăbiile, deși ele apăruseră deja la orizont. Motivul pentru care nu le-au văzut: nu aveau în creier nicio experiență anterioară relevantă, ori vreo reprezentare a existenței fizice a corăbiilor. Șamanul, însă, vede valurile formate într-un mod neobișnuit. Nici el nu vede corăbiile, dar începe să caute cauza efectului observat.

Așa încât, zi de zi de zi merge la malul oceanului și privește, privește, privește.

Și, la un moment dat, vede corăbiile.

Apoi, spune tuturor celorlalți: acolo sunt corăbii.

Și pentru că toți aveau încredere în el, au văzut și ei, la rândul lor, corăbiile.

Corăbiile noastre suntem chiar noi înșine.

Iar șamanul…

p.s. Dear Steve, I think you owe us a very solid explanation regarding the striking difference between the exit polls local companies anounced at 10 p.m. on June 9th, at the closing of the voting process – polls confirmed by the vote counting – and the two polls Jarding Global LLC contributed to the #turcoaz team for Bucharest. In good faith, and with high respect for your work as a teacher and consultant, I am asking you to make us understand what went really wrong on Sunday. I might buy the argument that on a 1-10 scale (10 – for sure), 67% of the sample gave a 10, and 9.5% gave a 9, thus indicating „I am sure I will go vote if elections were next Sunday” (instead of aprox. 42% who actually showed up to cast their vote), such a scenario resulting in a 27.8% likelihood for ND, and 23.2% likelihood for SB to be elected as General Mayor, halfway through the campaign. The corresponding percentages Jarding Global LLC released on June 7th were 27.8% for SB, and 27.2% for ND. How come? Where do these significant differences actually come from? Thank you in anticipation for your openness to clarify this very important issue. With respectful regards, Marian Stas